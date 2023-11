Mener dette kan løse drapsgåten – politiet sier nei

REKONSTRUKSJON: Slik er «Naboen» portrettert i «Tina - Jakten på en drapsmann». Han var en vellykket forretningsmann før han ble dømt flere ganger for grove forbrytelser. Foto: Novemberfilm / TV 2

Tina forsvant natt til 24. september 2000. Hun ble funnet drept i en kum ved Bore kirke på Jæren flere uker senere.

Saken har forblitt uløst siden.

I en ny TV 2-dokumentar er det gjort flere funn som drapsofferets mor, Torunn Austdal Rasmussen, mener bør utløse nye etterforskningsskritt.

DREPT: TV 2-dokumentaren «Tina - Jakten på en drapsmann» går gjennom dokumentene og opplysningene i saken på nytt. Dokumentaren er laget i samarbeid med Stavanger Aftenblad og er produsert av Novemberfilm. Foto: Privat

Konkret mener hun politiet må gjøre kriminaltekniske undersøkelser av en leilighet på Grasholmen, rett i nærheten av der Tina bodde.

Men politiet sier nei.

– Som de selv har sagt må alle steiner snus, og dette er vel en av de steinene, tenker jeg, sier moren til TV 2.



Alle episodene av TV 2-dokumentaren «Tina - Jakten på en drapsmann» ligger ute på TV 2 Play.

Flere moduskandidater

Gjennom årene har politiet etterforsket mange såkalte alibi- eller moduskandidater – altså personer som av ulike grunner kan ha stått bak ugjerningen.

På denne lista finner vi blant annet Johny Vassbakk, som i tingretten ble dømt for drapet på Birgitte Tengs.

Han risikerer en rettskraftig dom når lagmannsrettens konklusjoner foreligger i begynnelsen av desember.

Vassbakk har hatt status som mistenkt og siktet også i Tina-saken, men nekter kategorisk for å ha noe med saken å gjøre. Siktelsen mot ham i Tina-saken er nå henlagt på bevisets stilling.

HENLAGT: Johny Vassbakk har vært både mistenkt og siktet i Tina-saken. Nå er den henlagt. Foto: Privat

I den nye TV 2-dokumentaren, trekkes også flere andre moduskandidater frem.

En som kanskje peker seg spesielt ut, er en finansmann som bodde rett i nærheten av Tina.

Velstående finansmann

«Naboen» var en velstående finansmann, men rettsdokumenter TV 2 har lest, avdekker at mannen hadde en mørk side.

DØMT: «Naboen» dukket opp i politiets søkelys i 2007, etter å ha blitt dømt til mange år i fengsel. Likevel ble han ikke avhørt om Tina-drapet. Foto: Novemberfilm / TV 2

Han ble i årene etter at Tina ble drept, domfelt for en rekke svært alvorlige voldtekter i Stavanger og på Sørlandet.

«Naboens straffehistorikk» 2003: Han blir dømt til ett års fengsel, blant annet for å ha fått en kvinne til å innta narkotika, for å ha utsatt henne for vold under særdeles skjerpede omstendigheter, samt trusler mot kvinnen. 2007: Han blir dømt til åtte års fengsel for en ny rekke brudd på straffeloven. Den groveste tiltaleposten har et omfattende grunnlag: Han skal ha tvunget en kvinne til å ta narkotika før han oppførte seg truende og aggressivt overfor henne og utsatte henne for seksuelle overgrep.



Han skal ha tvunget en annen kvinne til å ta narkotika for han var truende mot kvinnen og utsatte henne for seksuelle overgrep.

Han skal ha truet og utsatt en tredje kvinne for seksuelle overgrep.

Han skal ha utsatt en fjerde kvinne for frihetsberøvelse og seksuelle overgrep.

I tillegg til å bli omtalt i den nye TV 2-dokumentaren, er han tidligere trukket frem som en moduskandidat, blant annet i forfatter og journalist Erlend Frafjords bok om saken i 2017.

Sa han var i Oslo - tok ut penger i Stavanger



Fordi «naboen» bodde på Grasholmen, altså i nabolaget til Tina, snakket han med politiet allerede i en innledende rundspørring, etter at hun ble funnet drept.

Da forklarte han at han var på Østlandet helgen da 20-åringen forsvant.

Bare noen uker senere flyttet han fra Grasholmen.

Først mange år senere havnet han på politiets radar, etter at mannens straffehistorikk og geografiske tilhørighet til Grasholmen ble kjent for dem.

– Vi tenker alibi med én gang. Har den personen alibi for drapet på Tina, sier tidligere etterforskningsleder i saken Bjørn Kåre Dahl i dokumentaren.

FANT ÉN FEIL: Politiet undersøkte hvorvidt naboen snakket sant om å ha vært i Oslo uken Tina forsvant. De oppdaget noe oppsiktsvekkende. Foto: Novemberfilm / TV 2

Svaret på det kan man ikke sette to streker under, verken den ene eller andre veien.

– Det var funn av elektroniske spor i Stavanger på et tidspunkt han selv hadde forklart at han var i Oslo, sier Dahl.



Dømt for grove overgrep

Dahl forklarer hva politiet fant ut av, da de gikk «naboen» nærmere etter i sømmene.

Blant annet avdekket de at en mengde kontanter ble tatt ut fra hans konto mandagen etter forsvinningen, fra en bankautomat i Stavanger.



Altså på et tidspunkt da han selv sa han var i hovedstaden.

– Hvorfor skulle han lyve om det, spør gravejournalist i Aftenbladet, Hans Petter Aass i dokumentaren.

Aass fungerer som en slags programleder i serien.

Der vises det samtidig til at ett spor peker i retning av at «naboen» faktisk kan ha vært bortreist den helgen.

Et annet av hans kort ble nemlig brukt på Stavanger lufthavn den aktuelle fredagen. Slik TV 2 forstår det har politiet ikke klart å plassere ham i Stavanger helgen da Tina forsvant.

«Dødsskrik» stemmer ikke med åstedet

Politiet har i alle år antatt at drapet skjedde under bybrua i Stavanger, et godt steinkast fra der Tina bodde.



I dokumentaren gjøres det undersøkelser som ifølge serieskaperne danner grobunn for en hypotese om at åstedet kan være et helt annet sted.

Blant annet underbygges hypotesen av akustiske undersøkelser av et skrik som er observert av vitner.



Aas og kriminalanalytiker Siri Stedje har vært i kontakt med en akustisk ekspert for å se nærmere på det «hjærteskjærende skriket» flere beboere på Grasholmen hørte på drapsnatta.

– Politiets antatte åsted er jo her, sier Stedje og peker.



På et kart plasserer hun og akustiker Magne Skålevik tegnestifter der vitnene som hørte skriket befant seg.

Ved hjelp av forskning på nødsskrik kan de rimelig anta at et skrik er på omtrent 114 desibel i styrke.

LAGER TIDSLINJE: Kriminalanalytiker Siri Stedje har laget en seks meter lang tidslinje med oversikt over opplysningene natten Tina forsvant. Foto: Novemberfilm / TV 2

Slik simulerer de hvor man ville kunnet høre skriket om det kom fra det antatte åstedet under Bybroa.

– Da er det vanskelig å forklare at skriket kan ha kommet herfra, sier akustiker Skålevik, og viser til stedet politiet antar at er åstedet.



Basert på funnene trekker Stedje en ny konklusjon om hvilke omgivelser Tina Jørgensen kan ha blitt drept i.

– Jeg har lyst å lage en ny hypotese om at overfallet har startet innendørs, sier Stedje.

Ingen planer om å undersøke leiligheten

I dokumentaren sier rettsmedisiner Inge Morild at det er fullt mulig å finne spor fra en drapshandling lenge, lenge etter drapet fant sted.

Spesielt innendørs.



OBDUSERTE TINA: Rettsmedisiner Inge Morild gjennomførte obduksjonen av Tina Jørgensen i 2000. Han åpner for at man kan finne blodspor innendørs mange år etter en drapshandling. Foto: Novemberfilm / TV 2

Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Unni Byberg Malmin, bekrefter til TV 2 at «naboens» leilighet har aldri vært undersøkt.

– Nei, det han den ikke. Vi har ikke opplysninger per nå som tilsier at det er grunnlag for å undersøke den leiligheten, sier Malmin.



ÅPNE: Byberg Malmin er klar på at politiet er interessert i all informasjon som kan lede til ny etterforskning i saken. Det som kommer frem i dokumentaren er ifølge politiinspektøren ikke nok til å undersøke leiligheten. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Hun legger trykk på per nå, og er klar på at det på ingen måte er utelukket å skulle undersøke leiligheten.

– Rettsmedisiner Morild sier det er fullt mulig å finne spor selv mange år etter et drap. Hvorfor gjøres ikke det nå?

– Alle alibikandidatene har status som vitner, og når en person har status som vitne er det begrenset hva vi kan gjøre med mindre de samtykker. Da skal du ha skjellig grunn, og vedkommende må ha siktet-status, sier hun.



– Må være forsiktige

Byberg Malmin legger til at politiet skal være forsiktige med hvilke undersøkelser som gjøres rundt en person for ikke å kaste uberettiget mistanke.

– Når det er sagt, vi har en uløst sak, og vi vil gjøre alt vi kan for å finne ut hva som skjedde med Tina Jørgensen. Det skal det ikke være noen tvil om, sier hun og legger til:



– Men vi må ha konkret informasjon som gjør at vi velger å gjøre det.

– Vil det ikke hjelpe politiet å kunne sjekke naboleiligheten som mulig åsted ut av saken?

– Hadde vi hatt opplysninger som tilsa at det var verdt å gå inn å gjøre disse undersøkelsene hadde vi selvsagt gjort det, sier Byberg Malmin.



MOR: Torunn Austdal Rasmussen, mor til Tina Jørgensen, stiller seg undrende til at politiet ikke velger å gjøre undersøkelser i leiligheten til «Naboen», basert på opplysningene som kommer frem i dokumentaren. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Politiinspektøren er likevel klar på at det ikke betyr at det er uaktuelt å sjekke leiligheten for blodspor, men politiet mener ikke grunnlaget er til stede.

– Vi vet ingenting om hvor hun har beveget seg etter siste sikre observasjon i Stavanger sentrum. Det kan være hun som har vært innendørs en plass, det kan være noe annet som har skjedd.

Tinas mor: – Rart

Tina Jørgensens mor, Torunn Austdal Rasmussen, stusser over at politiet ikke velger å undersøke leiligheten.

– Jeg synes det er rart at politiet ikke ønsker dette, sier hun til TV 2.



Basert på opplysningene som kommer frem om både skriket og mulighetene for å finne spor innendørs, selv etter mange år, mener hun det vil vært naturlig for politiet å undersøke nærmere.

– Som de selv har sagt må alle steiner snus, og dette er vel en av de steinene, tenker jeg, sier Austdal Rasmussen.



Forsvarer: – Uheldig

Etter alt å dømme fikk aldri «naboen» vite at han i 2007 var i politiets søkelys.

– Det tror jeg aldri han var klar over, sier «naboens» forsvarer, Arvid Sjødin.

REAGERER: Arvid Sjødin mener det er svært uheldig at «naboen har. mistet retten til å renvaske seg, gjennom å aldri ha blitt avhørt om Tina-drapet.» Foto: Kristian Myhre / TV 2

I dokumentaren gir Sjødin uttrykk for at det dermed er problematisk at mannen pekes på i offentligheten.

– Han har mistet retten sin til å bli fri fra anklager når han ikke vet om det. Og det dukker opp i bøker, dokumentarer og andre steder, så det er veldig uheldig, sier Sjødin og legger til:

– Den eneste måten du kan vite ting på er å foreta avhør, og det kan jeg ikke si ble gjort noen gang.