På Miljøpartiet De Grønnes (MDG) landsmøte i helgen vil talsperson Arild Hermstad legge frem planen for arbeidet med å få naturvern inn i Grunnloven.

– Vi gjør dette for å hindre at regjeringen kan endre vernebestemmelsene når det passer dem.

Reagerer

Regjeringen Støre endret i februar vernebestemmelsene i naturreservatet Lågendeltaet for å kunne bygge ut E6. Dette på tross av at Miljødirektoratet i utgangspunktet sa nei. Det får Hermstad til å reagere.

– Det at regjeringen både vil og har mulighet til å ødelegge et naturreservat ved å utnytte smutthull i dagens lovverk viser at naturens rettssikkerhet ikke er godt nok ivaretatt i dag.



PÅ TIDE: Hermestad som ble valgt til leder i fjor etter at Une Bastholm trakk seg fra vervet, mener det er på tide å få naturvern inn i Grunnloven. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hermstad mener vi trenger flere virkemidler for å sørge for at naturen beskyttes sterkere enn i dag.



– Grunnloven er det mest fundamentale rammeverket for for å ta vare på det som er viktig for det norske samfunnet. Derfor er det helt naturlig at vern av livsgrunnlaget til mennesker og dyr må sikres i Grunnloven, forteller han.

– Trenger et retningsskifte

Forslaget skal fremmes på Stortinget i nærmeste fremtid. MDG lederen mener regjeringen ikke har levert på natur-saker så langt i perioden sin.

– Så langt har regjeringen kun levert festtaler om natur samtidig som de har kuttet i penger til naturvern og gått inn for å ødelegge et naturreservat.

– Skal vi ha en sjanse til å nå naturmålene våre, trenger vi et retningsskifte så raskt som mulig.