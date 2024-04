Meme kan ha stengt ned Stortinget: – Veldig vanskelig for politiet

STOR AKSJON: Politiet kalte ut det som var av tilgjengelige mannskaper da de fikk beskjed om en trusselmelding mot Stortinget - som ble kjent for dem et kvarter før tidspunktet i meldingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Politiet innrømmer at aksjonen kan se voldsom ut når man leser trusselmeldingen. Den beskrives som en kjent spøk på nettet, men PST jobber ut fra en paragraf om angrep på demokratiet som kan gi inntil ti års fengsel.

PST har startet etterforskning og ser svært alvorlig på truslene. PST jobber ut fra å forberede siktelse etter paragraf 115 i straffeloven, den strengeste paragrafen Laila Bertheussen ble dømt for.

Det bekrefter seniorrådgiver Martin Berntsen i PST til TV 2.

Dette er en paragraf som brukes om angrep på demokratiet, og kan gi 10 års fengsel.

«Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.»

ANGREP PÅ DEMOKRATIET: Martin Bernsen i PST, bekrefter at PST etterforsker saken etter paragraf 115. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det var altså en melding på nettsamfunnet 4Chan som utløste politiaksjonen.



Det bekrefter Martin Strand, som er leder for felles enhet for operativ ledelse i Oslo-politiet.

Det hadde også kommet en trussel på epost, men den var allerede vurdert som ikke reell tirsdag kveld.

– Det er ekstremt mye kontekst og stammespråk som spiller inn i et tilfelle som dette. Det er definitivt vanskelig å forstå for utenforstående, og det er nok mye av poenget også, sier Eirik Kjøs Usterud til TV 2.

Han har tidligere fortalt om sitt møte med det beryktede nettforumet 4Chan. Det var der meldingen som førte til at Stortinget ble stengt ned, dukket opp.

Tidligere har terrorister og voldelige blitt inspirert på forumet og varslet sine handlinger der. Internasjonalt er Christchurch-massakren i 2019 og andre angrep knyttet til plattformen, mens vi også har hatt en drapssak i Norge der den drapsdømte varslet drapet på forumet.

20240403 - Stortinget stenges for alle utenom ansatte, og ingen kommer seg ut på onsdagsmorninge på løvebakken. To trusler idag og igår førte til at politiet satt opp bilsperringer og var væpnet. Etter noen timer avblåste politiet aksjonen. Foto: Martin Leigland / TV2

– For de involverte er det nok en hårfin linje mellom de som bare tuller, de som mener det, men bare sier det, og de som faktisk er sprø nok til at de vil gjøre alvor av det, sier Kjøs Usterud.

Varslet 15 minutter før



Da politiet klokka 09.45 ble varslet av Stortinget om meldingen på nettforumet, gikk alarmen og en større aksjon ble satt i gang. Det var bare et kvarter før tidspunktet som ble nevnt i meldingen.

– Når du bare leser den meldingen, høres det ganske voldsomt ut. Vi kjenner litt til det nettstedet og hva som ligger rundt, og så fikk vi tidsfaktoren i tillegg, sier Martin Strand i politiet.

FORKLARER: Martin Strand i Oslo-politiet forklarer at de hadde så kort tid på seg at de ikke så noe annet valg enn å stenge ned Stortinget. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han sier at det ikke var mulig å iverksette etterretningstiltak for å sjekke ut saken, og at politiet derfor følte de måtte sikre nasjonalforsamlingen.

GJENÅPNET: To trusler førte til at politiet satte opp sperringer i en væpnet aksjon ved Stortinget. Etter noen timer avblåste politiet aksjonen. Foto: Martin Leigland / TV2

– Kan det være sånn at Stortinget ble stengt ned på grunn av en spøk eller et meme?

– Det vil etterforskningen vise. Det som er klart, er at politiet er nødt til å sikre Stortinget. Vi må passe på demokratiet og de folkevalgte, og har et stort fokus på det, sier Strand.

Meme og drittpost

Den aktuelle meldingen som førte til aksjonen på Stortinget, blir på forumet beskrevet som en spøk, et meme eller en drittpost. Meldingen var slik:

«noen av dere er greie

ikke gå til Stortinget klokken 10 i morgen».

DRASTISK: Politiet sier det er drastisk å måtte stenge ned Stortinget. Foto: Martin Leigland / TV 2

Meldingen refererer ifølge eksperter til et meme som oppsto etter en skoleskyting på Umpqua Community College i 2015, da ni mennesker ble drept. Det som skal ha vært gjerningsmannen, hadde lagt ut en melding på 4Chan før angrepet:

«Noen av dere er greie, ikke gå på skolen i morgen».

Siden er det blitt en drøy spøk som gjentas. På 4Chan er det nå flere innlegg om at en drittpost har fått alarmen til å gå hos PST.

Kjøs Usterud sier han kjenner igjen formatet.

– Ja, dette er et helt normalt vitseformat jeg har sett masse, til og med på memesider på Facebook og Twitter.



– Må stole på PST

Statsviter Øyvind Bugge Solheim ved Institutt for samfunnsforskning sier at han også kjenner igjen formatet.

– Den aktuelle posten på 4Chan refererer til noe som har vært et meme tidligere. Men det er klart at PST har vurdert dette til å være alvorlig, så da må man stole på deres vurdering, sier Solheim til TV 2.

Han påpeker at politiet tydeligvis har tatt saken på alvor og at man ikke kan vite om det er tull eller ikke.

– Jeg tror det er veldig vanskelig å skille mellom tull og alvor, sier forskeren.

Han understreker at selv om risikoen kanskje var liten, ville konsekvensene ha vært så store at politiet må ha lav terskel.

– Uendelige mengder

– Men det er en uendelig mengde ting som postes på 4Chan hele tiden, så det å være sikre på hva som er drittposter og hva som er reelt, det er vanskelig, sier Solheim.

Politiet kalte ut alt av tilgjengelige ressurser da alarmen gikk. I løpet av halvannen time fikk politiet en ny etterretningsrapport, som gjorde at de litt senere opphevet alle sperringene.

– Det er drastisk å stenge ned Stortinget, men i denne situasjonen hadde vi ikke store muligheter til å gjøre noe annet, sier Strand i Oslo-politiet.

Saken etterforskes nå videre av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Eposten ble kjent for politiet tirsdag kveld, men innholdet i den ble ikke vurdert som en alvorlig trussel. Da politiet ble varslet av Stortinget om innlegget på nettforumet 4Chan kvart på 10, ble det slått alarm.