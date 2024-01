Mehl om TV 2-funn: – Tror det oppleves utrolig vanskelig

SVARER: Flere politikere har reagert på TV 2s funn om såkalte 065-henleggelser. Nå svarer justisminister Emilie Mehl blant annet på et forslag fra Venstre. Foto: Lage Ask / TV 2

TV 2 har gjennom en rekke saker fortalt om alvorlige volds- og seksuallovbrudd som er henlagt fordi det har vært tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

I 19 drapssaker på ti år hadde gjerningspersoner som ble dømt til tvungent psykisk helsevern, vært i kontakt med politiet før drapet og fått lovbrudd henlagt med denne begrunnelsen.

Det har vekket sterke reaksjoner.

Justisminister Emilie Mehl erkjenner at eksemplene på alvorlige saker som henlegges, kan påvirke folks rettsfølelse.

– Jeg tror det oppleves utrolig vanskelig. Samtidig har vi en rettsstat med noen viktige prinsipper som gjør at noen ganger kan kriminaliteten være bevist, for eksempel et overgrep eller at noen har blitt skadet, uten at det er noen som kan defineres som skyldige etter loven. Nettopp fordi de er utilregnelige, sier hun til TV 2.

PÅ BESØK: Justisminister Emilie Enger Mehl, her på besøk i TV 2, vil ikke svare på om hun vil ta initiativ til dialog med Riksadvokaten om 065-henleggelser. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Fungerer systemet godt nok i dag? Får man ivaretatt de som blir utsatt for kriminalitet av denne gruppen?

– Jeg tror vi har en vei å gå når det gjelder å ivareta ofrene for kriminalitet generelt, og kanskje spesielt når det er faktorer som gjør at man ikke kan dømme gjerningspersonen, sier hun.

– Det berører jo folk på samme måte som om gjerningspersonen var tilregnelig. Det er noen som er skadet, det er noen som kanskje har mistet livet. Men så har vi det systemet i Norge at i noen tilfeller så har ikke personer skyldevne.

Vil ikke svare

Mehl viser til Riksadvokaten på spørsmål om hvorvidt det er behov for å gjennomgå reglene og retningslinjene som ligger til grunn for politiets praksis.



TAUS: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har ikke vært villig til å la seg intervjue om bruken av 065-henleggelser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

TV 2 har gjentatte ganger det siste halve året bedt om et intervju med Riksadvokaten, som ikke har gjort seg tilgjengelig for dette.

En rekke medlemmer av justiskomiteen på Stortinget har etterlyst at embetet kommer på banen.

– Mener statsråden at Riksadvokaten burde svare på spørsmål rundt 065-praksisen?

– Riksadvokaten er uavhengig av meg, så det kan ikke jeg mene noe om, sier Mehl.

– Må forbedre oss



Justisministeren understreker at det er behov for å gjøre mer for å ivareta personer med psykisk sykdom som kan utgjøre en voldsrisiko i samfunnet.

– Jeg tror vi må gjøre mer for at balansen mellom samfunnssikkerhet og den enkeltes rettigheter skal bli bedre, sier Mehl.

– Vi vil prøve å tette det gapet som er mellom psykiatri og politi, eller mellom helse og justis, for å kalle det det. Der tror jeg dessverre at det er en del som faller litt mellom to stoler, sier hun.

Samtidig mener hun regjeringen har tatt grep for å bedre situasjonen.

– For eksempel har vi fått ryddet opp i hvordan taushetsplikt forstås i politiet og i helsevesenet. Det har kommet et rundskriv nylig som gjør at det skal bli lettere å dele informasjon dem imellom.

Åpen for Venstre-forslag

Venstre vil i januar, i kjølvann av TV 2s saker, fremme et representantforslag om at flere politidistrikter burde opprette egne psykiatrigrupper etter modell fra Oslo politidistrikt, som har hatt dette i en årrekke.

ÅSTED: Et av de 19 drapene TV 2 har gransket, fant sted på NAV-kontor i Oslo i 2012. Foto: Politiet

Mehl syns det er et spennende forslag.

– Jeg tror at uansett om man løser det på den måten eller andre måter, så må vi få enda mer psykiatriforståelse inn i politiet. Og på den andre siden, i helsevesenet, er det viktig med mer forståelse for de politifaglige hensynene.

– Mener du da at flere politidistrikter burde opprette psykiatrigrupper?



– Det er for lettvint for meg å ta stilling til om akkurat det forslaget er riktig. Poenget er at vi trenger mer forståelse og kunnskap i politiet om helseperspektivet og i helsevesenet om sikkerhetsperspektivet. Det jobber vi hele tiden med.