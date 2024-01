Mener dette er trendy nå: – Har eksplodert

Sportsidioter og skientusiaster.

Det er Joakim Levorsen og Olav Øverlis beskrivelse av seg selv. Er det skiføre, er de hyppige brukere av løypene både i Oslo og på fjellet.

Årets skisesong har imidlertid gitt dem en gledelig overraskelse. De mener langrennsinteressen nå har eksplodert, spesielt blant én gruppe.

– Jeg har hørt fra mine yngre barn at det er «in» å gå på tur i marka, og å legge ut bilde på Instagram fra markastuene, sier Øverli til TV 2.

– Det kunne jeg ikke skjønt for ti år siden.

LANGER UT: Joakim Levorsen (t.v.) og Olav Øverli gleder seg over økt etterspørsel etter skikurs og -utstyr. Foto: Privat

Sammenligner med én vinter

Både Levorsen og Øverli jobber med langrenn. Levorsen i Bull Aktiv, som holder skikurs for bedrifter, og Øverli i Bull Ski & Kajakk, som spesialiserer seg på langrennsutstyr.



Øverli forteller om en økning i salget av langrennsutstyr på 31 prosent høsten 2023, sammenlignet med året før.

– Etter at snøen la seg i Oslo sentrum, tipper jeg det økte med over 50 prosent, sier han.

Øverli har jobbet i sportsbutikkjeden siden 1991, og kan bare huske én vinter hvor langrennsinteressen kunne måle seg med årets.

– Jeg har ikke sett maken, og det har vært mange gode vintre siden 1991. Du kan kanskje sammenligne det med OL i 94, sier han.

TRENDY: Bolle og kakao hører med til skituren, og kanskje også på Instagram. Bildet er fra Kikutstua i Nordmarka. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Fjorårssesongen omtaler Øverli som skuffende, selv om det var gode snømengder da også.

– Vi var litt forundret i fjor. Vi solgte bra med ski, men det var ingen kjempesesong.

– Så vi var litt skeptiske i høst når folk har fått dårligere økonomi, men det har vært veldig bra. Etter at snøen kom har det eksplodert, sier han.

Må ansette flere trenere

Langrennsinteressens vekst ser man også på skikurs, forteller Levorsen.

– Den store veksten er på nybegynnernivå. De mest ivrige melder seg på uansett, men vi ser nå at det eksploderer blant resten, sier Levorsen.

Han sier Bull Aktiv hadde en økning i salg av skikurs på nesten 50 prosent ved nyttår, sammenlignet med året før.

Det har ført til at de trenger flere trenere enn de 65 de allerede har.

– Vi trodde vi hadde oppbemannet så det holdt, men vi sitter og intervjuer for harde livet om dagen for å fylle på, sier Levorsen.

Begge to tør å slå fast at langrennssporten er langt fra død.

– Blir noen turer i lysløypa

Leder for DNT ung, Benedicte Sivertsen, sier interessen for langrenn er stor blant deres medlemmer.

– Jeg synes det virker som interessen for ski generelt har økt. Vi har økt deltakelse på de aktivitetene, sier Sivertsen til TV 2.

Selv om man trenger noe utstyr for å gå langrenn også, mener Sivertsen det er en lett tilgjengelig aktivitet. Hun trekker frem at det går an å låne utstyr.

– Vi har sett at folk har blitt mer interessert i det enkle friluftslivet, for eksempel markahyttene i Oslo.

SKIINTERESSE: Benedicte Sivertsen i DNT ung sier friluftsinteressen blant ungdom stiger, også på vinteren. Foto: Marthe Trondsen / DNT

Personlig tar Sivertsen seg gjerne en tur på langrennsski, selv om hun foretrekker fjellski.

– Det blir noen turer i lysløypa på langrennsski i løpet av sesongen, spesielt hvis jeg vil ha en kjapp treningstur ute, sier hun.

– Også er det sosialt, det synes jeg er veldig koselig.

Skiforeningen jubler

Espen Jonhaugen er avdelingsleder for markaavdelingen i Skiforeningen. Han sier det er mye folk både ute i skiløypene og på markastuene.

– Vi ser det veldig på trafikken på nettsidene våre, som føremeldingen. Der er det veldig høy trafikk, sier Jonhaugen til TV 2.

Han støtter opp under teorien om at langrenn er blitt populært blant yngre.

– Vi satte medlemsrekord i fjor, så vi er inne i en tid hvor det er veldig populært å gå på ski. Og det er nok ganske trendy blant litt yngre mennesker å gå på ski i marka og på fjellet, sier han.

POPULÆRT: Markastuene er populære ifølge Skiforeningen. Fjellvang er en ubetjent DNT-hytte i Oslomarka. Foto: Daniel Jacobsen / DNT

– Det har stort sett vært familiesegmentet og voksne, men vi ser at ungdomssegmentet har blitt større.

Det jubler han for.

– Vi synes det er veldig bra, fordi vi vil at flest mulig skal kunne komme seg ut på ski, som er en del av kulturarven vår.

Beste noen gang

Det er ikke bare langrennsløypene som er godt besøkt for tiden. Også i alpinanleggene har trafikken vært stor så langt i årets sesong.

I alpinanleggene i Hafjell og Kvitfjell har jula vært travel, ifølge daglig leder Odd Stensrud i Alpinco, som eier anleggene.

TRAVLE DAGER: Det meldes om mye folk i alpinanleggene, som her i Hafjell. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I jula hadde anleggene 95.000 dagsgjester. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med året før.

– Det er veldig, veldig gode indikatorer på at skiinteressen står veldig sterkt, sier Stensrud.

Stensrud forteller at han hadde en liten bekymring før sesongen, for at trang økonomi og endret verdensbilde skulle påvirke trafikken negativt.

– Det har på ingen måte slått til, fastslår Stensrud.

BEDRE ENN VENTET: Odd Stensrud i Alpinco var småbekymret før sesongen, men kan fastslå at den har startet utmerket. Foto: Privat

– Drømmeforhold

I Norges største skianlegg i Trysil har også jule- og nyttårsperioden vært den beste noen gang, ifølge dem selv.

– Det er litt høyere enn tidligere toppsesonger. Vi kan si at vi er fullt tilbake igjen etter pandemien, sier destinasjonssjef Gudrun Sanaker Lohne i SkiStar Trysil.

– Det er drømmeforhold i bakken. Vi ser nå at vi får en ekstra «push» fordi det ble tidlig kaldt og ideelle forhold til å produsere snø, og mye natursnø, sier Lohne.

Trysil er vanligvis et snøsikkert område, men Lohne mener snømengden der gjestene bor til vanlig har mye å si for trafikken.

– Så fort det blir snø der våre gjester bor, så begynner man å tenke på skiferie og gjør bestillinger, sier hun.

DRØMMEFORHOLD: Gudrun Sanaker Lohne sier det er drømmeforhold i Trysil. Foto: Ola Matsson / SkiStar

– Bruker mye penger

SkiStar Trysil har ifølge Lohne mellom 80 og 90 prosent utenlandske gjester.



Også i skianleggene i Hafjell og Kvitfjell merkes det at interessen fra utlandet er både stor og økende.

Daglig leder Odd Stensrud forteller at de har hatt en vekst på utenlandske bookinger på rundt 40 prosent siden i fjor.

Mange av gjestene er fra Danmark og Sverige, men også tyskere og nederlendere ser til Norge for skiferien.

– Det har vært krevende forhold i deler av Alpene, med lite snø. Vi hører fra flere av våre gjester at de velger Norge i stedet for Alpene for å sikre gode snøforhold, sier Stensrud.

Og det er ikke bare «hvermannsen» som legger skiferien til Norge. Ifølge Stensrud er det mange pengesterke utlendinger, som bidrar godt til det lokale næringslivet.

– De bruker mye penger på hotell og restaurant, og leier skiutstyr og kjøper skikurs, sier han.