Mener det skjer «historie-forfalskning»: – Usaklig

Barnehagelærer Anders Lunde streiker for en anstendig pensjon. PBL reagerer sterkt på det de kaller «historieforfalskning» fra fagforeningene.

I STREIK: Rundt 1000 barnehageansatte er tatt ut i streik per tirsdag denne uken. Her fra Ekeberg idrettsbarnehage i Oslo. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi streiker for å markere at vi ønsker en anstendig pensjon. Dette har PBL lovet oss i flere år, men nå har de trukket seg fra dette. Dette synes vi er ganske kjipt, rett og slett, sier barnehagelærer Anders Lunde.

Han har stått streikevakt i ruskeværet utenfor Ekeberg idrettsbarnehage i Oslo siden klokken halv åtte tirsdag morgen.

STOR STREIKEVILJE: Seks av ni pedagoger i Ekeberg idrettsbarnehage i Oslo er tatt ut i streik. Streikevakt og barnehagelærer Anders Lunde sier at streikeviljen er stor. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Her er seks av ni pedagoger tatt ut i streik, etter at 112 private barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet ble tatt ut i streik mandag.

Dette etter at det ble brudd i meklingen mellom Private barnehagers landsforbund (PBL) og de tre arbeidstakerorganisasjonene Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet natt til lørdag.

TV 2 er kjent med at enkelte barnehager har måttet stenge helt.

– Kun barnepass

I barnehagen på Ekeberg har de fortsatt åpent, men de 88 barnehagebarna får komme bare annenhver dag.

Og med seks av ni pedagoger i streik har barnehagen heller ikke mulighet til å gi barna et pedagogisk opplegg.

– Det blir kun barnepass, sier barnehagestyrer Jan Erik Markussen til TV 2.

UTFORDRINGER: Bestyrer i Ekeberg idrettsbarnehage sier at streiken skaper utfordringer for foreldre. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Bestyreren har allerede har fått tilbakemelding på at streiken byr på utfordringer for foreldrene, når barna bare kan være i barnehagen annenhver dag.

– De må ta fri, eller ferie uten lønn. Det blir en utfordring, sier han.

«Historieforfalskning»

«Etter gjentatte ganger å ha bli lovet en pensjon som nær alle andre ansatte i barnehagesektoren har, måtte vi til slutt sette ned foten», skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

Her hevder de at PBL ikke vil gi sine ansatte en AFP-ordning (avtalefestet pensjon), selv om dette skal være avtalt i protokollene i 2019, 2020 og 2021, ifølge forbundet.

Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private barnehagers landsforbund reagerer sterkt på påstandene om pensjonslovnader, som han karakteriserer som «historieforfalskning».

KRITISK: Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private barnehagers landsforbund (PBL). Foto: PBL

– Det er greit at det er uenighet i forhandlingene. Men vi vil oppfordre til at man prøver å holde debatten på et visst saklighetsnivå, sier Iversen.

– Hva er det som er usaklig?

– Påstandene om løftebrudd er usaklige. Vi har publisert protokollene som fagforeningene refererer til på våre nettsider, og alle kan lese hva som faktisk står der. Det ligger ingen lovnader om for eksempel fellesordninger for AFP-ordning (Avtalefestet pensjon), sier kommunikasjonsdirektøren.

– Umusikalsk og virkelighetsfjernt

Han mener at fagforeningenes krav er uansvarlige og urealistiske.

– Hvis vi legger kommuneoppgjøret til grunn, kan man anta at det er 230 millioner kroner til fordeling i oppgjøret. Men fagforeningene har satt fram krav som vil påføre barnehagene kostnader på mer enn 1,6 milliarder kroner i tillegg. Det er umusikalsk og virkelighetsfjernt, og et krav som utvilsomt ville sendt mange private barnehager rett i skifteretten, sier han.

Han legger til at kravet virker ekstra urimelig i et år hvor økonomien i private barnehager er dårligere enn på lenge.

– På to år har regjeringen kuttet 500 millioner kroner i pensjonstilbudet til private barnehager. Det er mange private barnehager som kjemper en febrilsk kamp for å overleve nå, på grunn av tilskuddskutt og økt forskjellsbehandling, sier kommunikasjonsdirektøren.

Stor streikevilje

Arbeidstakerorganisasjonene har varslet at barnehagestreiken trappes opp fra torsdag, med ytterligere 1000 ansatte.

Forhandlingsleder Anne Green Nilsen fra Fagforbundet sa mandag til TV 2 at det ikke har vært noen formell kontakt mellom partene, og at det er vanskelig å si hvor langvarig konflikten kan bli.

Dersom partene ikke kommer til enighet før torsdag, trappes streiken opp, med ytterligere 1000 barnehageansatte. Fra før av er det tatt ut om lag 1000 barnehageansatte i streik fra mandag 17. oktober.

– Streikeviljen er stor, sier barnehagelærer Anders Lunde i Ekeberg idrettsbarnehage, som er forberedt på å stå på kravene selv om streiken skulle bli langvarig.

– Det er varslet opptrapping torsdag og så langt er det ingen løsning i sikte. Vurderer dere å stenge?

– Hos oss er det ytterligere én ansatt som eventuelt blir tatt ut i streik på torsdag. Dette vil ikke påvirke oss. Vi vil fortsette tilbudet om barnehage for barna annenhver dag, sier bestyrer Jan Erik Markussen.