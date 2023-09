Mener begge bør gå av: – Setter tilliten til politikken i alvorlig fare

I et Facebook-innlegg publisert søndag ettermiddag argumenterer Snorre Valen for at både Anikken Huitfeldt og Erna Solberg bør trekke seg.

Siden den gang har innlegget, hvor redaktøren i Trønderdebatt advarer mot en potensiell tillitskrise i norsk politikk, blitt delt over 1100 ganger.



Redaktøren mener at aksjeskandalene sammen med de siste årenes avsløringer om blant annet MeToo-skandaler, pendlerboliger og etterlønninger, kan sette dype og permanente spor i norsk politikk.



– Jeg tror vi nå har kommet til et punkt i Norge etter mange år med sammenhengende politiske skandaler, at vi etter hvert står i fare for å sette den store, norske tilliten til politikken vår i alvorlig permanent fare, i hvert fall på langt sikt, utdyper den tidligere SV-politikeren overfor TV 2.

Av hensyn til den overhengende tilliten til politiske verv og institusjoner, er han ikke i tvil om hva Huitfeldt og Solberg bør gjøre:

– Det mest ansvarlige å gjøre, også for veldig populære og dyktige politiske ledere, er å ta konsekvensene av det og gå av, sånn at det politiske livet kan gå videre. Ingen er tjent med at den politiske debatten i Norge kun skal være dominert av skandaler, enda en høst, mener Valen.

ENGASJEMENT: Redaktør i Trønderdebatt, Snorre Valen, skaper stort engasjement med sitt debattinnlegg i aksjehandel-saken. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Spillereglene er endret

Verken Solberg eller Huitfeldt har foreløpig gitt noen signaler om at de planlegger å følge redaktørens oppfordring. Om både Høyre-lederen og utenriksministeren fortsetter i jobben, frykter Valen at det vil sende et uheldig signal.

– Det jeg frykter er at det bidrar til å gi et signal til folk flest om at spillereglene er endret, sier Valen.

Han trekker fram hvordan tidligere Senterparti-leder og olje- og energiminister Åslaug Haga trakk seg i 2008, grunnet en ulovlig brygge og utleie av et stabbur. Valen mener mye har endret seg på 15 år.

DEN GANG DA: I 2008 valgte Åslaug Haga å gå av som Senterparti-leder og olje- og energiminister grunnet en ulovlig oppført brygge og utleie av et stabbur. Foto: Lise Åserud

– Jeg tror veldige mange får et inntrykk av at terskelen for å ta ansvar og gå av som politiker har økt og økt over mange år, og det er ikke heldig for folks tillit til de politiske institusjonene.

Har sympati

Overfor TV 2 understreker Valen at han sympatiserer med situasjonen de hardt pressede politikerne står i.

– Det handler ikke om mangel på sympati for verken Erna Solberg eller Anniken Huitfeldt, det er lett å ha medfølelse med begge to. Problemet er at de besitter viktige verv begge to, som er avhengige av tillit. Vervet er viktigere enn personene, forklarer Valen.

Redaktøren er videre tydelig på at også politikere må få lov til å gjøre feil, men mener politikere i større grad må ta ansvar for slike feil enn andre i samfunnet.

TUNGT: Erna Solberg tok til tårene da hun fortalte om ektemannen Sindre Finnes sin aksjehandel forrige uke. Foto: Heiko Junge/NTB

– Jeg ønsker meg ikke firkantede, superkjedelige, perfekte politiske ledere. Men når du er politiker havner du ofte i omstendigheter som gjør at det kan oppstå usikkerhet rundt deg og at tilliten svekkes. Du trenger ikke selv ha gjort noe galt for at det skal ha skjedd, sier Valen.

Derfor mener han hva Solberg og Huitfeldt visste eller ikke visste i tilknytning til ektemennenes aksjehandel blir mindre viktig enn prinsippet om at institusjoner må gå foran enkeltmennesker i politikken.

– Det er ikke spørsmål om Erna Solberg eller Anniken Huitfeldts karakter eller hvorvidt vi tror på deres forklaringer. Det er et spørsmål om at de gjør skader på institusjonene de leder dersom de blir sittende, konkluderer Valen.