Med disse symptomene bør du holde deg hjemme

TILTAK: FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener ikke at det er behov for ytterligere tiltak mot smittespredningen, men oppfordrer folk til å ta vaksinen og å holde seg hjemme hvis man blir syk. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Torsdag varslet Folkehelseinstituttet at vi sannsynligvis står overfor starten på en ny covid-19-bølge i Norge.

I tillegg spår de en rekordhøy influensasmitte i vinter.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg ser ikke for seg at det er behov for ytterligere tiltak for å dempe smittespredningen, men gjentar den klare anbefalingen til alle over 65 år og risikogrupper:

– De som ikke har vaksinert seg ennå i disse gruppene bør gjøre det nå, sier Stoltenberg til TV 2 Nyheter.

– Det andre tiltaket er å holde seg hjemme når man er syk. Det er en vanlig anbefaling, men vi understreker det nå fordi at man kan bli syk både av korona og influensa.

Feber og hoste

Smitten sprer seg raskere i samfunnet, men ifølge Stoltenberg er det ikke grunn til å tro at de nye variantene vil føre til mer alvorlig sykdom. Dermed vil flere kun få milde symptomer hvis de blir smittet.

– Hvor syk skal man være for å holde seg hjemme fra jobb eller skole?

– Det er ikke en helt strikt grense, men har man feber så bør man holde seg hjemme, sier FHI-direktøren.

BLI HJEMME: Er formen så som så? Hold deg i hvert fall hjemme hvis du har feber, råder FHI. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Hoster man slik at det er stor risiko for at andre blir smittet, bør man holde seg hjemme hvis det er mulig. Det er ikke mulig for alle, men med feber bør alle holde seg hjemme uansett hva man er smittet av, enten det er korona eller andre ting, fortsetter hun.

Stoltenberg sier at det er sykdomsfølelsen som er avgjørende når man vurderer å bruke egenmeldingen.

– Og så er det selvfølgelig en vurdering av hvem risikerer man å smitte hvis man går på jobb eller gjør de tingene man vanligvis gjør. Da bør man ta hensyn både til de man bor med og de man skal ut og møte. Det gjelder særlig hvis man er sammen med folk som har nedsatt immunforsvar, eller av andre grunner tåler dårligere å bli syke med korona eller influensa.

– Bør man fortsatt ha antibac på arbeidsplassen og sprite tastaturene før man går?

– Det er alltid lurt. Spesielt lurt i en sesong der man har influensa, andre luftveissykdommer og korona, sier hun.

60.000 færre har tatt influensavaksine

Preben Aavitsland uttalte tidligere til TV 2 Nyheter at han mistenker at en del ikke tar vaksine fordi det koster penger.

– Koronavaksinen koster ikke penger, men det gjør influensavaksinen - og det har den alltid gjort. Det er en politisk beslutning, sier Stoltenberg.

VAKSINE: Færre så langt i år har tatt influensavaksine. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det som er bra nå er at den er mye lettere tilgjengelig, det er veldig mange apotek som tilbyr den vaksinen, og det betyr at det er flere som tar disse vaksinene enn før. Men vi ønsker at langt flere skal gjøre det, både helsepersonell og folk som av andre grunner bør ta hensyn til seg selv og andre.

– 60.000 færre har tatt influensavaksine enn på dette tidspunktet i fjor, hva tror du kan være årsaken?

– Det vet jeg ikke, men det kan skyldes at det er litt upraktisk. Foreløpig har vi ikke klart å tilby koronavaksine sammen med influensavaksine. Jeg håper at det vil bli mulig fremover, men i år er det ikke mulig, så man må ofte få vaksinene ved to anledninger, sier hun.