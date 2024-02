Mener det har gått inflasjon i varslinger

Værvarslingsdirektøren innrømmer at det er blitt for mange farevarsel. Nå varsler han endringer.

Værvarslingsdirektør Bård Fjukstad er enig med de som mener det er for mange farevarsler.



– Har det gått inflasjon i varsling?

– Ja, det vil jeg si. Dersom vi roper «Ulv, Ulv», så er det fare for at vi ikke tar det varselet en selv må ta hensyn til på alvor.

Meteorologisk institutt innførte farger på farevarslene for noen år siden. Og det kommer stadig til nye elementer som får eget varsel. For eksempel lyn og styrtregn.

De to siste årene, i desember og januar, ble det gul-varslet over 250 ganger.

Værvarslingsdirektøren vil endre måten å varsle på. Foto: MET.no

Ikke farevarsel

– Men er gult et farevarsel?

– Gult varsel er det varselet med lavest alvorlighetsgrad, og skal gjøre folk oppmerksom på noe som vil skje. Det blir ikke korrekt å kalle det et farevarsel. Dette er noe vi seriøst diskuterer om er korrekt, sier Fjukstad.

Vi er dessuten litt overrasket over hvordan folk reagerer på gule varsel. Vegtrafikksentralen begynner for eksempel å agere på gult varsel. Det hadde vi ikke ventet oss.

Forskning og formidling

Denne uken avsluttet NVE, Meteorologisk institutt og NRK et forskningsprosjekt. «Én fare – lokal innsats». Der de har sett på hvordan de varsler, og hva som varsles. Dette for at varslene skal være lettere å forstå, og oppleves relevante.

– Det er første gang vi har et så stort tverrfaglig samarbeid om formidling av farevarsler, sier Mai-Linn Finstad Svehagen, Senior kommunikasjonsrådgiver i Meteorologisk institutt.

Hun sier at varsling om farlig vær vil bli stadig viktigere med klimaendringene, og målet med prosjektet er å legge til rette for forsterket samarbeid og mer effektiv varsling av naturfarer.

Underveis i prosjektet har de gjort tester, og snakket med både publikum og beredskap.

–Vi må se på språkbruken. Det sier Mai-Linn Finstad Svehagen, Senior kommunikasjonsrådgiver

– Det vi har funnet er at vi må se på språkbruken. Stemmer ordlyden med det med det vi prøver formidle?

Svaret gjør at de vil endre språket. Noen endringen kan gjøres kjapt, andre ting vil skje gradvis. Men målet er at de og NVE har mer likt varslingssystem.

– Alle som mottar et varsel skal vite hva de skal gjøre og trygt handle deretter. Bedre varsling vil gjøre lokalsamfunnene bedre rustet til å møte naturfarer, og bedre varsling kan forebygge tap av liv og verdier.

Meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen vil ha færre gule varsler. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Storm applauderer

StormGeos meteorolog Roar Inge Hansen applauderer at det nå skal være tydeligere formidlinger av farevarsel. Han håper det skal ende i færre «ulv-ulv» -varsel.

-Det er altfor mange gule varsel. Slik det er nå erstatter de gule varslene værvarsling. Og det er forvirrende. I helgen sendte de gult varsel for både kuling og orkan.

Han skrev ut frustrasjonen på Facebook, og stilte spørsmål rundt valget av farger på varslene.

Varsom viste gulvarsel for både kuling og orkan Foto: Skjermdump: Varsom.no

– De er også for pysete når det gjelder å varsle rødt, påstår Hansen.

Han mener den røde grensen må senkes fra 45 ms til 40 ms i kastene. Rødt bør brukes når det er fare for liv og verdier. Allerede på 40 ms kan takplatene fyke. Han stiller spørsmålet om Meteorologisk institutt har laget for strenge krav til ekstremvær med rødt farevarsel?



– Om det farlig å være ute, så er det fare. Da må de ikke være redd for å melde det. Samtidig understreker han at det var riktig varsling inn mot ekstremværet Ingunn som har herjet de siste dagene.

Værsjef Eli Kari Gjengedal er glad for at det blir færre varsel. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Værsjef i TV 2, Eli Kari Gjengedal er enig.

– TV 2 har tatt et aktivt valg om å ikke bruke farevarselsymbol i sine kart. Rett og slett fordi det er så mange varsel ute, at det ville mistet effekten, og dermed ville folk slutte å reagere på det.



Klart språk, færre varsel

– Vi sender ut varsel når vi forventer at det kommer vær som kan være av konsekvens for samfunnet. Og så må tiltakene som skal tas vurderes lokalt, av de som kjenner området, sier Værvarslingsdirektøren

Men nå vil de altså redusere antall varsler.

-En øvelse vi har gjort under prosjektet er å samle tre varsel i ett. Holder det? Resultatet viser at det fungerer kanskje like godt.



Skader etter ekstremværet Ingunn i Lofoten. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Finne balansen



Meteorologisk institutt kommer til å beholde fargevarslene. Det er bundet av det internasjonale samarbeidet, men de vil altså justere måten de jobber på. De vil også prøve å nå turister, og tilflyttere til Norge, som ikke har vaner som gjør at de oppfatter farevarslene. I dag legges det ut en liste anbefalinger, og så en liste konsekvenser.

– Vi skal tenke mottaker, hva trenger folk å vite. Der er vi ikke i dag. Kanskje vi bare kan snu tankegangen, og presentere konsekvensen først. Variasjonen i Norge er stor. 10 centimeter snø vil få ulike konsekvenser forskjellige steder i landet. Samfunnet er forskjellig rigget til å takle forskjellig vær. Vi må finne balansen.