Mener Andersen må straffes for to saker

Viggo Kristiansens advokat er ikke i tvil: Det er gode nok beviser til å dømme Jan Helge Andersen (42) for det uoppklarte drapet i Baneheia, men de mener også at han skal straffes for ett forhold til. Selv nekter Andersen for å ha løyet.

Med torsdagens frifinnelse av Viggo Kristiansen, står drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia-saken uoppklart.

Jan Helge Andersen ble dømt for medvirkning til drapet på det yngste drapsofferet, Stine Sofie Sørstrønen (8), men ble i lagmannsretten i 2002 frikjent for drapet på Paulsen.

Nye DNA-analyser har avdekket spor fra Andersen flere steder på de to ofrene, blant annet i begges underliv.

USKYLDIG DØMT: Borgarting lagmannsrett konkluderte torsdag med at Viggo Kristiansen aldri skulle blitt dømt i Baneheia-saken. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Samtidig har har han gjentatt sin forklaring om at han for det meste satt passiv med ryggen til, mens kameraten Viggo Kristiansen utførte overgrepene.

Imidlertid er det ikke funnet noen tekniske spor mot Kristiansen. I tillegg var ikke mobiltelefonen hans på åstedet.

Dette medførte at både statsadvokaten og Riksadvokaten konkluderte med at det ikke finnes beviser for at han deltok i ugjerningene.

De tror ikke på forklaringen til Andersen.

– Har ødelagt livet hans

Viggo Kristiansens advokat, Bjørn André Gulstad, mener at etterforskningen har vist at Andersen hadde en mye mer sentral rolle i ugjerningene i Baneheia.

– Summen av alt dette gjør at det vanskelig kan være noen andre som står igjen som ansvarlig for handlingene, sier Gulstad.

Advokaten utelukker ikke at den videre etterforskningen leder til en reaksjon fra påtalemyndigheten som gjør at Andersen må svare for dette.

Andersen er, på bakgrunn av de nye bevisene, siktet for det uoppklarte drapet på Paulsen. Det er ventet at statsadvokatene i Oslo vil komme med sin innstilling i saken etter nyttår.

KLAR TALE: Bjørn André Gulstad, som representerer Viggo Kristiansen, er ikke i tvil om hva han mener bør skje med Jan Helge Andersen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Advokat Gulstad sier at Kristiansen opplever at hans tidligere kamerat har «ødelagt store deler av livet hans» ved å trekke ham inn i Baneheia-saken.

– Med det som bakteppe må en ha forståelse for at han ikke ønsker noe annet enn at Andersen blir stilt til ansvar for alt.

Strafferamme: 10 år

Når Gulstad sier «alt», mener han ikke bare drapet på Sløgedal Paulsen, men også situasjonen Kristiansen havnet i.

Slik saken står nå, mener advokaten at Andersen har pådratt Kristiansen et straffeansvar som er uriktig og som medførte at sistnevnte satt nesten 21 år i et høysikkerhetsfengsel.

– Dette er er fortsettende forhold som har vedvart siden 2000, og det må han kunne straffes for i dag, sier Gulstad.

Straffelovens bestemmelse om grov uriktig anklage har en strafferamme på 10 års fengsel.

Gulstad er opptatt av å få frem at dette er et fortsettende forhold, for hvis man kun tar utgangspunkt i avhørene med Andersen i 2000 og 2001, er det eventuelle straffbare forhold nå foreldet.

Holden: Forventer henleggelse

Kristiansens advokater er imidlertid opptatt av at Andersen har opprettholdt sin forklaring gjennom en rekke politiavhør i 2021, noe som gjør at forholdet ikke foreldet lenger.

TV 2 har presentert Gulstads uttalelser for Andersens forsvarer, advokat Svein Holden.

I en e-post til TV 2 skriver han følgende:

TROR PÅ HENLEGGELSE: Jan Helge Andersens forsvarer, Svein Holden. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Etter min oppfatning er vilkårene for å reise tiltale mot Jan Helge Andersen ikke oppfylt. Jeg forventer derfor at anmeldelsen som nå foreligger blir henlagt på bevisets stilling.

Bistandsadvokatene til de etterlattes familier har flere ganger uttalt at de forventer at Baneheia-saken etterforskes videre for å få endelige svar på hva som skjedde.