Melby ber regjeringen sikre kampfly til Ukraina

Ukraina har lenge bedt om å få kampfly fra Vesten, noe lederen for det ukrainske parlamentet, Ruslan Stefantsjuk, gjentok under sitt besøk i Norge 19. mai.

Norge har inngått avtaler om å selge de fleste av sine F-16-fly til Romania etter at det ble vedtatt å fase dem ut og erstatte dem med F-35, men Venstres partileder mener avtalen må revurderes.

– Norge har jo F-16 fly som skal selges Romania. Jeg mener vi bør se på muligheten for at de flyene i stedet går til Ukraina. Uansett hva slags rolle vi tar, bør vi se på hvordan Norge kan sikre at Ukraina får kampfly, sier Melby til TV 2.



Norge har tidligere sendt stridsvogner til Ukraina, men det er andre land som har tatt initiativ og gått foran. Nå bør regjeringen komme på banen raskt, mener hun.

– Jeg synes jo det er viktig at vi ser på hva slags rolle Norge kan ta i den situasjonen vi er nå. Hvis det er sånn at et ja fra Norge kan bidra til at Ukraina får kampfly raskere og dermed får en mulighet til å stå imot angrepene fra Russland, så mener jeg vi bør ta den rollen. Det er litt ulikt om land ønsker å gå foran eller ikke. Norge har ofte stilt oss langt bak i denne situasjonen synes jeg at vi bør være blant de andre landene som allerede har sagt ja, sier Melby til TV 2.

Opplæring av piloter

Det er foreløpig ikke gitt konkrete løfter om vestlige kampfly til Ukraina, men USAs president Joe Biden varslet i forrige uke at det er gitt tillatelse til at ukrainske piloter får opplæring i bruken av de amerikanskproduserte kampflyene F-16.



EUs utenrikssjef Josep Borrell opplyser mandag at ukrainske piloter nå får opplæring i bruk av F-16 kampfly i flere land, blant dem Polen.

Nederland, Danmark og Frankrike har også sagt seg villig til å gi ukrainske piloter trening til å fly F-16.



Norge må gå inn i koalisjonen Storbritannia og Nederland tatt initiativet til for å sikre Ukraina kampfly, oppfordrer Melbye.

– Jeg håper det kommer en avklaring ganske raskt fra regjeringa om at Norge vil stille opp for ukrainerne i deres frihetskamp, og at vi gir på linje med andre land som Danmark og Storbritannia også vil bidra til at Ukraina får kampfly, sier partilederen.

KAMPFLY: En tekniker fra Luftforsvaret sjekker et missil som er festet på et norsk F-16 jagerfly. Foto: Forsvaret

Forsvaret har solgt 32 F-16 fly til Nato-landet Romania og tolv til det amerikanske selskapet Draken International, ifølge Forsvarets Forum.

Men europeiske land må ha amerikansk godkjenning for eksport av kampfly produsert i USA, og siden dette er ikke på plass, ligger det en mulighet der for å se på avtalene på nytt, mener Melby.



– USA er jo en viktig partner i det her. Hvis USA sier at det er greit at disse flyene sendes til Ukraina, så vil det være en viktig brikke som faller på plass. Det viktigste er at regjeringen går i dialog med alle parter i det her for å se på hva som er mulig, og at vi sier tydelig fra om at Norge vil gjøre det vi kan for å sikre at Ukraina for kampfly.