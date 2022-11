Mener «blodstøv» kan forklare DNA-funnet

HAUGESUND (TV 2): Aktor mener at Johny Vassbakk (52) avsatte DNA med blodige fingre på Birgitte Tengs' (17) strømpebukse. Forsvarerne har to alternative forklaringer på hvorfor DNA-funnet er gjort i det politiet mener er blod.

Spørsmålet kan bli helt avgjørende for Vassbakk, som nekter enhver befatning med drapet.

Dersom retten legger til grunn at DNA-et fra Vassbakk er avsatt med en blodig hånd, er det vanskelig å se for seg andre forklaringer enn at han var på åstedet.

For forsvarerne hans er det derfor viktig å vise retten at det som skal være blod blodet og DNA-funnet ikke har havnet på strømpebuksa samtidig.



Strømpebuksa trukket ned

Under rettssaken har de lansert to teorier.

Den ene er at Vassbakks DNA har havnet på Tengs' strømpebukse før drapet, for eksempel ved at de to har vært på samme sted eller brukt samme pengeseddel.

I så fall mener forsvarerne at Tengs' blod kan ha havnet oppå DNA-sporet da 17-åringen ble drept.

DNA-funnet er nemlig gjort i en svært liten blodflekk høyt oppe på strømpebuksas venstre lår.

AVSTAND: Delen av strømpebuksa som holdes opp er der blodansamlingen er funnet. YDNA-profilen fra tiltalte er funnet lenger oppe på samme lår. Bildet er en rekonstruksjon gjort av TV 2. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig fant politiet mye blod lengre ned på strømpebuksas venstre bein, like over kneet.

Da Tengs ble funnet, var strømpebuksa og trusa hennes trukket ned på anklene. Aktoratet mener drapet var seksuelt motivert.

– Vi mener det er fullt mulig at blod fra den større blodflekken kan ha smittet over til lenger opp på strømpebuksa i forbindelse med at strømpebuksa er trukket ned, sier advokat Stian Bråstein, en av Vassbakks to forsvarere, til TV 2.

FORSVARERNE: Stian Bråstein og Stian Kristensen jobber for å få Johny Vassbakk frikjent. Foto: Frode Sunde / TV 2

Blir til blodstøv

Den andre teorien forsvarerne er opptatt av, handler om noe de i retten kaller for «blodstøv».

Da strømpebuksa ble undersøkt første gang i 1995, fant man nemlig ikke den lille blodflekken som Vassbakks DNA skulle bli funnet i nesten 25 år senere.

Etter undersøkelsene ble strømpebuksa tørket og pakket vekk. Først 15 måneder senere, i august 1996, hentet politiet den frem igjen. Det var da de oppdaget blodflekken.

Politiet klippet ut flekken, som ble undersøkt hos Kripos før den ble sendt til Rettsmedisinsk Institutt.

Forsvarernes poeng er at blod som tørker, stivner, krystalliserer seg og blir til «blodstøv».

Undersøkelsene av strømpebuksa gjort i forbindelse med den nye etterforskningen, har ikke påvist blod i området der DNA-et er funnet.

– Vi vil spørre sakkyndige om det kan ha smittet fra et sted til et annet på strømpebuksa i løpet av de 15 månedene den virker å ha vært lagret og håndtert hos Kripos, sier Bråstein til TV 2.

KLIPPET UT: Teknikere klippet ut en liten bit av strømpebuksa og sendte denne til analyser i Østerrike. Det var slik de fikk treffet som matcher med Vassbakk. Dette bildet er en rekonstruksjon gjort av TV 2. Foto: Frode Sunde / TV 2

Usikker på tørking

Blodstøv-teorien er en av årsakene til at politiets håndtering av strømpebuksa i månedene og årene etter drapet har blitt et sentralt tema i retten.

Kriminaltekniker Tore Per Bakken, som var Kripos' utsendte og ledet det krimtekniske arbeidet på åstedet, fikk i retten flere spørsmål om hvor gode rutiner de hadde på 1990-tallet.

– Jeg mener klærne ble tørket i Haugesund, og at vi la det ut flatt. Det beste hadde vært å få tøyet så raskt som mulig til Oslo (til Kripos, red.anm.) og tørke det der, i et rom som ikke hadde forbindelse til Haugesund, men det var vanskelig på grunn av tidspress, forklarte Bakken i retten.

TEKNIKER: Tore Per Bakken var Kripos' mann på åstedet i 1995. I forrige vitnet han i Birgitte Tengs-rettssaken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Både Bakken og de andre politifolkene som har forklart seg, har samtidig tatt klare forbehold om at det er vanskelig å huske 27 år tilbake i tid.

Mener det skjedde under drapet

Etterforskningsleder Lone Wickstrøm, som forklarte seg i retten tirsdag, fikk spørsmål om mulig støvsmitte.

– Jeg viser bare til at vi har hatt en person fra Kripos (Bakken, red.anm.) inne og forklart seg om dette. Det er ikke noe jeg har kompetanse på, svarte hun.

Aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, sier at deres anførsel er at sporet ble avsatt med Vassbakks blodige fingre.

AKTOR: Thale Thomseth fører bevisene påtalemyndigheten mener skal holde til å få Johny Vassbakk dømt. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Teorien er at gjerningsmannen uansett har dratt ned strømpebuksa ettersom avdøde var avkledd da hun ble funnet. Ettersom gjerningsmannen må ha tatt på strømpebuksa, mener vi at det er et gjerningsrelevant bevis, uavhengig av om vedkommende hadde blodige fingre eller ikke.

Resten av uka er satt av til at DNA-eksperter skal vitne for retten. Det er ventet at rettssaken blir avsluttet før nyttår.