Melkøya-splid: – To ting avgjør

Tirsdag ble det kjent at regjeringen går inn for å elektrifisere Melkøya. Dette er til tross for Senterpartiets landsmøte tidligere i år stemte imot elektrifisering.

Det har ført til at Senterungdommen har bedt om et hastemøte og bedt moderpartiet vurdere regjeringssamarbeidet.

Også Finnmark Sp vil kalle inn Vedum på teppet om Melkøya.



Stortinget har også ment at regjeringen må vurdere karbonfangst- og lagring, før de bestemmer seg for om LNG-anlegget skal tilføres strøm fra land.

– Det gjenstår å se hva det vil si for valgkampen. Jeg har et håp om at velgerne ser på de lokale sakene. Vi som parti, står støtt, sier Lodve Anders Svare, ordførerkandidat for Senterpartiet i Hammerfest.

Ordførerkandidaten tror ikke konflikten om Melkøya vil prege partiet stort.

– Vi vil fortelle velgerne at det er uklokt og at planen er urealistisk. Jeg føler ikke at partiet er splitta, men det vi sitter igjen med er frustrasjon, skuffelse og oppgitthet, sier han videre.

Lang konflikt

Melkøya-prosjektet er omstridt fordi det er uenigheter om det egentlig er et klimatiltak. Prosjektet skaper også debatt fordi det vil innebære bygging av vindkraft til havs og på land. Det kan komme i konflikt med både fiskerinæringen og reindriftsnæringen.

Det er også omstridt fordi mange i nord frykter at Melkøya-anlegget kommer til å tappe regionen for strøm, som kan føre til høyere strømpriser.

MELKØYA: Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Anlegget produserer LNG (flytende gass). Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Må roe ned folk

Valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo mener Melkøya-beslutningen er en uheldig sak for Senterpartiet, siden det var flertall på landsmøtet om å gå imot elektrifisering.

Om Senterpartiet – og for så vidt også Arbeiderpartiet – kommer til å få færre stemmer i kommune – og fylkestingsvalget 11. september som følge av beslutningen, gjenstår å se. Aardal mener det avhengig av særlig to faktorer.

– For det første handler det om de klarer å selge argumentet om at det er det største klimatiltaket som noen regjeringen har gjort, som Støre sier.

– Det andre handler om de klarer å roe ned folk, særlig folk i Troms og Finnmark om utvikling av ny kraft, slik at det ikke går utover næringslivet og andre, som samene.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa tirsdag at å bygge ut strømkapasiteten også er viktig for at prisen på strøm ikke skal øke.

Av enkeltutslipp, er anlegget det tredje mest forurensende i hele Norge. Regjeringen mener at en elektrifisering av anlegget vil bety en markant reduksjon i Norges klimagassutslipp.

SAMISK KULTUR: – Når man begynner å snakke om brudd på menneskerettigheter i samme åndedrag som elektrifisering, viser det hvor sammensatt slike saker har blitt, sier valgforsker Bernt Aardal. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Ikke lettselgelig, for å si det sånn

Sametingsrådet uttalte i en pressemelding tirsdag at de mener det er uakseptabelt å elektrifisere Melkøya.

De mener det vil ha konsekvenser for naturgrunnlaget for samisk kultur i hele regionen.

De mener også regjeringen «tar enorme risikoer» når det gjelder å bryte tålegrensen for samiske rettighetshavere i området. De nevner også Fosen-saken og mener regjeringen ikke har lært av den.

– Dette er ikke en av de lettselgelige valgkampsakene, for å si det sånn, sier Aardal.



PÅ BESØK: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland besøkte Melkøya tirsdag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Aardal sier at han registrerer at det er flere som har undret seg over timingen. En slik sak kunne ha vært presentert etter valget 11. september, men den kan også brukes av regjeringen for å vise at de handler, sier Aardal.

– Hvordan dette skal gå for Sp særlig, og Ap, avhenger av hvilken grad de når fram med budskapet sitt, om det er et nødvendig klimatiltak og at forsyningssituasjonen og prisen i Nord-Norge ikke skal betale for gildet.

– Ikke mye tid igjen

Det er i 2030, altså om sju år, elektrifiseringen planlegges at skal være ferdig. Men gassanlegget slukkes ikke før i 2033, i tilfelle de ikke blir ferdig innen den tid.

– Når man begynner å snakke om brudd på menneskerettigheter i samme åndedrag som elektrifisering, viser det hvor sammensatt slike saker har blitt, sier valgforsker Aardal.

Hva skjer på Melkøya? * Melkøya er en liten øy som ligger like nordvest for Hammerfest i Troms og Finnmark. Omtrent hele øya er dekket av et LNG-anlegg som tar i mot naturgass fra petroleumsfeltet Snøhvit i Barentshavet. * Produksjonsanlegget på øya startet opp høsten 2007, og det er Equinor som er operatør for utbygging og drift av anlegget. * Melkøya var det første eksportanlegget i Europa for LNG (flytende naturgass). Den fraktes ut med om lag 70 skipslaster i året. * Kraftverket slipper ut 900.000 tonn karbondioksid årlig, noe som er Norges tredje største punktutslipp. Det er planlagt elektrifisering av anlegget, men man har også sett på mulighetene for karbonfangst- og lagring. * Equinor har søkt regjeringen om kapasitet på 410 megawatt for elektrifiseringen av Melkøya. Det vil legge beslag på inntil 3,6 terawattimer (TWh) strøm i året. * Oppgradering og elektrifisering av Melkøya ventes å ha en prislapp på 13,2 milliarder kroner. (NTB)

Aardal sier at det mest problematiske i denne saken for partiene, er at det er interne uenigheter.

– Skal man kjøre saker som vinnersaker, er det første premisset at det det skal samle partiene intern og angripe motstanderne. Hvis man først må overbevisende sine egne før man skal appellere velgerne, er det ikke mye tid igjen. Det er bare en måned til valget, sier Aardal.

Miljøorganisasjonen Bellona er kritisk til elektrifiseringen. Det at gasskraftverket kan fortsette som i dag fram til 2033 gjør det vanskelig å nå 2030-målet om 55 prosents reduksjon av klimagassutslippene.

Hadde de satset på karbonfangst og -lagring ville sjansen for å nå 2030-målet vært mye større, mener Eivind Berstad i Bellona.