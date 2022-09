Meglerhus-gründere dømt til fengsel

To gründere i meglerhuset Nordic Securities er i Oslo tingrett begge dømt til fengsel i tre år og ni måneder for grovt bedrageri.

Ifølge Finansavisen er begge i tillegg dømt til sju måneders fengsel for brudd på god forretningsskikk, men de to får likevel bare den første fengselsstraffen, siden de siste inngår som en fellesstraff. Ifølge dommen har gründerne påført 35 investorer tap på 39,5 millioner kroner.

Advokat Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden er hovedforsvarer for de to. Han opplyser til Finansavisen at han først onsdag har en kommentar til dommen, som ble offentliggjort for partene sent tirsdag kveld. De tiltalte har hele tiden hevdet at de er uskyldige.

Oslo tingrett ga de to fradrag på seks måneder i straffen på grunn av lang liggetid for saken. Det har gått over fire år siden Økokrim tok ut siktelser.

Aktor, førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim, la ned påstand om seks års ubetinget fengsel for de to tiltalte. Tiltalen omfattet grovt bedrageri mot 39 investorer på i alt 47 millioner kroner.