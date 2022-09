Meklingen fortsetter søndag: – Vi skal jobbe hardt

MEKLING: Riksmekler Mats Ruland (til venstre) mekler mellom partene for å unngå opptrapping av lærerstreiken. Foto: Alf Simensen

Dersom partene ikke finner en løsning innen onsdag, vil antallet lærere i streik bli oppjustert til 8.450 lærere.

Partene møtes hos Riksmekler Mats Ruland fra klokken 12.00, etter å ha tatt pause i forhandlingene lørdag.

– Vi er ikke i mål med alt. For at det skal være en løsning, må alle elementer som er i spill, være løst, og det er de ikke ennå, sa Ruland, etter lørdagens møte, som pågikk i over fem timer.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø stiller for KS og Steffen Handal for Utdanningsforbundet.

Krever å bli verdsatt

– Norsk Lektorlag ønsker å være en del av løsningen. Så er det viktig å si at den løsningen innebærer at lektorene verdsettes i fellesforum og er en viktig faktor der, sier lederen i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus til TV 2.

– Kan det løses i dag?

– Det håper vi på, men det er ikke bare opp til oss. Våre forslag vil bidra til en løsning, sier Nyhuus på vei inn til forhandlingene.

På spørsmål om hvilke forventninger Gangsø har til dagens mekling, svarer han:

– Som i går, så skal vi jobbe - hardt, sier Gangsø til TV 2, men svarer ikke på om han tror det ligger an til en løsning i dag.

Handal gir ingen kommentar på vei inn i møtet.