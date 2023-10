Medisinmangel rammer Norge – Hannah (27) er nødt til å rasjonere

Ved starten av sommeren fikk Hannah Elise Hovet (27) plutselig en nedslående beskjed fra apoteket i hjembygda Evje i Agder.

De hadde gått tomme for medisinen Aduvanz, som hjelper Hovet med å holde ADHD-diagnosen i sjakk.

Hun forsøkte å ringe til apotek andre steder i fylket, men fikk samme nedslående beskjed.

Som et alternativ ble Hovet anbefalt at hun skulle prøve synonympreparatet Volidax. Det gjorde henne bare svært nedstemt.



– Helt uten videre begynte jeg å gråte. Det pleier jeg aldri å gjøre. Etter bare tre dager sa psykiateren min at jeg måtte slutte å ta den, sier Hovet.



MANGELVARE: Folk forteller i ADHD-grupper på Facebook at de kjører i timevis for å få tak i ADHD-medisinen Aduvanz. Foto: Hannah Hovet

Blir bekymret

I desember 2022 fikk Hovet diagnosen ADHD. Det ga henne også det etterlengtede svaret på hvorfor hun var så impulsiv, elendig på å planlegge og glemsk.

– I alle år har jeg lurt på hvorfor jeg ikke klarte å skjerpe meg. Det var som en lysbryter som gikk på da jeg fikk diagnosen, sier Hovet.

Siden hun begynte på Aduvanz, har hun opplevd god virkning og mer kontroll i hverdagen.



Tobarnsmoren har blant annet blitt mindre glemsk, noe som gjør det lettere for henne å huske å svare på meldinger.



RASJONERER: I en pakke Aduvanz er det 30 tabletter, men pakken Hannah Elise Hovet har nå har vart mye lenger enn én måned. Foto: Privat

Hovet skal egentlig ta én Aduvanz daglig.

– Når jeg ikke får tak i medisinen, må jeg klare meg uten. Derfor må jeg rasjonere om jeg skal fungere i hverdagen, sier hun.

Nå uroer hun seg over at hun ikke vet når neste forsyning ankommer apotekene.

– Jeg blir bekymret, spesielt når det ser ut til at det ikke blir bedre med det første, sier Hovet.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no.

– Alvorlig situasjon

Nå er det mangel på flere produkter som inneholder virkestoffet lisdeksamfetamin, som brukes til behandling av barn og voksne med ADHD.

Mangelen gjelder de fire legemidlene Aduvanz, Volidax, Elvanse og Balidax.



TV 2 har vært i kontakt med flere andre som går på medisinene, som fortviler.

Noen forteller at de har måttet ty til alternativ medisin og har fått kraftige bivirkninger. Andre sier at de har måttet kjøre flere timer for å få tak i riktig medisin.

Statens legemiddelverk bekrefter at medisinmangelen rammer apotek over hele Norge.

– Vi ser alvorlig på denne situasjonen og følger mangelsituasjonen nøye, sier overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket til TV 2.

Nylig fikk de beskjed fra legemiddelfirmaene om at det vil komme nye forsyninger fra november – men det vil trolig ikke være nok til å løse mangelen.

KAN VARE: Overlege Ingrid Aass ser ikke for seg at leveringssituasjonen vil ordne seg med det første. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Problemet er at det er mangel på flere av de aktuelle legemidlene til behandling av både voksne og barn med ADHD. Derfor kan leveringssituasjonen bli utfordrende resten av året, sier Aas.



Nesten firedoblet

Tall fra reseptregisteret viser at litt over 29.000 nordmenn brukte ADHD-medisin i 2010. I 2020 var antall brukere over 57.000.



– Legemiddelfirmaer melder at årsaken til legemiddelmangelen først og fremst skyldes økt etterspørsel og salg, sier Aas.

Ifølge FHI sin legemiddelstatistikk er bruken av lisdeksamfetamin nesten fire ganger høyere i 2022 sammenlignet med i 2018.



Aas forteller at mangelsituasjoner ofte løses ved at apotek utleverer utenlandske pakninger. Utfordringen nå er at disse også er vanskelig å få tak i ettersom mangelen også gjelder andre europeiske land.

ØKNING: Grafen viser utviklingen i salget av ADHD-medisin fra 2018 til 2022. Grafikk: FHI

Aas understreker at legemiddelmangel alltid er uheldig for både pasienter og helsepersonell. Derfor forsøker Statens legemiddelverk å legge til rette for at pasienter så enkelt som mulig kan tilbys tilgjengelige pakninger.

– Vi har derfor åpnet for at apotek kan tilby voksenpakninger til barn og barnepakninger til voksne. Hensikten er at pasienten i minst mulig grad trenger å gå tilbake til legen for å få en ny resept, sier Aas.

LEGE: Overlege Ingrid Aass oppfordrer alle som rammes av medisinmangelen til å ta kontakt med lege dersom de ikke får tak i medisinen sin. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg må spare

Som følge av medisinmangelen kan Hannah Elise Hovet bare ta medisinen de dagene hun trenger det aller mest.

– Hvis det er dager jeg vet at jeg trenger medisin, tar jeg den. På dager der jeg ikke skal gjøre noe spesielt, står jeg over, fordi jeg må spare, sier hun.

Det får konsekvenser utover henne selv.

– Plutselig gikk det to dager før barnet mitt gjorde lekser, fordi jeg glemte det helt, sier hun.

– Jeg har også glemt å henge opp klesvasken, slik at jeg har endt opp med å vaske klærne flere ganger, sier hun.

27-åringen bekymrer seg også over at hun kan gå helt tom for medisinen.

– Jeg vil heller ha noen dager innimellom uten medisin enn en stor pause. Etter en stor pause, kommer bivirkningene jeg hadde i starten, som munntørrhet, sier Hovet.

Hun håper på en snarlig løsning.

– Medisin er det eneste som tilbys voksne som har fått ADHD-diagnose, så jeg håper situasjonen løser seg, sier hun.