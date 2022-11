Medlemmer hardt ut mot Sats - nå snur kjeden

I slutten av september stengte Sats badstuene hos sine treningssentre. Årsaken for stengingen var å spare strøm som følge av de høye strømprisene.

Mildvær og mye regn den siste tiden har gjort at vannmagasinene sør i Norge har blitt fylt opp til normalnivåer, og dermed har strømprisene sunket drastisk.

LOJALT MEDLEM: Ignacio Dinchong er ivrig bruker av badstue hos Sats. Han vil gjerne at treningskjeden åpner badstuene igjen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Derfor mener lojale Sats-medlemmer at treningskjeden gjenåpner badstuene.

– Det er ingenting som er bedre enn å slappe av i badstuen etter en treningsøkt. Nå som det blir kaldere ute, setter jeg stor pris på å varme meg litt før jeg går ut, sier Ignacio Dinchong, som selv hevder at han har vært medlem hos Sats siden 1998.

Han mener badstu-tilbudet er et produkt han betaler for.

– Dusj og badstue er en del av treningsritualet mitt, derfor ønsker jeg at Sats åpner opp badstuene igjen, sier han til TV 2.

Ønsker full gjenåpning

Ina von Lukas synes også det var drastisk at Sats valgte å stenge badstuene helt.

– Jeg syntes det var arrogant at de stengte helt. De burde ha beholdt noe av tilbudet, sier hun til TV 2.

Hun endret medlemskapet sitt da de valgte å stengte badstuene. Nå ønsker Lukas en endring da strømprisene ser ut til å bli lavere fremover.

– Jeg forstår at de må spare strøm. Men jeg lengter til de åpner igjen. Jeg er nå villig til å utvide medlemskapet mitt dersom de gjør det, sier Lukas til TV 2.

Åpner hos utvalgte sentre

Av de 50 treningssentrene som har badstu hos Sats, har to sentre, en i Oslo og en i Tromsø, holdt åpen hele tiden.

Nå planlegger de delvis åpning førstkommende mandag.

– I første omgang åpner vi på 11 utvalgte sentre i Norge, pressekontakt hos SATS, Sebastian Kvarme til TV 2.

Det blir likevel ikke full gjenåpning.

– Vi åpner for bruk i tidsrom hvor vi har mange besøkende på våre sentre. Det blir mellom klokken 06.00 til 10.00 og mellom 16.00 til 20.00 i hverdagene, og hele dagen i helgene, sier Kvarme.

Det synes Ignacio Dinchong er en bra løsning.

– Det er tidspunktet folk flest trener, det synes jeg er bra så lenge strømprisene er som de er, sier han.

Disse sentrene åpner for badstue: SATS Sandnes, SATS Madla, SATS Nesttun, SATS Åsane, SATS Lillestrøm, SATS Kolbotn, SATS Sjølyst, SATS Fornebu, SATS Storo, SATS Colosseum og SATS Bjørvika.

– De ulike sentrene som nå åpner badstuene, ligger geografisk slik at det skal være mulig for mange å våre medlemmer å få tilgang til minst én av våre badstuer. Det vil ikke gjelde alle, men mange, sier Kvarme

The Well gjenåpner

Også spa-giganten The Well satte inn ulike tiltak grunnet strømprisene. Nå har de åpnet alle attraksjoner som før var berørt av høye strømpriser.

– Vi har i perioden også jobbet aktivt med bærekraft, og gjort tiltak som ikke påvirker gjestens opplevelse, sier kommersiell leder Line Høines Olsen i The Well til TV 2.

Dette innebærer for eksempel montering av solcellepaneler.

– Solcellepaneler var planlagt som en del av bærekraftstiltak i fremtiden, men ble fremskyndet kraftig på grunn av de økte strømprisene. Vi snakker om et merkbart antall kilowattimer, sier Olsen.

INVESTERING: The Well har fremskyndet montering av solcellepaneler på grunn av høye strømutgifter. Foto: The Well

Mener medlemmer forstår

Kvarme hos Sats sier han ikke kan svare når treningskjeden vil åpne badstuene for fullt, og påpeker at de vurderer situasjonen nøye hele tiden.

– Strømprisene er fortsatt høye selv om prisene riktignok har gått noe ned den siste tiden. Å stenge badstuene har vært et av flere energibesparende tiltak vi har gjennomført, med det overordnet mål at tiltakene ikke skulle påvirke treningstilbudet på våre sentre, sier han til TV 2.

Likevel sier de at de følger med hele tiden og tilrettelegger for et godt tilbud for medlemmene.

– Ja, badstuene åpnes foreløpig bare på et utvalg av våre sentre, men vi følger med på utviklingen og gjør fortløpende vurderinger.

Kvarme legger til:

– Vi har inntrykk av at medlemmene våre har stor forståelse for situasjonen og valget vi har tatt for å spare strøm, avslutter Kvarme.