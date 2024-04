Mehl freder våpenloven: – Ikke mulig å helgardere

FOR TIDLIG: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener det er for tidlig å si om økning i antallet drap med skytevåpen er en trend. Foto: Ditlev Eidsmo / Arkiv / TV 2

– Samfunnet vårt er tuftet på en rik kulturarv med jakt og fiske. Skytevåpen er skadelig, men det er ikke våpenet i seg selv, det er personen som bruker det. Det er også andre typer våpen man kan bruke, for eksempel kniver som de fleste har hjemme, og vi kommer uansett hva vi gjør ikke til å kunne helgardere oss, sier Mehl.



Økningen i antallet drap der skytevåpen er brukt økte i fjor med nesten 30 prosent, og hittil i år er til sammen sju personer drept av personer i nær familie med skytevåpen, ifølge politiet.

I de to trippeldrapssakene som har preget nyhetene i år hadde de antatte gjerningspersonene våpentillatelse på jaktvåpen.

Dette har ført til krav fra SV og Høyre i justiskomiteen om at regjeringen må se på om våpenloven må skjerpes.

Justisminister Emilie Mehl avviser dette.

– Det er for tidlig å si om disse sakene konkret gir grunnlag for å endre for eksempel våpenloven. De er fortsatt under etterforskning, så det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier Mehl til TV 2.



Ikke våpenet men personen

Fjorårets statistikk over drap gir et dystert bilde av våpenbruk. Det ble brukt skytevåpen i ti drapssaker med elleve ofre, mens gjennomsnittet de siste ti årene er i underkant av fire. Andelen ofre drept med skytevåpen i 2023 utgjør 29 prosent av alle drap.



Mehl mener det er for tidlig å si om bruk av skytevåpen i drapssaker er en ny trend.

– Det er for tidlig å konkludere med om økningen i antall drap er uttrykk for en vedvarende endring, eller om det er en mer tilfeldig variasjon, så det må vi komme tilbake til.



Mehl sier det er viktig med sikre systemer og høye krav for å søke om våpentillatelse, men at det ikke er mulig å helgardere seg mot risiko for at lovlige skytevåpen blir brukt til drap.

Det er ikke våpenet i seg selv, men personen det kommer an på, framholder hun.



Det var registrert 1,4 millioner lovlige våpen i Norge i juli 2022, opplyser Politidirektoratet.

Skytevåpen innebærer en risiko, uansett om det er snakk om lovlig eller ulovlig skytevåpen, påpeker Mehl.

– I fjor hadde vi et våpenamnesti der vi fikk inn nesten 20.000 våpen som folk enten hadde ulovlig eller ønsket å levere fra seg. Så er det viktig med strenge rammer og rutiner for søknadene. Det har vi, og det fungerer på en god måte. Men risikoen blir vi aldri helt kvitt.

MASKINPISTOL: Dette er våpen som politiet samlet inn under våpenamnestiet i 2023. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Psykiatri-løsning

Det er ingen krav til legeerklæring for å få våpentillatelse i Norge, og helsepersonell har heller ingen plikt til å melde fra om pasienter de mener bør fratas våpen og våpentillatelse, med mindre det er akutt fare for liv og helse.

Det regjeringsoppnevnte Våpenlovutvalget har tidligere foreslått å skjerpe reglene, men forslagene ble blankt avvist av Høyre-leder Erna Solbergs regjering, der Frp hadde justisministeren.

Nå mener Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland imidlertid at forslagene fra Våpenlovutvalget må vurderes på nytt, i likhet med SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland.

Men Mehl peker på oppbyggingen av psykiatrien som forebyggende.



– Det at psykisk uhelse har betydning i voldssaker er en utfordring som vi absolutt må ta på alvor nå, men det er ikke noen «quick fix». Kanskje det viktigste vi kan gjøre er å bygge opp psykiatrien, sier Mehl.

Feil og simpelt

Heller ikke Frp vil stramme inn våpenloven nå.

Frps nye leder av justiskomiteen, Helge André Njåstad, viser til statistikk i Nasjonalt drapsregister om at kniv og stump vold er brukt i 68 prosent av drapssakene, mens skytevåpen er brukt i 11,8 prosent av drapssakene.

STRAMT NOK: Helge Andre Njåstad (Frp) er leder av justiskomiteen på Stortinget. Han mener våpenloven ikke bør endres. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Derfor blir det både feil og simpelt å peke på at reglene for skytevåpen må strammes inn for den store majoritet av lovlige våpeneiere, sier Njåstad.

– FrP mener det er mer nyttig å se på regjeringens nedbygging innen psykisk helse og rus. Vi trenger langt flere behandlingsplasser, og blant annet må det bli slutt på at hele sju av ti dømt til tvungent psykisk helsevern i Oslo, bor med åpne dører, sier Njåstad.

Politiet må umiddelbart få mer ressurser og personell på grunn av det uvanlig høye antallet drapssaker, krever Frp.

– Hvis ikke, vil både rettssikkerhet og samfunnssikkerheten svekkes ytterligere, sier Njåstad til TV 2.

Mehl sørget for raskere behandling



Justisministeren har selv egen rifle som hun jakter med, og søkte på ytterligere et våpen til da hun presenterte nyheten om digitalisering av våpenlisenssøknader i fjor.

Digitaliseringen gjør at det tar mye kortere tid enn før å få behandlet søknad om våpenlisens. Samtidig som digitaliseringen startet i fjor, ble det bestemt å etablere et nasjonalt våpenregister.

KULTURARV: Justisminister Emilie Enger Mehl mener jakt er en viktig del av norsk kulturarv, og at det er gode systemer for å overholde reglene i våpenloven. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Det er veldig bra at det er kortere saksbehandlingstid for våpen. Det har vært et veldig tungvint system å skulle søke på våpen. Men kortere saksbehandling betyr ikke at kravene er noe lavere. Det er tvert imot kanskje enda sikrere nå som vi mer og mer kan ta i bruk automatisk register, sier Mehl.

Med det nye registeret skal søknader kunne sjekkes opp mot ulike strafferegister.

– Vi vil være sikre på at de som søker har papirene sine i orden, og så må vi fortsatt kunne legge til grunn at det er sånn at de som søker om for eksempel våpen til jakt på fugl eller elg har som intensjon å bruke det. Og langt de fleste her i Norge bruker våpnene til det de skal brukes til, for eksempel rekreasjon.

For regjeringen er det viktig at politiet nå får å jobbe i fred med drapssakene, understreker Mehl.

– Så jobber regjeringen med å sette ned en partnerdrapskommisjon og følge opp opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner som vi la fram før jul, sier hun.