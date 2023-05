Meiner liggeliste frikjenner mennene for overgrep

Statsadvokaten ber om mellom 1 og 5,5 års fengsel for dei fem tiltalte mennene i overgrepssakene i Bergen. Forsvararane krev at alle må frifinnast.

Siste rettsdag i dei grove overgrepssakene i Bergen gjekk føre seg på 2. pinsedag.

Bruken av helligdagen for å komme i mål med forhandlingane, er siste eksempel på at det er ein heilt uvanleg sak som har rulla i Hordaland tingrett dei siste vekene.

Dei fem tiltalte nektar straffskuld. Forsvararane har i tur og orden kravd frifinning for alle. Ved fellande dom, har nokre av dei påpeika at uthenginga i sosiale medium må få konsekvensar.

– Retten må slå tilbake til dei som har forsøkt å henge ut dei tiltalte ved å seie at ein konsekvens av dykkar handlingar gjer at straffa vert sett lågare enn den elles ville, seier forsvarar John Christian Elden til TV 2.

Dette ber aktor om

Måndag la statsadvokat Benedicte Hordnes fram endeleg påstand om straff i dei tre ulike sakene.

Ho ber retten dømme dei fem tiltalte slik:

Mann (23) – tiltalt for gruppevaldtekt og sex med 15-åring: Fem og eitt halvt års fengsel.

Mann (24) – tiltalt for gruppevaldtekt: Fem års fengsel.

Mann (26) – tiltalt for gruppevaldtekt: Fem års fengsel.

Mann (25) – tiltalt for sex med 15-åring: Eitt års fengsel.

Mann (25) – tiltalt for sex med 15-åring og sovevaldtekt: Tre års fengsel.

– Utnytta ung og sårbar jente

Måndag prosederte ho først på saka om den seksuelle omgangen med den 15 år gamle jenta.

Dei tre tiltalte har sagt at jenta sa ho var 16 år. Dei har forklart at ho viste fram eit bankkort som legitimasjon.



Hordnes har ingen tru på det og meiner mennene ikkje har forsikra seg godt nok om alderen hennar.

– Å tru er ikkje nok. Det er svært klanderverdig å ikkje undersøke det i det heile tatt når dei hentar ei ung jente med bil midt på natta. Då må ein vite og forsikre seg. Det er overhovudet ikkje gjort.



– Det einaste formålet dei hadde med å hente ho slik dei gjorde, var å utnytte ho til sex. Ho var 15, ung og sårbar, sa Hordnes.

Les forklaringa til kvinna:

Heilt til slutt prosederte Hordnes på saka som gjeld ei sovevaldtekt i 2018.

Ei kvinne i 20-åra gjekk til politiet då namna på dei tiltalte i saka vart lagt ut på Instagram i fjor haust. Ho kjende att namnet til ein av dei, ein 25 år gamal mann.

Kvinna hadde lagt seg til å sove på eit gjesterom på ein heimefest sommaren 2018, då ho brått våkna av at ein mann forgreip seg på ho.



– Ho blei veldig redd. Ho måtte bruke makt for å dytte han av. Då ho truga med å kaste mobilen hans slik at den vart øydelagt, blei han aggressiv og skjelte ho ut, gjenfortalte Hordnes frå kvinna sin forklaring.

Mannen nektar for å ha forgripe seg på kvinna og meiner det må ha vore nokon andre.

– Han har frå første stund nekta for dette, sa forsvarar Ellen Eikeseth Mjøs.



Meiner liggelista frikjenner

Retten har i løpet av dei siste vekene fått innblikk i eit miljø som ifølge aktor har «gruppesex som hobby».

Liggelister, sexvideoar og meldingar der kvinnesynet, som ein forsvarar vedgjekk «ikkje ser heilt bra ut», er lagt fram for retten.

«Ta ho med hit. Ta med faenskapet», er berre eitt av fleire eksempel på meldingar som er sendt mellom nokre av dei tiltalte.



Advokat John Christian Elden forsvarar mannen (23) som er tiltalt både for gruppevaldtekta og seksuell omgang med mindreårig. I den siste saka påpeikar Elden at saka handlar om kva dei visste om alderen hennar.

I den forbindelse la han fram liggelista til ein av dei medtiltalte. Der har 25-åringen lagt inn detaljar om kven han har hatt sex med og sa sjølv han gjorde det kort tid etter at det hadde skjedd.

I denne lista har mannen ført opp den fornærma kvinna med namn, eit fødselsår som indikerer at ho var 16 år, og dessutan skildringa «triplings» (tre menn og ei kvinne).

– Fødselsåret viser at han, og då høgst sannsynleg dei to andre også, hadde oppfatning om at jenta var 16 år. Det er eit sanntidsbevis over den oppfatninga dei hadde då, sa Elden.



– Det er vanskeleg å ta utgangspunkt i noko anna enn at det var dette min klient visste om hennar alder då, la forsvararen til 25-åringen, Ingvar Frostad, til.



– Utan filmen hadde vi hatt ein anna tiltale

Forsvararen viste også til filmen som er tatt inne på badet i leilegheita den aktuelle natta. Den viser den fornærma kvinna som sjølv held i telefonen, medan ein av dei tiltalte står bak.

Også den er eit sanntidsbevis for den seksuelle aktiviteten som skjedde, meiner Elden.

– Utan dette beviset fryktar eg vi hadde enda opp med ein tiltale for valdtekt også i denne saka, sa Elden før han bad om at hans klient må frifinnast.

– Han er allereie dømd

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs forsvarar 25-åringen som er tiltalt for både seksuell omgang med mindreårig og sovevaldtekta i 2018.

– Han er for lengst dømt. Han er hengt ut som pedofil valdtektsmann i heile landets sosiale medium. Det har eskalert i ein vanvitig fart, sa Mjøs om uthenginga hennar klient har opplevd.



Ho meiner det er fare for at «sosial smitte» har påverka både dei fornærma og vitne i saka.

– Det er eit faktum at eit minne kan påverkast av kva andre seier. Og det kan påverke korleis ein sjølv definer ei hending, sa Mjøs og sikta til at kvinna politimelde klienten hennar for valdtekt etter å ha sett namnet på Instagram i fjor haust.

Fortalde politiet

I saka om seksuell omgang med mindreårig la Mjøs stor vekt på at det var 26-åringen som sjølv fortalde politiet om det som hadde skjedd.

Då var han eigentleg sikta for ei valdtekt mot kvinna, ei sak som seinare blei lagt vekk.

– Kvifor skulle han fortelje dette til politiet, om han var usikker på hennar alder eller usikker på om ho var 16 år? Han gjorde det han kunne for å forsikre seg at ho var 16 år. Han bad om å få sjå bankkortet der det stod at ho var født i 2003, sa Mjøs.



Ho kravde at mannen blir frifunnen for begge tiltalepunkt.



Om retten kjem fram til at mannen må dømmast for sex med mindreårig, krev Mjøs at mannen mellom anna får tilståingsrabatt sjølv om han nektar straffskuld.

Nektar for samkøyrde forklaringar

– Mykje av saka handlar om seksuell umoral. Eg vil konstatere for retten at seksuell aktivitet med fleire, er ikkje straffbart om samtykke er gitt. Retten skal ikkje felle ein moralsk dom i denne saka, sa advokat Erik Johan Mjelde i sin prosedyre.



Han er forsvarar for 26-åringen som er tiltalt for gruppevaldtekta, der ei ung kvinne skal ha fått hendene bundne og blitt slått og ropt til.

Mjelde presiserte måndag at hans klient ikkje er ein del av miljøet som er omtalt i forbindelse med saka.

– Han høyrer ikkje til i noka gruppe med dei andre. Han kjenner berre ein av dei frå før, har ikkje dei andre som omgangsvenner og har heller ikkje vore med på gruppesex med nokon av dei andre involverte i denne saka.



Statsadvokat Benedicte Hordnes meiner dei tiltalte har samkøyrd forklaringane sine for å dekke over for kvarandre. Forsvarar Mjelde, saman med dei andre forsvararane, avviste det og meiner 26-åringen har gitt den same forklaringa både til politiet og i retten.

– Han spurte om å få komme inn på soverommet og fekk svar frå fornærma. Han såg ikkje beltet og han såg ikkje noko ufrivillig, sa Mjelde og la til at mannen også spurte før han prøvde på seksuell omgang med kvinna.

Bad om oppreisningserstatning

Bistandsadvokat Ingrid Aksnes bad om oppreisningserstatning på mellom 100.000 og 150.000 kroner på kvar av dei tre tiltalte i overgrepssaka mot den då 15 år gamle jenta.

– Ho var hjelpelaus og makteslaus då ho blei teken med til denne leilegheita. Langt frå heime til foreldra, med tre ukjente menn midt på natta.



Bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre bad om oppreisningsersatning på rundt 150.000 kroner for kvinna som meiner ho blei valdteken i 2018.

Til TV 2 minner ho om at uthenginga i sosiale medium også har gått utover kvinnene. Ho bistår også kvinna som er fornærma i gruppevaldtektssaka.

– Det har gått enormt utover min klient som er blitt namngjeve. Ho har arbeidd hardt for å bevare sin anonymitet og kome seg igjennom denne saka. Så det har vore ei kjempestor tilleggsbelastning.

Dom i overgrepssakene er venta 12.juni.