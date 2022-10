Meglersjefer venter sterkere boligprisfall

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren sier til Dagens Næringsliv at hun venter en avkjøling i boligmarkedet og et prisfall på inntil to prosent når tallene for september slippes onsdag.

– Det blir en litt ruglete høst. Du har renteøkningene fra Norges Bank, men jeg tror det handler mest om den generelle elendigheten som nå omgir oss. Det er krig, det er dyrere mat og usikre tider. Det er mye negativt som påvirker boligmarkedet nå. Vi er inne i en hestekur, sier Meier.

Hun er ikke alene om å være pessimist.

– Et kraftig fall vil ikke være overraskende. Vi merker et taktskifte, sier Carl Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Hedda Ulvness, direktør i meglerkjeden Eie sier markedet er uforutsigbart.

– Selgere kan risikere tomme visninger, selv i Oslo. Flere kutter nå prisen i håp om å få solgt, sier Ulvness, som også har merket at bankene er blitt mer restriktive på utlån.