MDG vil gi Harriet (3) kjøttfri mat i barnehagen

I Sofienbergparken i Oslo er Harriet (3) i full gang med å smake på lokale grønnsaker.

Sammen med Danny, kokk hos Løkkabonden, lager hun pesto av tingene som blir dyrket i parken.

– Jeg liker pesto, sier treåringen.

KOKKER: Kokken Danny og Harriet (3) samarbeider på utekjøkkenet i Sofienbergparken. Foto: Erik Edland / TV 2

Løkkabonden leverer lunsj til barna i flere av barnehagene i Grünerløkka bydel, som en del av et pilotprosjekt i Oslo kommune.

Alle rettene som blir servert er plantebaserte. De håper å få utvide tilbudet til flere barnehager, blant annet Harriet sin.

Og får byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) det som hun vil, kan det skje.

SMAKSPRØVE: Harriet og pappa Even Nord Rydningen smaker på pestoen hun har laget. Den var god, men rucolablomsten gjorde den litt sterk. Foto: Erik Edland / TV 2

– Gode vaner

Før sommeren lanserte nemlig byrådet i Oslo en handlingsplan for å fremme bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i kommunen.



Et av forslagene er å innføre kjøttfri mat i barnehager, AKS og fritidsklubber.



– Vi foreslår å servere barna våre vegetarisk mat og fisk basert på gode råvarer i tråd med faglige kostholdsråd, fordi vi vet at gode vaner etableres tidlig, sier Stav til TV 2.

PLANTE-JA: Miljøbyråd Sirin Stav (MDG) vil ha mer plantebasert kost i barnehagene. Foto: Erik Edland / TV 2

– Ingenting for seg

Planen, som har vært på høring i sommer, har ikke blitt tatt godt imot av alle.

En av de fremste kritikerne har vært Oslo Fremskrittspartis Ingeborg Bjørnevik.

– Mer frihet i hverdagen er det viktigste løftet vi gir til våre velgere, og reversering av denne type symbolpolitikk vil stå høyt på lista av hva vi skal gjøre dersom vi får en hånd på rattet i Oslo-politikken, sier hun.

Hvis Frp får en maktposisjon i Oslo etter valget, vil dette bli høyt prioritert, hevder Bjørnevik.

PÅ VALG: Ingeborg Bjørnevik er Frps tredjekandidat i Oslo. Foto: Fremskrittspartiet.

– Det har ingenting for seg at man skal skyve de minste ungene, de mest sårbare av oss, foran seg i klimakampen. Det er andre tiltak som er mer egnet til å kutte klimautslippene i byen enn å ta serveralten fra barna, sier hun.

Flere unntak

Sirin Stav tydeliggjør at de vil ha unntak fra kjøttfri kost ved spesielle anledninger og høytider.

– Og man kan selvsagt sende med barna kjøttpålegg i matpakka hjemmefra, sier byråden.

Hun legger til at mange i Oslo ikke spiser kjøtt av etiske eller religiøse grunner, og at tiltaket derfor er inkluderende.

Bjørnevik mener likevel at et kjøttkutt i barnehagene vil øke forskjellene i byen.



– Kjøttprodukter er dyre, og mange er avhengig av maten som serveres på skoler og i barnehager. Med dette forslaget blir et allsidig kosthold kun forbeholdt ungene som kommer fra ressurssterke hjem.

ØKER: Matprisene har steget gjennom hele 2023. Også kjøttprisene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Stav sier seg ikke enig i den tankegangen. Hun poengterer at de faglige anbefalingene sier at vi bør doble inntaket av frukt og grønt.

– Det virker ikke som at Frp tar inn over seg de faglige anbefalingene. Så det er ganske kunnskapsfornektende om de ikke forholder seg til de anbefalingene som er gitt ut ifra helsemessige hensyn og bærekrafts hensyn.



Stav sier videre at det er en myndighetsoppgave å legge til rette for gode matvalg.

Hun mener kommunene og fylkene skal følge de gjeldene kostrådene fra staten.

– For dårlig kosthold

Frp får imidlertid støtte fra Senterpartiet.

– Det å gjøre barns ernæring til en kamparena er skivebom, sier partiets gruppeleder i Oslo, Morten Edvardsen.

Edvardsen støtter et løft i hva slags mat ungene får servert. Men han mener kutt av kjøtt i barnehagene er helt feil fokus.



– Det store problemet med kostholdet i barnehagene er at det er for dårlig. Det er for mye pasta, ketsjup og tomatsuppe. Vi skulle ønske det var dette som var fokuset til byrådet.

KRITISK: Senterpartiet Morten Edvardsen har lite til overs for byrådets plan. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Stav mener at dersom man får mer plantebasert kosthold inn i barnehagene, blir det også fokus på at det skal bli mindre av det Edvardsen nevner.

En del av satsingen til MDG er å få inn bedre og sunnere mat, og en del av det igjen er å få inn gode råvarer.

– Denne maten er jo av laget av selvdyrkede råvarer, så det burde jo være etter Senterpartiets hjerte også. Så jeg ser ingen problem når dette i tillegg er i tråd med anbefalingene, sier Stav.

KAMPSAK: Sirin Stav er på plass når TV 2 møter Harriet (3). Hun mener pilotprosjektet med Løkkabonden har vært en suksess. Foto: Erik Edland / TV 2

Edvardsen frykter at barna ikke får i seg nok næringsstoffer, hvis kjøttet skulle forsvinne.

Han mener Helsedirektoratet ikke oppfordrer til å kutte ut kjøtt helt fra barnehagebarnenes kost.

– Det er svært mye av de produktene som skal erstatte kjøtt som er veldig prosessert, basert på soya eller andre erstatninger for animalske proteiner. De inneholder tilsetninger som er mer usunt enn kjøtt- eller fiskebasert mat, sier han.

– Tåpelig kulturkrig

MDG-toppen er ikke enig i kritikken fra Sp.

– Veldig mye kjøtt er jo prosessert. Som for eksempel salami og pølser, som er vanlig å servere i barnehager er jo prosessert, svarer Stav.



Videre sier hun at Helsedirektoratet ikke anbefaler en minimum mengde med kjøtt i uka, men at det er en maksgrense for kjøttinntak.

– Det er utrolig trist at de har en tåpelig kulturkrig mot fisk og grønnsaker, sier Stav videre.



Stav understreker at de har som mål å skape vaner blant de minste barna, slik at de på sikt kan bidra til å kutte det norske kjøttforbruket.



Dette får Edvardsen til å steile.

– Det er på ingen som helst måte kommunens oppgave å etablere vaner om ikke å spise kjøtt. Det må familiene bestemme selv, sier han.

Lær mer om dette temaet i «Valgkveld» på TV 2 Direkte kl. 21.15 i kveld.