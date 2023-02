Medvedev gir nye detaljer om flukten til Norge

Wagner-avhopperen Andrej Medvedev sier at han brukte et falskt pass.

I et intervju med TV 2 forteller Wagner-avhopperen Andrej Medvedev hvordan han klarte å komme seg gjennom det strengt bevoktede og overvåkede grenseområdet på russisk side.

– Det var en som hadde ordnet et pass til meg, med et bilde som lignet på meg. Jeg viste det i kontrollposten, og ble ikke stoppet.

Han uttrykker takknemlighet for de som hjalp ham med å flykte.

Nå ønsker han å starte et nytt liv i Norge.

– Mistet mange kamerater

Han forklarer seg i avhør med Kripos om Wagner-gruppen, og sier til TV 2 at han vil gi ut en bok om den beryktede leiesoldatgruppen.

LIKER NORGE: Den russiske Wagner-avhopperen Andrej Medvedev. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Han vil gjerne se Jevgenij Prigozjin, lederen for det russiske leiesoldat-selskapet, stilt for en internasjonal domstol.

– Jeg mistet mange kamerater på grunn av ham, sier Andrej Medvedev til TV 2.

Kripos, som har det nasjonale ansvaret for etterforskning av krigsforbrytelser i Norge, har foretatt flere avhør med ham etter at han kom til Oslo.

– Det har ikke vært hver dag, men tre dager i uken, forklarer han.

Nå har han en liten pause i avhørene, og mottar medisinsk og psykologisk hjelp. Han ønsker ikke å dele detaljene i hva han har sagt under avhørene med Kripos, som også deltar i den internasjonale etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina.

FLYKTET: Den russiske Wagner-avhopperen Andrej Medvedev med et bilde av grensekryssingsstedet Svanevatn på storskjerm i bakgrunnen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Fikk hjelp av flere

Flere eksperter har pekt på at det er tilnærmet umulig å komme seg over der han krysset grensen til Norge. Medvedev sier at hans militære trening har vært en fordel.

Grenseområdet fra Murmansk inn mot Kirkenes er på rundt 20 mil, og det er piggtrådgjerder, elektrisk alarm, kamera med nattsyn og mange grensevakter i området.

Han forteller til TV 2 at etter at han først hadde klart å passere kontrollposten med passet han hadde fått, var neste skritt å ta seg fra Nikel til grensen.

Også her var det noen som hjalp ham.

Noen kjørte ham til et punkt på russisk side der det skulle være lett å krysse grensen, forklarer han mens han viser på et kart hvordan han kom seg over til Norge.

Grensekryssingen skjedde i et område som er veldig åpent, midt på det tykkeste av Pasvikelva.

HER KOM HAN OVER: Den russiske Wagner-avhopperen Andrej Medvedev viser på kartet hvor han tok seg over Pasvikelva. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi kom med bilen, så svingte vi her. Jeg var forberedt, og var kledd i hvite kamuflasjeklær. Jeg gikk ut av bilen, og langs veien.

– Ødela telefonen

Derfra var det rundt ti meter til det første grensegjerdet. I nærheten var det også to bevegelsessensorer. Han tror at en av dem fanget opp ham.

– Jeg klatret over det andre gjerdet, og der var det et lite skogholt mot vannet. Jeg passerte skogen, gikk over isen og så at vannet ikke var helt frosset, fortsetter han.

Han valgte deretter å gå på isen langs kanten.

– Så hørte jeg at en hund bjeffet. Jeg gikk tilbake, og så lys fra flere lykter. Jeg så at de løp etter meg, sier han.

På dette tidspunktet hadde han fortsatt en mobiltelefon med seg. Han skrev en melding til en av hjelperne sine at han krysset grensen.

– Etterpå hørte jeg to skudd. Jeg ødela telefonen, kastet den i skogen, snudde meg og løp, sier han om de siste skrittene på russisk jord.

KRYSSET SVANEVATN: Den russiske Wagner-avhopperen Andrej Medvedev viser detaljene i fluktruten. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

På norsk side av grensen måtte han finne noen som kunne kontakte politiet.

Dame åpnet døren

– Jeg gikk rundt og så hvor det var lys i husene, for å be om hjelp og tilkalle politiet. Jeg fant et hus og banket på døren. Det var en dame som åpnet, og jeg sa «god dag» på gebrokkent engelsk. Hun så på meg. Jeg forklarte at jeg var fra Russland. Hun sa ok, og lukket døren.

På dette tidspunktet, før kvinnen rakk å ringe Pasvik grensestasjon, var alarmen allerede gått:

Der hadde det kommet inn en melding via politiet om en mulig grensekryssing fra Russland til Norge. Russisk grensevakt hadde funnet spor som gikk inn mot norskegrensen.

På norsk side hadde Pasvik-kompaniet oppdraget med å pågripe et uidentifisert menneske som vandret ute i vinternatten.

DRAMATISK: Den russiske Wagner-avhopperen Andrej Medvedev forteller om den dramatiske flukten til Norge. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

La seg ned på bakken

Medvedev sier at han vandret langs veien, bort fra huset der kvinnen bodde, da en bil med norske grensevakter stoppet.

– Jeg gikk mot billysene, og det kom soldater ut. De forklarte at jeg måtte legge meg ned på bakken. De sjekket lommene mine, spurte hvem jeg var og hvor jeg kom fra, sier Andrej Medvedev.

Da en politipatrulje kom til stedet for å bistå i pågripelsen, ble han tilbud varm te fra termos. Han takket nei før de kjørte til politistasjonen, der han fikk tørre klær og mat.

På spørsmål om hvorfor ikke de russiske grensevaktene løp etter ham, har han to forklaringer:

– Jeg tror at de ikke løp etter meg, fordi de var redde for tynn is og at de kunne falle igjennom. Den andre grunnen kan være at de ikke så meg, siden jeg hadde hvite kamuflasjeklær.