Mehl om dronesakene: – En av hensiktene kan være å skape usikkerhet

Mandag ble det kjent at ytterligere fire russiske statsborgere er pågrepet og varetektsfengslet, siktet for å ha forsøkt å kartlegge skjermingsverdige objekter i Norge.

Dermed er i alt seks russere i varetekt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener vi nå ser konsekvensene av en ny sikkerhetssituasjon i Norge.

– Vi har fått en økt etterretningstrussel fra Russland siden krigen brøt ut, sier Mehl til TV 2.

– Det er bra at politiet er årvåkne. Derfor overrasker det meg heller ikke at vi får denne typen saker.

Sammensatte trusler

Mehl viser til at regjeringen nå har økt beredskapen mot sammensatte trusler fra fremmede stater.

– Vi må være bevisste på at vi kan være utsatt for sammensatte virkemidler. Det kan bety at fremmede aktører ønsker å skape usikkerhet i Norge, for eksempel gjennom å fly droner eller å spre falsk informasjon, sier hun.

Slike sammensatte trusler kan ifølge henne ta en rekke andre former enn droneflyginger:

falske nyheter kan benyttes til å skape forvirring og uro

dataangrep kan sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill

det kan skapes migrasjonspress på grensene, slik man så i Øst-Europa i vinter

militær aktivitet kan økes i den hensikt å skape frykt

det kan gjennomføres fordekte militære sabotasjeaksjoner, slik det er mistanke om med lekkasjene fra de to gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersjøen

det kan gjennomføres GPS-jamming, slik Norge har opplevd en rekke ganger i nord

– Derfor er det viktig for regjeringen at vi har forhøyet beredskapen på en lang rekke områder i samfunnet, sier Mehl.

– Vi må ha med oss helhetsbildet, selv om vi ser enkelthendelser som er urovekkende og får mye oppmerksomhet.

Ber folk være årvåkne

Justisministeren ønsker likevel ikke å trekke konklusjoner om pågripelsene som er gjort til nå.

Hun viser til at disse sakene er under etterforskning av politiet.

– Men sikkerhetstjenestene våre viser til at en av hensiktene bak bruk av sammensatte virkemidler, kan være å skape usikkerhet, sier Mehl til TV 2.

Hun ber folk om å fortsette å være årvåkne og utelukker ikke at det kan komme flere lignende saker framover.

De fire russiske statsborgerne som ble varetektsfengslet mandag, er siktet for å ha fotografert objekter som er underlagt fotoforbud i Nordland. De fire siktede er tre menn og en kvinne. De er i midten og i slutten av 20-årene som kom til Norge via Finland i slutten av september eller i starten av oktober, ifølge politiet.

Fra før er to andre russiske statsborgere pågrepet og varetektsfengslet for å ha fløyet droner i Norge.