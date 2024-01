Mehl ønsker mer bruk av omvendt voldsalarm

TENKER PÅ DE ETTERLATTE: Justisminister Emilie Enger Mehl varsler kraftig opptrapping mot partnervold. Foto: Jonas Been Henriksen

Emilie Mehl (Sp) sier det er forferdelig at mennesker må leve i frykt for sin partner, og har som mål å utvide bruken av omvendt voldsalarm.

Mistankene om partnerdrap i flere saker den siste tiden har rystet Norge, og ført til debatt om den store overvekt av kvinner som blir drept av sin partner, tross tiltak som voldsalarm og besøksforbud.

I Øygarden, hadde kvinnen i 30-årene som er antatt drept, voldsalarm mot mannen som er siktet for drap.



– Det er klart det gjør sterkt inntrykk. Det er noe som går inn på oss alle. Så mange mennesker har mistet livet på så kort tid, og det sitter igjen etterlatte som må igjennom en veldig vanskelig tid, sier Mehl.

Leder for Krisesentersekretariatet Ane Fossum er blant flere som har rettet kritikk mot regjeringen. Fossum påstod i Aftenposten at Mehl er bakpå når det gjelder partnerdrap.

– Nå må politietterforskningen få gå sin gang. Det er for tidlig å si noe konkret om disse sakene for meg. Så er det klart fra regjeringen side at kampen mot vold overgrep og vold må prioriteres, sier Mehl.

Hun viser til at regjeringen i desember la fram en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner, som nå skal behandles i Stortinget. I planen legges det opp til økt bruk av såkalt omvendt voldsalarm.

– Det er et klart mål for oss at omvendt voldsalarm skal brukes mer, sier justisministeren til TV 2.



Bedre beskyttelse

Omvendt voldsalarm innebærer at en person som har besøksforbud må gå med elektronisk fotlenke i stedet for at den som er truet må ha voldsalarm.

– Jeg mener det er riktig vei å gå, å flytte belastningen over fra ofrene til gjerningspersonene i større og større grad, sier justisministeren.



Politiet får et varsel hvis personen med fotlenke bryter forbudet, og kan rykke ut mot personen.

Tidligere har det vært en mer begrenset mulighet til å bruke omvendt voldsalarm enn det regjeringen ønsker, sier Mehl. Derfor sendte justisdepartementet et forslag om nye hjemler til Stortinget i fjor.

– Jeg er glad for at vi fikk vedtatt de nye hjemlene og kan ta i bruk omvendt voldsalarm i større grad, og gjøre oss nye erfaringer. Det mener jeg er bra, og kan være med på å beskytte voldsoffer bedre, sier Mehl.

– Varslede drap

Det er mange tiltak som må til og virke sammen, sier Mehl.

– Det er helt forferdelig når mennesker må leve med frykt, trusler og i verste fall bli drept av sine aller nærmeste, personer de har vært glad i. Det er en kamp som de ikke skal måtte stå alene i, men som vi må ta som et fellesskap, sier hun.

I opptrappingsplanen mot vold og overgrep i nære relasjoner blir den såkalte RISK-modellen, som politiet i Oslo bruker, utvidet til å gjelde alle landets politidistrikt.

Stikkordet er forebygging av vold i enkeltsaker gjennom et tett samarbeid mellom politispesialister og sosial- og helseansatte.

Det er satt av 25 millioner kroner til dette i statsbudsjettet for 2024.

DRAP I ØYGARDEN,: Kriminalteknikere undersøker boligen til kvinnen som ble funnet død i en utbrent bil. Den siktet mannen er tidligere dømt for trusler mot ekskjæreste. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I 72 prosent av partnerdrapene i Norge de siste 20 årene var det registrert en eller flere episoder med partnervold før drapet. I 53 prosent av drapene var det registrert mer enn fem voldsepisoder før drapet, ifølge regjeringens opptrappingsplanen.

– Jeg kan ikke kommentere konkrete saker, det er det politiet som må gjøre, men det er ingen tvil om at mange av partnerdrapene i Norge dessverre er det vi langt på vei kan kalle varslet drap, der hvor kanskje politiet eller andre offentlige myndigheter har visst om at det er en voldstrussel, sier Mehl.

Partnerdrapskommisjon

Justisministeren sier partnervold er høyt prioritert i regjeringen, og at det i stor grad dreier seg om å beskytte kvinner mot trusler og vold.

– Jeg er ikke i tvil om at vi må prioritere kampen mot vold mot kvinner høyere. De er høyere oppe på statistikken over hvor mange som blir drept av sine partner. Det skjer med menn, også, men det er flest kvinner, og det er en kamp vi må ta på alvor, sier hun.¨

I opptrappingsplanen som er til behandling i Stortinget foreslår regjeringen blant annet å opprette en partnerdrapskommisjon.



– Det handler om at vi må ha et system der vi kan gå igjennom alle drapene som har skjedd, og se hva er det vi kan lære, hva er det vi kan gjøre annerledes neste gang for å redde liv, forklarer Mehl.