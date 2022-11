Media snur seg mot Trump: – Han er jo en taper

LATTERLIGGJØRES: New York Post kom med denne satiriske forsiden torsdag. Flere medier vender nå Trump ryggen. Foto: Screenshot New York Post/Aleksander Myklebust

Det sier journalist, forfatter og samfunnsdebattant Jan Arild Snoen, som i 2020 utga boksen «Trumpsjokket».

At selv den mer konservative delen av amerikansk media nå ser ut til å vende Donald Trump ryggen, er ikke noe som overrasker USA-kjenneren.

– Hele Murdoch-pressen er nå mot Trump. Murdoch støtter vinnere og Trump er en taper, sier Snoen.

– Murdoch sender signaler

I USA eier mediemogulen Rupert Murdoch blant annet Wall Street Journal, New York Post og Fox News. Samtlige har tidligere vist Trump urokkelig støtte.

Fox News spilte en unektelig stor rolle i å spre konspirasjonsteorien om at presidentvalget i 2020 ble stjålet. De to første ukene etter Bidens seier var et faktum, var det hele 774 tilfeller hvor Fox News stilte spørsmål ved valgets legitimitet, melder en rapport fra The Media Matters.

Men nå har altså Murdochs medier vendt seg mot Trump, etter at det republikanske partiet gjorde det langt verre enn ventet 8. november.

– Det så ut som om Donald Trump sine håndplukkede kandidater skulle vinne, og at han kunne ta æren for det republikanske partiets suksess. Faktum ble at de fleste av Trumps kandidater tapte mot demokrater, sier Snoen.

– Hvor involvert er Murdoch selv i dette skiftet?

– Murdoch sier ikke regelrett hva hans selskaper skal publisere, men han er kjent for å sende signaler til sine redaktører.

INNFLYTELSESRIK: Rupert Murdoch har eierskap i en rekke medier verden over, og er svært innflytelsesrik. Her under en seanse hvor han introduserte daværende utenriksminister Mike Pompeo i 2019. Foto: Mary Altaffer/AP

Latterliggjøres som Lille Trille

Hva signalet er nå, er ikke å ta feil av, mener Snoen og referer til New York Post sin forside av torsdag 10. november.

Med barnerimet Humpty Dumpty, på norsk Lille Trille, ble forsiden malt med følgende dikt:

Don (som ikke kunne bygge en mur) hadde et stort fall, men kan alle mennene i GOP (Grand Old Party) samle partiet igjen?

BARNERIM: New York Post fremstilte Trump som en skikkelse fra et barnerim, Humpty Dumpty. På norsk Lille Trille. Foto: Screenshot New York Post/Alexander Myklebust

Videre legger New York Post regelrett skylden på Trump for det relativt dårlige valgresultatet til republikanerne, og mener republikanere er ferdige med ham.

– Wall Street Journal har også gått ut på lederplass og kritisert Trump sterkt, og til og med profiler i Fox News kritiserer ham, bemerker Snoen.

Tapt, tapt og tapt

For faktum er at Trump har tapt, tapt og atter tapt, forklarer Snoen.

– Trump var heldig og vant så vidt presidentskapet i 2016. Han tapte mellomvalget i 2018, tapte presidentvalget i 2020 og nå tapte hans kandidater i 2022. Man ser også ellers i Kongressen at de som er på hans side har hatt trøbbel i denne valgkampen.

Mens de mer venstrevendte mediene i lang tid har påpekt dette, får det andre følger når høyrevendte og mer prorepublikanske medier skriver negativt om Trump, mener Snoen.

– Nå er det for sent for Trump å stoppe diskusjonene om han er en taper.

– Utfordrere står i kø

Mens Trump fremdeles ikke har bekreftet eller benektet om han stiller til valg i 2024, har han tidligere uttalt at «Det er veldig sannsynlig at han stiller som presidentkandidat for 2024» og har varslet at han kommer med en stor nyhet 15. november.

Flere utfordrere står dog i kø, bemerker Jan Arild Snoen.

– Guvernør Glenn Youngkin i Virginia, guvernør Brian Kemp i Georgia og senator Tim Scott i South Carolina trekkes frem, men den som kanskje får mest blest er Floridas guvernør, Ron DeSantis, sier Snoen og legger til:

– DeSantis tok med 59, 4 prosent av stemmene en brakseier nå. Trump hjalp ham til å vinne guvernør-nominasjonen i 2018, men har i lang tid gjort et nummer av å ikke fremstå som Trump sin læregutt og har tatt avstand fra ham.

Trump på sin side gikk natt til torsdag til frontalangrep mot DeSantis.

– Kan DeSantis være en mer forenende kandidat og potensiell president for USA?

– Demokratene vil påstå at han er like ille som Trump. DeSantis har mye av den samme politikken, men ikke samme konfliktnivå og retorikk. Det at han respekterer valg og ikke i større grad støtter konspirasjoner om valgfusk, kan hjelpe, sier Snoen og slår fast:

– Trump har satt selve demokratiet på spill. Det tror jeg ikke DeSantis vil gjøre.