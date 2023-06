Meldte svinedyr sykkel stjålet – så ble svindleren avslørt

DYR: Denne skjermdumpen la mannen i 30-årene ved den falske kvitteringen, og sendte til forsikringsselskapet. Prisen for ny modell av denne typen er enda høyere enn oppgitt her. Foto: Faksimile

Sykkelen du ser på bildet er en avansert elsykkel, som ofte brukes på fjellet og i bratt terreng.

Prisen for nyeste modell ligger rundt 70.000 kroner eller mer hos flere forhandlere.

Høsten for to år siden fikk forsikringsselskapet Storebrand en melding fra en kunde i 30-årene om at sykkelen hans var stjålet.

Det var bare ett problem. Den stjålne tohjulingen hans var egentlig en langt billigere modell enn den du ser på bildet.

Mannen fikk likevel utbetalt 40.000 kroner, men svindeljegerne i Storebrand oppdaget noe som gjorde at de fattet mistanke.

– Denne sykkelsaken er et godt eksempel på svindel vi ofte ser i dag. Kanskje skjer det et ekte tyveri, men når man skal ha erstatning, så melder man inn noe langt dyrere. Dette er et tillitsbrudd, sier skadeforsikringsleder Elin Spjelkavik i Storebrand.



ADVARER: Elin Spjelkavik leder avdelingen for skadeforsikring i Storebrand. Hun sier lureriet rammer fellesskapet, i form av dyrere forsikring for alle. Foto: Thor Erik Skarpen

Slik avslørte de ham

Forsikringsselskapet har et kobbel med svindeljegere og avanserte bedrageri-filtre, som hele tiden prøver å finne ut om kundekravene er ekte eller forsøk på lureri.

Mannen som meldte den dyre sykkelen stjålet, gjorde ifølge Spjelkavik én grov feil som førte til avsløring av den forfalskede kvitteringen.

– Han glemte å korrigere merverdiavgiften (mva.) i erstatningsbeløpet, slik at totalprisen på sykkelen ikke stemte overens med det momsen utgjorde. Dette er nok den enkleste formen for svindel vi avdekker, og er egentlig ganske amatørmessig, sier Spjelkavik.

Mannen ble politianmeldt, og senere dømt til fjorten dager betinget fengsel. I tillegg ble han idømt en bot på 13.000 kroner, inkludert saksomkostninger.

TV 2 har sett både den forfalskede kvitteringen og dommen fra tingretten.

Her ser du den forfalskede kvitteringen som ble meldt inn til forsikringsselskapet. Mannen hadde regnet moms-summen ut ifra totalsummen på sykkelen, og fikk dermed en høyere mva-sum enn det som er riktig. Dette oppdaget svindeljegerne. Foto: Faksimile

– Slik svindel straffes hardt, og hele bransjen har som hovedregel at vi politianmelder all svindel. Nå ser vi at stadig flere av sakene tas opp til domstolene, og det er bra, for jeg tror ikke alle vet hvilke konsekvenser slike svindelforsøk kan ha, sier Spjelkavik.

Stadig flere avsløringer

Ifølge Storebrand er det stadig flere som prøver å lure dem om dagen.

Korrigert for selskapet sin kundevekst, har Storebrand sett 20 prosent økning i svindelsaker i løpet av årets første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.

Kravene som blir avslørt, regnes ofte til rundt hundre tusen kroner. Altså langt unna millionklassen, men de utgjør likevel betydelige summer.

En av de store konsekvensene ved at forsikringsselskapene blir lurt til å betale ut mer, er at de må kreve dyrere forsikringspremier fra folk flest. Det rammer fellesskapet.

Spjelkavik tror svindelforsøkene kan skyldes at mange sliter mer økonomisk enn før, med høye priser på strøm, mat og lån.

FOLK: Det meste har blitt dyrere for folk flest. Nå kan også forsikringspremiene øke i pris hvis stadig flere prøver å svindle. Foto: Marte Christensen / TV 2

Frykter ukultur

Samtidig frykter hun det har bredt seg en ukultur, der mange synes det er greit å «plusse på kravene litt».

– Det er i så fall veldig alvorlig. Kundene skal ha tillit til at vi hjelper dem hvis de trenger det, men da må vi kunne ha tillit til dem også.

Skadeforsikringslederen gir en særlig advarsel til unge, for å advare om konsekvenser de kanskje ikke tenker over.

– Svindel kan gi en skamplett på rullebladet, som kan hindre jobbmuligheter og innreise til USA. Jeg tror mange ikke er klar over hvor alvorlig dette er, sier hun.

Alle kan bli fristet



I tillegg til Storebrand, har TV 2 også hørt med de største forsikringsselskapene i Norge.

Gjensidige er ennå ikke klare med sine offisielle svindel-tall, men sier de også har sett en økning.

– Gjennom en kartlegging av holdninger til svindel de siste ti årene, ser vi at det er spesielt de under 30 år som synes det er ok å plusse på litt ekstra på skademeldingen, sier leder for utredning i Gjensidige, Vera Sønsthagen.

ADVARER: Vera Sønsthagen i Gjensidige sier alle kan bli fristet til å svindle forsikringsselskapene. Foto: Privat

Hun advarer om at alle kan bli fristet til å kreve høyere erstatning enn man har krav på, særlig nå som mange får dårligere råd.

– Økt digitalisering gjør det også lettere å svindle enn før, for eksempel ved å manipulere kvitteringer mottatt på e-post.

– Går utover alle

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If Forsikring sier de også ser at stadig flere prøver seg.

– Dette setter vi i sammenheng med høye strømpriser, matvarepriser, lån som skal betales, og jeg tror da at folk som kanskje aldri tidligere har svindlet forsikringen, nå gjør det i desperasjon, sier Clementz.

– Det er viktig for oss å understreke at handlingen ikke er mer lovlig av den grunn, og man må huske på at forsikringssvindel straffes.

Clementz understreker at selskapet har en grunnholdning om at kundene er ærlige, men at det dessverre er noen som utnytter tilliten.

– Det går utover alle som betaler for en forsikring. Det går utover bestemora til tanta til de som svindler, sier han.