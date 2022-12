Mehl: – Forferdelig tung sak

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl beklager til Viggo Kristiansen og hans nærmeste. Regjeringen skal sette ned et granskningsutvalg for å finne ut hva som gikk galt i Baneheia-saken.

BEKLAGET: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier det er en mørk plett for rettsstaten at Kristiansen ble feilaktig dømt i Baneheia-saken. Foto: Heiko Junge / NTB

Tidligere i dag ble det kjent at Viggo Kristiansen frifinnes i Baneheia-saken.

Dermed var det som av mange omtales som moderne rettshistories verste justismord, et faktum.

Torsdag kveld beklaget justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) overfor Viggo Kristiansen og hans nærmeste på en pressekonferanse.

– På vegne av regjeringen vil jeg beklage uten forbehold til Viggo Kristiansen og hans nærmeste, sier Mehl.

– Viggo, jeg vil si unnskyld for den uretten du har måttet tåle. Du har blitt frarøvet store deler av ditt liv i frihet. Du har forsøkt å si fra, du har hevdet din unnskyld, men du har ikke blitt hørt, fortsetter Mehl, som ble rørt under talen.

LETTET: Viggo Kristiansen sier i en uttalelse at han var lettet over frifinnelsen torsdag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Ord bli fattige

Justisministeren sier videre at det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det har vært for ham å oppleve å bli straffeforfulgt og sone en så lang forvaringsdom som han ble frifunnet for i Borgarting lagmannsrett torsdag.

Kristiansen satt 21 år i fengsel.

– Ord blir fattige. Jeg blir dypt rørt av storheten du har vist i dag, den omtalen for de etterlatte og det de står i, sier justisministeren.

Regjeringen vil sette ned et uavhengig granskningsutvalg for å finne ut hvorfor Kristiansen ble uriktig dømt, hvorfor gjenåpning ble besluttet etter så lang tid, hva man kan lære og eventuelle endringer for å sikre at det ikke kan skje igjen - og sikre at gjenåpningsinstituttet fungerer.

Et utvalg blir nedsatt på nyåret.

– Mørk plett

I etterkant av pressekonferansen sier Mehl til TV 2 at det var viktig for henne å beklage overfor Kristiansen.

– Jeg synes det er en forferdelig tung sak, og jeg var opptatt av å beklage så raskt som mulig, sier hun.

– Du var selv beveget under pressekonferansen. Hvor alvorlig er denne saken?

– Jeg ser på dette som kanskje den største rettsskandalen i vår tid. Det er en mørk plett for rettsstaten, og jeg er opptatt av at vi gjør det vi kan for å redusere risikoen for at det skjer igjen, sier Mehl og viser til granskningsutvalget.

Hun sier at utvalget som skal settes ned, skal være så bredt som mulig.

Mehl sier at påtalemyndigheten, rettsvesenet og gjenopptakelseskommisjonen vil være aktuelle deltakere i utvalget, men sier at det blir aktuelt å også hente inn eksterne aktører og eksterne fra utlandet.

FRI: Viggo Kristiansen feiret frifinnelsen med sin far og to brødre, Morten og Trond, på Baker Nordby rett rundt hjørnet for Borgarting Lagmannsrett. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Bør være mulig å oppdage

Hele fem ganger var Kristiansens sak innom gjenopptakelseskommisjonen før det ble besluttet at saken hans skulle gjenåpnes.

Forsvarerne til Kristiansen mener at frifinnelsen av 43-åringen bør være spikeren i kista for kommisjonen.

Mehl ønsker ikke å konkludere noe rundt kommisjonen og hvor det ble gått feil i prosessen, men sier at i de «sjeldne tilfellene det skjer, må det være mulig å oppdage det».

Mehl sier hun er glad for at Kristiansen til slutt ble hørt og sier at saken kommer til å prege rettsvesenet i årene fremover.

Utfallet i lagmannsretten torsdag var ventet fordi Riksadvokaten tidligere i høst la ned påstand om at 43-åringen skulle renvaskes for de grove anklagene, og at påtalemyndigheten ba om dette utfallet nå på tirsdag.

Samtidig har retten utmålt en straff for de to andre forholdene Kristiansen ble dømt for i sin tid.

Påtalemyndigheten ba om ti måneders fengsel for disse forholdene, noe lagmannsretten gir dem medhold i. Og den straffen var sonet for 20 år siden.

– Lidd hvert sekund

Etter at Kristiansen fikk opplest dommen, dro han på kafé med sine nærmeste i stedet for å være med på en pressekonferanse med advokatene sine.

På pressekonferansen leste advokatene opp en uttalelse fra Kristiansen.

– Den 19. mai 2000 ble to uskyldige barn frarøvet livet, og deres etterlatte har siden måttet leve med en sorg og smerte som har vært mye større enn den krenkelsen og påkjenningen det har vært for meg å sone 21 år i fengsel for en forbrytelse jeg ikke begikk, sier Kristiansen i brevet.

– Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år, som følge av feilvurderinger av politiet, domstolen og gjenopptakelseskommisjonen, sier han.

I uttalelsen takket han sine støttespillere til å få saken gjenopptatt.

Han sier videre i brevet at han er lettet og ber om fred og ro i forsøket på å stable beina et liv som han har fått utsatt i 22 år.

– I dag starter resten av livet mitt, avsluttet han brevet.