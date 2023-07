BILLIG: Hudlege Martin Enger mener et spesifikt legemiddel er både billig og effektivt mot hårtap hos menn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Før norske menn har fylt 50 år, har omtrent halvparten begynt å miste håret.

Og selv om det ikke er uvanlig, er det flere som tyr til virkemidler for å beholde en fyldig manke.

Hårtransplantasjon, vitaminer og kremer er tiltak stadig flere menn prøver ut. Noe er svært kostbart, andre ting har ingen bevist vitenskapelig effekt.

VANLIG: Halvparten av alle menn over femti år har mistet, eller startet å miste håret. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En ting er sikkert. Hår betyr mye for veldig mange.

– Pasientene sier håret er en viktig del av identiteten, forklarer hudlege Martin Enger til TV 2.

Han møter mennesker med hårtapproblemer hver dag i jobben ved Oslo Hudlegesenter og Skandinavisk hårinstitutt.

Stopper hårtapet

Enger skriver ofte ut ett spesielt legemiddel til mannlige pasienter med begynnende hårtap.

– Det er veldig mange som ikke vet om dette. Jeg har spurt 150 ulike frisører, og få vet om det, sier han.

HÅRPROBLEMER: Hudlege Martin Enger jobber til daglig med pasienter som har hår- og hodebunnssykdommer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Legemiddelet han snakker om heter finasterid. Det hemmer omdannelsen fra testosteron til det mer kraftige mannlige kjønnshormonet dihydrotestosteron (DHT).

Menn som er disponert for arvelig hårtap har forhøyede nivåer med DHT i området av hodebunnen. Finasterid reduserer mengden av dette hormonet i hodebunnen, og hemmer dermed hårtapet.

EREKSJONSSVIKT: En av de vanlige bivirkningene knyttet til finasterid er erektil dysfunksjon, også kalt ereksjonssvikt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det handler altså om å bremse hårtapet. Når man slutter å bruke legemiddelet, starter prosessen med å miste håret igjen.

– La oss si jeg får inn en mann på 22 år og alle i familien er skallet. Da sier jeg at de kan ta denne tabletten, slik at de kan bremse hårtapet, og beholde håret slik det er nå, forklarer hudlegen.

Kan gi nedsatt sexlyst

Det er likevel en hake ved denne tilsynelatende mirakuløse medisinen.

Ifølge Felleskatalogen er både nedsatt ereksjonsevne, redusert seksualdrift og nedsatt ejakulasjonsvolum vanlige bivirkninger knyttet til bruken av finasterid.

– Cirka 10-15 prosent av pasientene som bruker finasterid får ereksjonsproblemer, sier urolog Christian Geiran til TV 2.

BIVIRKNINGER: Overlege og urolog, Christian Geiran, mener det er viktig at man kjenner til bivirkningene av Finasterid. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Han er overlege ved urologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus.

– Vi urologer bruker dette medikamentet mot vannlatingsbesvær som følge av forstørret prostata. Finsasterid gjør at volumet av Prostata minker, og det gjør det lettere for pasienten å tisse, sier han.

Svært få av hans pasienter bruker legemiddelet til å unngå hårtap, men han sier han er kjent med denne virkningen.

Lett tilgjengelig

Selv om finasterid er reseptbelagt i Norge, er kjøp fra utlandet bare noen Google-søk unna.

Urologen mener det kan være problematisk å ikke forhøre seg med lege før man går til innkjøp av legemiddelet.

– Det er ikke gitt at alle som kjøper dette på nett er klar over bivirkningene med mulighet for redusert seksualdrift og ereksjonsvne under bruk. Det ville legen din kunne informert om, sier Geiran.



HUDLEGE: Martin Enger skriver ut medisin til mannlige pasienter med begynnende hårtap. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Finasterid kommer kun i 5 mg-doser på det norske markedet, men i 2021 godkjente Statens Legemiddelverk medisinen prosterid. Det er akkurat det samme middelet, bare i mindre doser.

Problemet er at prosterid er mye dyrere. Derfor er det flere leger, blant andre Martin Enger, som skriver ut finasterid, og ber pasienten dele tabletten opp i fire deler.

– Hvorfor anbefaler du dette til dine pasienter?

– Det er fordi det er en billig behandling som er utrolig effektiv. Det koster 365 kroner i året, og har en ganske bra effekt på hårtap, sier han.

LITEN: Finasterid er en blå, rund, tablett merket F5. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hudlegen forteller at han har hatt pasienter som har meldt fra om dårligere sexlyst og ereksjonsproblemer etter bruk av Finesterid.

– Jeg tar det på alvor. Opplever man det, så bør man slutte å bruke legemidlet.

Finasterid skal kun brukes av menn.