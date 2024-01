Mener Breiviks regime er verre enn tyrkisk fangeøy

RINGERIKE FENGSEL (TV 2): I Europa er det svært få innsatte som soner på like strenge vilkår som Anders Behring Breivik. Advokaten hans har likevel funnet to menn å sammenligne med.

Anders Behring Breivik (44) har for andre gang saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Helt konkret ønsker han seg bedre muligheter til å bygge menneskelige relasjoner.

Han mener at soningsforholdene hans bryter med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), som blant annet slår fast at «ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

– Det har gått tolv og et halvt år. Det er ingen kontakt, men et vakuum. Vi har stilt spørsmål ved om det tilfredsstiller minimumskravet i EMK, sier Breiviks advokat Øystein Storrvik.

VITNET: Anders Behring Breivik (44) forklarte seg for Oslo tingrett i Ringerike fengsel tirsdag denne uken. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Breivik mener han er soningsskadet og suicidal på grunn av behandlingen han får i fengselet.

Det mener staten er noe han finner på.

– Etter statens syn er det ingen holdepunkter for isolasjonsskader eller at han er suicidal. Han har hatt noen depressive perioder, som kan forklares med hans personlighetsstruktur, sier regjeringsadvokat Kristoffer Nerland.

Breivik ble senest i 2023 diagnostisert med en narsissistisk, dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse.



Tyrkisk fangeøy ble tema

Da Breiviks advokater la frem sitt syn på saken mandag, ble det brukt en del tid på å sammenligne Breiviks fengselsopphold med lignende tilfeller andre steder i Europa.

I nyere tid har den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) avsagt to dommer som er relevante for 22. juli-terroristen.

Den siste er fra 2014 og handler om den kurdiske separatisten Abdullah Öcalans sak mot Tyrkia.

Öcalan har sittet fengslet siden han ble pågrepet av tyrkiske spesialstyrker på vei om bord i et privatfly i Nairobi i 1999.

LEDER: Abdullah Öcalan stiftet Kurdistans Arbeiderparti. Her er han avbildet under en pressekonferanse på grensen mellom Syria og Libanon i 1993. Foto: Joseph Barrak / AFP

I 1978 stiftet han Kurdistans Arbeiderparti (PKK). PKK anklages for å stå bak en rekke drap og terrorhandlinger og er av Tyrkia, USA, Storbritannia, EU og NATO ansett som en terrororganisasjon.

I dag soner Öcalan en livstidsdom i fengsel på øya Imrali, sør i Tyrkia. Høysikkerhetsfengselet ble bygget i 2009, da fem andre fanger ble flyttet til øya. Fra 2005 til 2009 var Öcalan eneste fange på øya.

I 2014 ble Tyrkia av EMD delvis dømt for å ha krenket Öcalans menneskerettigheter i perioden han var alene om å sone på øya.

Fikk besøk av 58 advokater

Den andre EMD-dommen advokatene til Breivik er opptatt av, er saken mellom Frankrike og den kjente venezuelanske terroristen Ilich Ramirez Sanchez, også kjent som «Sjakalen».

Sanchez hevder selv at han har drept om lag 2000 mennesker i en rekke terrorangrep på 70-tallet. Han har vært fengslet siden 1994 og er dømt til livstid i fengsel to ganger.



Breiviks advokater viser til at nordmannen får langt færre besøk og mindre sosial interaksjon enn Sanchez har fått i Frankrike. De mener også at Breivik har sittet isolert over en lengre tidsperiode.

Men staten og Breivik er ikke helt enig i hvor grensene for isolasjon går.

SJAKALEN: Ilich Ramirez Sanchez soner en livstidsdom i Frankrike. Foto: AFP

Regjeringsadvokaten peker i retten på at Breivik har et tilbud om mer enn åtte timers aktivitet sammen med de ansatte i fengselet hver dag.

Breivik mener på sin side at denne kontakten ikke kan regnes som sosial menneskelig kontakt, fordi betjentene er profesjonelle og ikke har lov til å utvikle en nær relasjon med ham.

I sakene til Öcalan og Sanchez har EMD vurdert verdien av kontakt med profesjonelle aktører. Menneskerettsdomstolen har sagt at advokatkontakt ikke kan sidestilles med kontakt med andre medfanger.



I løpet av en periode på fire år og ti måneder fikk Sanchez 640 besøk av 58 ulike advokater.

Sanchez tapte saken sin i EMD, men dommen ble avsagt under dissens der 12 mot 5 dommere mente at soningsforholdene i Frankrike ikke brøt med EMK artikkel 3 – den samme som Breivik mener Norge har brutt i hans sak.

Advokater ble budbringere

Det er to sentrale temaer i EMD-dommene som Breiviks advokater særlig er opptatt av. Det viktigste er varigheten av oppholdet på «særlig høyt sikkerhetsnivå», med begrenset menneskelig kontakt.

Det andre er betydningen av kontakt med profesjonelle aktører, som fengselsbetjenter, advokater og helsepersonell.

Særlig Abdullah Öcalan har fått omfattende besøk av advokatene sine.

SAKSØKER: Anders Behring Breivik (44) sammen med advokat Øystein Storrvik og advokatfullmektig Marte Lindholm i Ringerike fengsel. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I dommen fra 2014 heter det at Öcalan fikk besøk av advokatene sine 675 ganger mellom 1999 og 2007. I samme periode fikk han besøk av familien sin 126 ganger.

Öcalan ble på et tidspunkt også nektet å møte advokatene sine fordi de fungerte som budbringere for organisasjonen hans.

EMD mente det lå innenfor statens myndighet å begrense denne advokatkontakten for å beskytte samfunnet.

Det viktigste punktet for Breiviks advokater er uansett varigheten på isolasjonen. I dommen mot Öcalan legger retten til grunn at Öcalan, som fikk delvis medhold i at menneskerettighetene hans var krenket, var blitt holdt relativt isolert over en periode på ti år og ni måneder, altså kortere enn det Breivik har sittet fengslet.

Breiviks advokater mener at det norske regimet er strengere enn dette tilfellet, mens staten er klokkeklar på at 22. juli-terroristens menneskerettigheter ikke er brutt.