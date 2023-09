Mener dette grepet kan redde liv

– Jeg gruer meg. Det blir kaldt, sier Priti Rana Magar (14) idet hun tar på seg våtdrakt og vest.

Sammen med resten av mottaksklassen på Veitvedt skole har hun svømmedag på Sollistranda ved Lysaker.

Nå skal de ut i vannet og lære selvberging og livredning i vann. Hun får støtte av venninnene Aorohi Shama (14) og Sakura Bamjan Tamang (14).

KLARE: Sakura Bamjan Tamang (14) og Priti Rana Magar (14) er klare til å hoppe i vannet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vet dere hvorfor dere skal gjøre dette?

– Ja, det er for vår sikkerhet, svarer 14-åringene.

Lovpålagt opplæring

Priti Rana Magar (14) er en av 11.000 ungdomsskoleelever som i år får opplæring av Redningsselskapet i hvordan man skal unngå drukningsulykker.

Dette er egentlig et lovpålagt kurs som alle skoleungdommer skal gjennom. Dessverre er det mange kommuner som ikke gjennomfører dette, forteller Generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.

– I år fullfører 10-11.000 ungdommer vårt opplegg som vi tilbyr skolene. Men i alt er det 55.000 ungdommer på dette trinnet.

– Og selv om mange skoler gjør dette på egen hånd, så vet vi at det er altfor få kommuner som gjennomfører denne opplæringen.

Nullvisjon for drukning

Drukningstallene for 2023 er dyster lesing.

Hittil har 64 personer druknet. Det er en oppgang fra i fjor.

STYRKES: Generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet og Oslo-ordfører Marianne Borgen inspiserer 14-åringene på kurs. Nå skal opplæringen trappes opp over hele landet. Foto: Stein Akre / TV 2

Med det som bakteppe har regjeringen vedtatt en nullvisjon om ingen omkomne som følge av drukningsulykker.

18. september har Fiskeridepartementet innkalt til det første av flere møter som skal ende i en handlingsplan mot drukningsulykker.

Herlofsen forteller at Redningsselskapet allerede har giret opp det forebyggende arbeidet,

LÆRER: En time i vannet redder liv, mener Redningsselskapet. Foto: Stein Akre / TV 2

– Vi har fire mobile enheter, det vil si store hengere med våtdrakter, vester og annet materiell som trengs for å gjennomføre kurset. Disse kan vi kjøre til nærområdene til skolene. Nå har vi gått til anskaffelse av ytterligere 12 slike mobile enheter. Det betyr at vi nå kan dekke hele landet, forteller Herlofson i Redningsselskapet.

ØVER: Selvberging og livredning i vann er koblet opp til kompetansemålene i læreplan for kroppsøving for grunnskolen. Foto: Erik Edland / TV 2

En time i vannet redder liv

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV), er med på dagens kurs. Hun blir ekstra glad når hun møter ungdommene som er på vei ut i vannet.

– De er jo fra Veitvedt! Det er min gamle skole. Og se så ivrige de er.

Borgen forteller at Oslo kommune har inngått et samarbeid med Redningsselskapet fordi dette frigjør midler slik at ikke hver enkelt skole må investere i utstyr på egen hånd.

I tillegg er dette med på å vise barna gledene ved å bo ved fjorden.

TAR GREP: Blessing Shema (14) tar en hvil mellom øktene. Foto: Erik Edland / TV 2

– Når de er her på Sollerudstranda, så får også de en fin opplevelse ved sjøen. Og så må vi huske at en time med et slikt kurs er med å redde liv, sier Borgen.

Beste skoledagen

Ute i sjøen får Priti opplæring i hvordan man skal oppføre seg i sjøen og hvordan man kan redde andre fra å drukne. Hun har akkurat demonstrert hvordan man kan få en person opp i en båt eller opp på en brygge,

– Først dukker man personen ned tre ganger, så dra man dem opp. En, to tre, opp!

MESTRER: Etter en time med øvelser har Priti mestret vannet. Foto: Erik Edland / TV 2

En time senere har Priti fått av seg våtdrakten og tørker håret. Elevene varmer seg og spiser boller og juice.

–Hvordan har det vært?

– Den beste skoledagen i mitt liv, sier Priti.