Mener de knivstakk hverandre – nå er politiet bekymret

To unge menn er skadd, men utenfor livsfare etter knivstikkingen på Furuset mandag. Nå er Oslo politidistrikt bekymret etter et høyt antall voldshendelser de siste ukene.

Midt i ettermiddagsrushet mandag fikk politiet melding om en knivstukket person ved Furuset senter i Oslo. Like etterpå ble det gjort funn av en annen knivstukket person på en adresse i nærheten.

Politiet leter også en tredje person, som de mener var på stedet mandag kveld.

– Vet dere hvem dere leter etter?

– Ja. Vi oppfordrer han sterkt til å ta kontakt med politiet, sier Grete Lien Metlid til TV 2.

Hun er leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Politiet mener at de to skadde knivstakk hverandre, og har siktet mannen som ble pågrepet i en leilighet noe senere for drapsforsøk.

Mannen som først ble funnet er siktet for grov kroppsskade.

– De er fornærmet og siktet i hver sin sak, sier Metlid.

BEKYMRET: Grete Lien Metlid er bekymret etter et høyt antall voldshendelser i Oslo de siste ukene. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Ikke sammenheng

Etterforskningen så langt tyder på at det har vært en form for relasjon mellom de to mennene, men det er for tidlig å si hva som var bakgrunnen eller motivet for hendelsen.

De to siktede er født i 2003 og 1998.

– Vi kjenner noe til han ene fra før, sier politilederen.

Etterforskningen så langt har ikke avdekket noen sammenheng mellom tidligere voldsepisoder i hovedstaden. Bare en halvtimes tid før politiet fikk de første meldingene fra Furuset rykket politiet ut til en annen knivhendelse på Tveita.

– Det er opprettet en egen trusselsak på det forholdet, men vi setter det ikke i sammenheng med det som skjedde på Furuset, sier Metlid.

TV 2 har snakket med flere personer som så hendelsen på Furuset. De forteller at de så to unge menn slåss utenfor inngangen til T-banestasjonen.

Så skal de begge ha trukket kniv.

ÅSTEDET: Brannvesenet var mandag kveld på plass på for å vaske det blodige åstedet. Foto: Martin Leigland / TV 2

De forteller videre at den ene ble stukket en rekke ganger før han trakk seg unna og satte seg på en benk. Den andre skal også ha blitt stukket, men snudde og løp vekk fra senteret.

Like etter rykket tungt bevæpnet politi inn i en leilighet noen hundre meter unna kjøpesenteret.

Politiet vil forsøke å gjennomføre avhør av de to som er siktet i løpet av dagen.

– Inne i en urolig periode

Både tirsdag og fredag i forrige uke ble det avfyrt skudd på Torshov i Oslo. Selv om politiet ikke mener de ulike voldshendelsene de siste ukene har noen sammenheng, er politiet bekymret for et høyt konfliktnivå.

– Vi blir også bekymret av flere alvorlige saker på kort tid. Vi har forståelse for at dette er skremmende for folk i byen. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men vi er nok nå inne i en mer urolig periode når det gjelder konfliktlinjer i politidistriktet. Det har høyeste prioritet, og vi jobber forebyggende for unngå at dette ikke eskalerer, sier Metlid.

STORE STYRKER: Politiet rykket ut med store mannskaper til Furuset mandag ettermiddag. Foto: Martin Leigland / TV 2

I tillegg til å etterforske de konkrete sakene, jobber avdelingen hennes med etterretning og analyser opp mot de kriminelle miljøene i byen.

– Om dette skyldes et generelt høyt konfliktnivå nå eller om det er innenfor det vi av og til ser av variasjoner, må vi komme tilbake til. Det har vært noe roligere i sommer, med unntak av den svært alvorlige hendelsen i Rosentkrantz gate i juni, sier politilederen.

Det vurderes forløpende om de to siktede i Furuset-saken vil bli begjært varetektsfengslet.