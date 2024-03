Men ett av de beste kuppene befinner seg i helt andre butikker

POPULÆRT PÅSKEGODT: Freias fylte påskeegg er et påskegodt mange har et godt forhold til. Prisen varierer imidlertid veldig. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv om det er dyrtid, håper de store kjedene å lokke til seg kunder med tilbud på påskeprodukter også i år.

– Påskepriskrigen startet for fullt i forrige uke, og mange varer har gått ned i pris. Vi skal alltid være billigst, enten det er hverdag eller høytid, sier Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til TV 2.

Kategori- og innkjøpssjef Line Aarnes i Rema 1000 sier de har kuttet prisen på en rekke påskevarer med 25 prosent eller mer. Hun vil ikke si noe om hvordan priskrigen kommer til å fortsette fram mot påske.

DYRT: Freias påskeegg pryder inngangen til Kiwi i Bjørvika, men du kan finne eggene til en mye bedre pris. Foto: Snorre Schjønberg / TV 2

– Fremtidige priser kan vi dessverre ikke si noe om da det ville vært brudd på konkurranseloven, men kundene skal være trygge på at det er hos Rema 1000 at de får den laveste sluttsummen på kassalappen, sier Aarnes til TV 2.

En runde i butikker i Oslo sentrum viser at prisene er satt ned for typiske påskevarer som appelsiner, sjokolade, leverpostei og Kvikk Lunsj.

Kjedene matcher hverandre på mange av tilbudene – både Coop Extra, Rema 1000 og Kiwi har påskeskum for en tier – og det er foreløpig ikke noe som tyder på at det blir jubelpriser, slik som for et par år siden.

Fra sjokkpris til tilbud

Men for én populær påskevare er det store prisforskjeller: Freias fylte påskeegg. I lavprisbutikkene Kiwi og Extra fant vi eggene for 58,50. Samme pakke koster 49,90 på Nille - og bare 40 kroner på Dollarstore og Holdbart.

PRISVINNEREN: Nykommeren Dollarstore er billigst i klassen på påskeeggene. Foto: Snorre Schjønberg / TV 2

Dollarstore ble kjøpt opp av Norgesgruppen i 2022 og er blitt beskrevet som deres svar på Normal. Daglig leder Gudmundur Ås sier nykommeren jobber hardt for å være billigst.

– Denne gangen har vi vunnet kampen, men krigen fortsetter, sier Ås til TV 2.

Da TV 2 sjekket prisene, var det utsolgt for påskeeggene på Dollarstore på Gunerius i Oslo sentrum.

– Jeg kan fortelle deg at vi har solgt mer enn forventet, og vi har mer på vei av de fylte påskeeggene, sier Ås.

I januar var det prissjokk på påskeeggene, som da ble solgt for 74,90 kroner hos Nille.

Nå har Nille satt ned prisen til 49,90 - noe som matcher fjorårsprisen. Ordinær pris oppgis å være 74,90.

33 PROSENT NED: Nille har satt ned prisen på påskeeggene med 33 prosent, men blir fortsatt slått av Dollarstore. Foto: Snorre Schjønberg / TV 2

Tviler på elleville priser



På Kiwi og Extra var det altså betydelig dyrere mandag. Kiwis kommunikasjonssjef sier imidlertid at prisen er satt ned til 56,90.

– Vi skal være billigst av de tre lavpriskjedene, sier Aakvaag Arvin.

Rema 1000 har kuttet ut påskeeggene fra Freia og selger sin egen variant laget i samarbeid med Nidar. Det blir enda dyrere i de andre butikkene. På Coop Prix selges de for 70,90, mens de koster 69,90 hos Meny, viser TV 2s prissjekk mandag.

Coop har ikke besvart TV 2s henvendelser.

På Facebook-sider som følger priskrigen i norske butikker, legger ivrige brukere ut tips om spesielt gode tilbud i enkeltbutikker. Samtidig bruker kjedene store ord i sine tilbudsaviser.

Men dagligvareekspert Odd Gisholt tviler på at det kommer til å bli noen skikkelige sjokktilbud.

– Litt på brus, appelsiner og Kvikk Lunsj. Noe mer på snop. Men ikke så ille som da Coop for noen år siden satt ned prisen til 2,90 per hekto, sier Gisholt til TV 2.

Han mener kjedene har lært at det ikke går an å gå med tap i påsken.

– Siden alle følger hverandre, gir priskrig på påskevarer heller ingen nye kunder, sier Gisholt.

Vent med påskehandelen

Prisjegeren Rune Kaino Nikolaisen, som driver Gjerrigknark.com, synes heller ikke priskrigen er helt ellevill ennå.

– Jeg trodde nok selv at den skulle ta litt av fra i dag, men jeg er jo rimelig sikker på kjedene vil bli kvitt påskevarer før påske og at prisene kommer til å gå mer ned, sier han til TV 2.

BER FOLK VENTE: Rune Kaino Nikolaisen - kjent som Gjerrigknarken - sier priskrigen foreløpig ikke er ellevill, ogat det kan være lurt å ha is i magen Foto: Privat

Gjerrigknarken ber folk ha is i magen.

– Det kan virke som om årets påskepriskrig ikke blir like ellevill som tidligere år, men det er jo fortsatt en god stund igjen til påske. Jeg oppfordrer folk til å ha is i magen og vente en stund før de slår til.

Klart råd fra ekspert

Uansett hvor reell påskepriskrigen er, kommer butikkene altså til å være preget av tilbudsplakater de neste dagene.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea påpeker at tilbudene kan komme godt med for familier med presset økonomi.

GIR RÅD: Forbrukerøkonom Derya Incedursun, i Nordea sier det er lurt å planlegge handleturen godt - og kanskje la barna bli hjemme. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun har imidlertid noen råd til dem som er på jakt etter en god påskehandel.

– Man må passe seg for at man ikke blir revet med og kjøper masse som man ikke får spist opp. Det er også viktig å være oppmerksom på at når det er en priskrig, så er det fordi butikkene ønsker at man skal ta storhandelen der. Da må man passe seg for at man ikke kjøper andre varer som er dyrere enn normalt, sier Incedursun til TV 2.

Hun sier det kan være lurt å planlegge handelen godt, sjekke hvor tilbudene er best og prøve å holde seg til handlelisten.

– Det kan være lurt å ikke ta med seg barna inn i butikken. Når vi snakker om priskrig rundt påske, så tenker jeg jo umiddelbart på godteri og søtsaker, sier forbrukerøkonomen.