Mehl om drapsforslag: – Vil ikke utelukke det

Forslaget kommer fra psykologspesialist Pål Grøndahl, som har vært tett på mange psykisk syke drapsdømte.

Grøndahl mener at en drapskommisjon er nødvendig i lys av TV 2s saker om politiets bruk av henleggelseskode 065, tvil om tilregnelighet.

Mellom 2011 og 2019 ble 19 personer drept av utilregnelige gjerningspersoner som før drapet hadde begått lovbrudd som ble henlagt med kode 065.

TV 2 har avslørt at politiet ikke i noen av sakene har undersøkt om de kunne gjort noe for å forhindre drapet.

Dette er forslaget

Forslaget fra Grøndahl går ut på å etablere en gruppe som får i oppgave å rykke ut når en psykisk syk person begår et drap.

– De kunne gått inn for å systematisere og forsøke å se etter læringspunkter, sier Grøndahl.

EKSPERT: Psykologspesialist Pål Grøndahl skrev i 2019 boka «Om drap». Foto: Simen Askjer / TV 2

Han ser for seg at kommisjonen kunne bestått av personer fra politiet, helsevesenet og fra statistiske miljøer. I utgangspunktet ser han for seg et prøveprosjekt som kunne vart i tre år.

Umiddelbart fikk forslaget støtte fra Sosialistisk Venstreparti (SV), Høyre og Fremskrittspartiet.

SVs justispolitiske talsmann, Andreas Sjalg Unneland, mener dessuten at justisministeren bør få ut fingeren.

– Jeg forventer at hun hopper på dette initiativet så raskt som mulig. Det er ingen grunn til å vente. Her har vi alvorlige saker med tragiske utfall. Da er det naturlig å forsøke å lære av dette slik at det ikke skjer igjen, sier Unneland.

BER OM FORTGANG: SVs Andreas Sjalg Unneland er blant dem som støtter Pål Grøndahls forslag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Viser til andre evalueringer

Mandag møtte TV 2 justisminister Emilie Enger Mehl i Geiranger, der hun er for å få en omvisning i et nytt beredskapssenter.

På spørsmål om hva hun tenker om at politiet ikke har gransket sin egen håndtering av gjerningspersonen i noen av de 19 sakene TV 2 har sett på, svarer Mehl:

– Nå har vi flere store hendelser de siste årene der vi har hatt en granskning av voldssaker og drap knyttet til psykiatri. Det tenker jeg har vært viktig, for det har gitt oss mye kunnskap om denne typen saker, for eksempel granskningen etter Kongsberg-hendelsen, og etter angrepet på Al Noor.

Prioriterer annen kommisjon

Forslag om en drapskommisjon vil hun likevel ikke umiddelbart kaste seg på.

– Jeg vil ikke utelukke forslaget, men vi skal nå opprette en partnerdrapskommisjon i første omgang, sier hun.

Partnerdrapskommisjonen hun viser til, ble foreslått opprettet av et utvalg i 2020. Kommisjonen har oppstart 1. januar 2024 og skal gjennomgå drapssaker der gjerningspersonen er en partner eller tidligere partner.

– Jeg tenker at vi må begynne med en partnerdrapskommisjon, og så må vi vel vurdere om det skal etableres enda flere kommisjoner på et senere tidspunkt, sier Mehl.