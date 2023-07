Men da må disse tre tingene skje

Etter et tøft økonomisk år for mange, vil neste år bli lettere for folk flest, spår sjeføkonomen i Eika Gruppen.

– Hvis politikere, Norges Bank og Finanstilsynet legger forholdene til rette, får vi et bra 2024, sier sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen til TV 2.

Året så langt har for mange vært preget av trangere økonomi med høye priser og rentehevinger. Skal vi tro Andreassen vil dette snu til nyåret.

– Det blir noen vanskelige uker fremover. Vi kommer tilbake fra ferie, har store regninger også videre. Men alt ligger til rette for at vi skal kunne lage gode forhold for norske husholdninger neste år.



– Må legge forholdene til rette



Han mener enkelte i samfunnet bør legge til rette for at høsten skal bli mindre krevende for mannen og kvinnen i gata. Andreassen peker på tre ting som han mener bør skje:

Norges Bank må sette opp renten mindre enn planlagt

Finanstilsynet må lempe på boliglånsforskriften

Regjeringen må omprioritere pengebruken

– Det er opp til Norges Bank å ikke sette renta så høyt nå som prisstigningen kommer til å falle kraftig. Det er opp til Finanstilsynet å lempe litt på boliglånsforskrifter og sånn, så folk får litt likviditet til å komme seg igjennom høsten.



Han legger til at penger bør prioriteres, slik at man istedenfor å sette i gang diverse utbygginger, heller bruker ressursene på å hjelpe barnefamilier.

– Men det er opp til regjeringen, sier han.



Dyrt for de med boliglån

Til tross for Andreassen sine positive forventninger for folk sin økonomi til neste år, har bankene varslet at det blir dyrere for dem med boliglån.

– Det er det negative. Jeg vil anbefale Finanstilsynet å tenke over at i en mellomperiode er det greit at ekstra renteutgifter, særlig for barnefamilier, kan lånefinansieres, sier Andreassen.

Han mener dette vil gjøre høstene lettere for mange, før det vil bli lysere økonomisk de neste årene.

Tror den tunge perioden er over

– Matvareprisene vil nok flate ut, og energiprisene vil gå kraftig ned. Kronekursen har styrket seg markant, slik at importvarer blir billigere, forventer Andreassen.



Han tror at perioden med stigende matvarepriser er over.

– Det er fraværet av prissjokk som er den gledelige nyheten, ikke nødvendigvis at det faller så mye. Når det gjelder energipriser, og særlig elpriser, er det faktisk en ganske dramatisk nedgang sammenliknet med i fjor høst.

Henviser til departementet

Fungerende direktør i Finanstilsynet, Per Mathis Kongsrud, henviser til Finansdepartementet.

– Det er de som har fastsatt utlånsforskriften, da det er de som kan gjøre endringer i denne, sier Kongsrud til TV 2.

Han legger til at det er stor usikkerhet rundt utviklingen i realøkonomien og finansmarkedene fremover.

– Husholdninger som tar opp lån, må derfor ha tilstrekkelige buffere, sier Kongsrud.



Finansdepartementet har foreløpig ikke svart på TV 2 sine henvendelser.