Megatabben du må unngå i sommer

SVAK KRONE: Du får mindre igjen for euroen i Hellas i år. Foto: Frode Sunde / TV 2

Om en kort måned starter fellesferien og mange nordmenn skal på utenlandstur.

I år må du forberede deg på at det blir langt dyrere enn før.

Så mye dyrere blir det

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, tegner et eksempel:

– For hver 100 euro du bruker, koster det deg nesten 200 kroner mer nå enn det gjorde for ett år siden, sier Olsen.

For en familie som spiser lunsj i Hellas for 100 euro, koster det altså 1200 kroner, mot 1000 kroner i fjor.

SJOKK: Forbrukerøkonomene mener alle må forberede seg på rekorddyr ferie. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Årsaken er inflasjon og historisk svak kronekurs.

Selv om akkurat det er utenfor forbrukernes kontroll, finnes det grep du som ferierende nordmann kan ta for å gjøre ferien billigere.

Ta ut penger på forhånd?

Den første valutafellen kan du fort havne i allerede på flyplassen, dersom du tenker at du trenger kontanter.

– Ikke ta ut penger på forhånd. Det er dyrere å ta ut utenlandsvaluta i Norge, enn å ta ut lokal valuta i landet du skal til, sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen.

KLAR BESKJED: Unngå uttaksfellen, sier Gundersen i Sparebank 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Når du lander i ditt foretrukne ferieland, er det minibanker som gjelder.

– Styr unna vekslingskontorer. De gir deg en dårlig kurs. Den aller dårligste kursen får du hvis du tar med norske kroner og veksler dem, sier Gundersen.

Kort eller kontant?

Han mener alle nordmenn bør spørre seg om de i det hele tatt trenger kontanter.

– Hvis du klarer deg ved å bare bruke kort, er det det aller billigste. Hvis du har noen euro liggende, ta med dem. Hvis ikke, klarer veldig mange seg nå uten pengesedler i utlandet.

UNØDVENDIG: Trenger du egentlig disse i utlandet? Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Når du betaler med bankkort i utlandet, får du også et valg der det er penger å spare. Vil du betale i lokal valuta eller i norske kroner? Da er det alltid lokal valuta som gjelder.

– Grunnen til det, er at hvis du betaler i norske kroner, bestemmer restauranten eller butikken vekslingskursen. Det taper man ofte på, sier Gundersen.

Kredittkortsmellen

Hvis du først trenger et par sedler, er rådet å planlegge så få uttak som mulig.

– Det er noen gebyrer hver eneste gang, sier Gundersen.

IKKE KREDITT; Du bør tenke på hvilke kort du drar, sier Olsen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Thea Olsen sier derimot at det kan være lurt å ha litt kontanter på reise, men at man i all hovedsak bør benytte seg av kort.

– Og husk: Velg alltid lokal valuta ved betaling. Da er valutakursen bedre enn om du velger norske kroner, sier Olsen.

Også forbrukerøkonom Silje Sandmæl er tydelig på at det aller billigste er å bruke bankkort.

– Hvis du må ha kontanter, ta ut i egen bank eller i det landet du skal til, men aldri med mastercardet.

DYR FERIE: Skal du betale for noe på Spanias solkyst får du nå mindre igjen for pengene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Ingen som vet



Selv om mange kanskje vil tenke at kronens synkende verdi gjør at man bør sikre valutauttaket nå, er ekspertene uenige.

– Hvis du tar ut penger her nå og krona svekkes, så vil du være heldig. Hvis krona har styrket seg, kan du risikere å betale dyrere, sier Gundersen.

Han påpeker at det er umulig å spekulere i.

– Kronekursen svinger. Om den går opp eller ned innen du skal på ferie, er det ingen som vet, sier Gundersen.

Også Sandmæl sier det er mye som kan skje. Torsdag 22. juni er det duket for nytt rentemøte i Norges Bank.

– Hvis renta blir satt opp, noe den sannsynligvis gjør, kan det gi utslag og styrke krona, sier hun.