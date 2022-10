Mehl besøker Jarfjord grensestasjon: – Vi må være forberedt på at situasjonen kan endre seg raskt

Fredag styrket regjeringen beredskapen og kontrollen ved grensen til Russland. Årsaken er mobiliseringen i Russland og at sjansen for ulovlige grensepasseringer øker dersom russiske borgere for utreisenekt.

Et politihelikopter er blant annet satt inn for å styrke overvåkningen.

STYRKET BEREDSKAP: Regjeringen har styrket beredskapen og kontrollen ved grensen til Russland. Foto: Karianne Laagstein / TV 2

Søndag besøker justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) Jarfjord grensestasjon, som har ansvaret for om lag halvparten av den 197,7 kilometer lange grensen mot Russland.

– Ekstra viktig for oss

– Jeg har et helt klart inntrykk av at Finnmark politidistrikt, og politiet her i Kirkenes sammen med garnisonen i Sør-Varanger, gjør en viktig og god jobb for Norge her. De har god kontroll. Det er ikke noen tegn nå på at det er en stor endring i tilstrømningen til Storskog, sier Mehl.

TIL GRENSEN:: Emilie Enger Mehl ble etter pressemøtet fraktet med helikopter til grensen mot Russland. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Beredskapsministeren påpeker at det er viktig å ha god kontroll på grensen.

– Vi er det eneste landet i Schengen som nå har åpen grense mot Russland. Det betyr at det er ekstra viktig for oss å sørge for at vi har sikkerhet rundt grensestasjonen på Storskog og områdene rundt, sier Mehl.

– Men vi er i en veldig urolig og uoversiktlig tid. sier Mehl, og peker på sabotasjen mot gassrørledningene i Østersjøen og Russlands ulovlige annektering av fire områder i Ukraina.

– Gjør vurderinger fortløpende

– Finland har stengt grensen. Hvorfor ikke stenge grensen vår?

– Vi har hatt en annen utvikling på vår grense enn Finland og vi må gjøre våre egne utenrikspolitiske vurderinger. I Finland fikk de mange tusen ankomster fra Russland på veldig få dager. Vi har sett at tallene har gått litt opp og ned de siste dagene, men det har ikke vært i nærheten av de tallene Finland har sett, sier Mehl til TV 2.

– Når Finland har stengt grensen, og vi er det eneste grensepasseringsstedet som er igjen inn til Schengen, må vi være forberedt på at det kan endre seg raskt, legger Mehl til.

På spørsmål fra iFinnmark om havnene fortsatt vil være åpne for russiske skip hvis man stenger grenseovergangene for Russland, svarer Mehl at det er for tidlig å konkludere der.

– Det har vært et delvis unntak fra havneforbundet for russiske fiskefartøy. Vi må vurdere det unntaket hele tiden. Nå skjer det utvikling i konflikten hele tiden. Jeg opplever at konflikten tok en ny vending fredag, med de signalene som kom fra Moskva. Vi tar vurderinger fortløpende, sier Mehl.

Soldatene har politimyndighet

Den snaut 200 kilometer lange grensen blir hovedsakelig passet på av unge vernepliktige, skriver NTB. De kan gå lange perioder uten å se et befal.

Menig Torjus Lindefjell fra Asker på en grensepost tilhørende Jarfjord grensestasjon. Bildet er tatt 29. september. Foto: Lise Åserud / NTB

Kompanisjef Torstein Løver ved Jarfjord grensestasjon forteller at hans soldater utfører oppdraget for Finnmark politidistrikt og at de får et oppdragsbrev fra politiet hvert år.

Hos denne grensestasjonen er det hundre soldater, 20 ansatte og ti hunder. De har ansvaret for den ene halvparten av grensen mot Russland, mens Pasvik grensestasjon har den andre.

– Soldatene har politikort, får en kort politiutdannelse og har begrenset politimyndighet. De gjør to jobber, sier Løver til NTB.

Søndag formiddag var det lang kø av biler som ville inn til Norge fra Russland. En ung, russisk mann som NTB snakket med på Storskog, anslo at han hadde ventet over to timer i kø for å komme seg forbi kontrollpunktene på russisk side.

Heimevernet hjelper politiet

Søndag ble det også kjent at Heimevernet skal bistå politiet med sikringen av olje- og gassanlegg.

– Forsvaret har svart ja til bistandsanmodningen fra politiet og det er aktuelt å gjøre enda mer av det fremover. Forsvaret vil stille opp i tråd med de behovene som politiet melder inn, sånn at vi får sikret anleggene på en god måte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2.

