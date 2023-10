Mehl utfordrer tidligere justisminister på TikTok

«SEES I STORTINGET»: Emilie Enger Mehl er klar for å diskutere med Frps Per-Willy Amundsen i Stortinget etter at statsbudsjettet er lagt frem. De to er ikke ukjente for å diskutere om det ene og det andre i Stortingssalen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram forrige uke, brukte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) anledningen til å poste en video som oppsummerte dagen med små videoklipp på TikTok.

Videoen inkluderte også et lite stikk til den tidligere justisministeren Per-Willy Amundsen (Frp).



– Aldri kritikerne som teller

TikTok-videoen er redigert med sangen «Euro$tep» av den amerikanske rapperen West. Teksten lyder:

«Remember it's never the critic who counts. That's just the way that it is. Tell me why would I listen to you on this shit when you never could do what I did.» - West

Videoen viser også ett innklippet bilde av Amundsen, og justisministeren har skrevet teksten: «Sees i Stortinget» over.

@emiliemehl8 Regjeringens forslag til statsbudsjett 2024 er lagt frem for Stortinget og behandles i høst. Trygghet og beredskap prioriteres høyt, blant annet på - Politidistriktene og bemanning - Innsats mot vold og overgrep - Kamp mot gjenger og økonomisk kriminalitet - Kriminalomsorg, ungdomsfengsel og kvinners soningsforhold Mye går til dekning av økte kostnader, bla. pga krigen i Ukraina. Budsjettet vedtas i Stortinget før jul. Alle tall på regjeringen.no☺️ ♬ Euro$tep - West

– Interessant valg

Emilie Enger Mehl har tidligere fått kritikk for sin bruk av appen TikTok flere ganger. I februar ble hun grillet i Stortingets spørretime for bruken av den kinesisk-eide appen og har særlig høstet kritikk fra Per-Willy Amundsen. Han ønsker at appen skal være forbudt for både regjeringen og departementene.



Amundsen har selv ikke TikTok, og han har heller ikke alltid hatt tunga rett i munnen når det kommer til navnet på appen. Se video under!

Men at justisminister Mehl velger å rette ett stikk mot ham i sin nyeste video der, tar Amundsen med ett smil.

– Hva skal man si. Jeg klarer ikke helt å hisse meg opp over dette altså. Er jo interessant valg av rap og bilde, det får jo justisministeren stå for, at hun ønsker å markedsføre seg sånn, sier han etter at TV 2 har sendt han videoen på mail og forsikret om at man ikke trenger selve appen for å åpne videoen.

– Hva tenker du om at hun velger å sende ett stikk mot akkurat deg?

– Jeg tar det med et smil. Vi har hatt våre diskusjoner rundt budsjettet og jeg mener det er et veldig svakt politibudsjett. At hun stikker litt tilbake med denne videoen, det er helt greit – det må hun få lov å gjøre, sier Amundsen og legger til:

TITKOKK: Per Willy Amundsen har fulgt Stortingets regler og ikke lastet ned appen på sin tjenestetelefon. Derfor hadde han heller ikke fått med seg at justisministeren hadde sendt han er lite stikk i sin siste video. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg hadde bare foretrukket at hun gjorde det andre steder enn på den kinesisk-eide appen TikTok.

TikTok-feide

I mars forbød Stortinget TikTok på telefoner på enheter knyttet til Stortingets systemer. Det var fordi de kinesiske eierne av appen har blitt anklaget for å dele brukerinformasjon til kinesiske myndigheter.

Alle ansatte og stortingsrepresentanter ble bedt om å slette appen umiddelbart fra tjenestetelefonene sine.

TIKK-TAKK: Emilie Enger Mehl har forsvart sin egen bruk av Tiktok med at det er viktig å nå de unge der de er. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Likevel er flere stortingsrepresentanter fortsatt aktive på appen, fra egne dedikerte telefoner. Blant dem er Erna Solberg (H), Kamzy Gunaratman (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl.

På spørsmål om han selv skal laste ned appen for å svare på justisministeren lille stikk, må Per-Willy Amundsen le.

– Ha ha, jeg tror nok jeg skal ligge unna TikTok, særlig med min jobb som leder av justiskomiteen, sier han.

– Og vi kommer til å diskutere masse i Stortinget, forsikrer han.

TV 2 har vært i kontakt med justisdepartementet om en kommentar fra Emilie Enger Mehl. De har foreløpig ikke svart våre henvendelser.