MDG lover maritimt vern av Oslofjorden: – Livet her dør ut

– Vi ønsker å verne minst én tredjedel av naturen i Oslo, og går til valg på et maritimt vern av Oslofjorden.

Det sier sittende byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), mens hun gjør seg klar til å dykke etter søppel i Frognerkilen helt innerst i Oslofjorden.

HOBBY: OL-roer Martin Helseth har samlet totalt syv tonn søppel fra havet. Det mener MDGs Sirin Stav er beundringsverdig. Foto: Lage Ask / TV 2

Hun skal ut i vannet sammen med olympisk roer Martin Helseth, som nærmest har gjort søppelryddingen til en hobby.

Han synes det er meningsfullt å vise politikere hvordan det står til med naturen under vann.



De siste årene har han samlet inn totalt syv tonn søppel fra havet.

– En gang fant jeg to liter sprit og syv uåpnede øl. Så jeg var selvforsynt på alkohol en stund, forteller Helseth om sine tidligere funn på havbunnen.

SPRIT: Martin Helseth ble belønnet med sprit og øl på et av søppeldykkene sine. Foto: Lage Ask / TV 2

Men motivasjonen for å rydde søppel handler aller mest om å ta vare på havet, forsikrer roeren.

Og den ambisjonen deler han med MDGs førstekandidat i Oslo.

Dersom MDG får fortsette å styre hovedstaden etter valget 11. september, lover Stav et maritimt vern av Oslofjorden.

– Livet her dør ut, så vi må gjøre alt vi kan for å få tilbake livet i fjorden og en renere Oslofjord for alle, sier hun.

– Er det et løfte som er realistisk å få til med dagens samarbeidspartnere Ap og SV?

– Det har jeg god tro på, sier hun.

SKROT: Søppel bidrar til å forurense Oslofjorden. Foto: Lage Ask / TV 2

Mener Oslo må ta sin del

På tampen av fjoråret ble 193 land enige om en «historisk» naturavtale under FNs naturtoppmøte i Montreal.

Avtalen innebærer et mål om å verne 30 prosent av jordas land-, kyst- og havområder innen 2030.

Stav mener Oslo må ta ansvar for sin del.

– Hvorfor må man verne områder i nettopp Oslo, når Norge er et land fullt av natur?

– Fordi Oslofjorden er i en kritisk tilstand, sier Stav.

Slik vil MDG redde Oslo-naturen: Verne og restaurere 30 prosent av naturen, for å oppfylle FNs Naturavtale

Etablere eget klimatilpasningsfond på 100 millioner til folk og næringsliv

Gjenåpne flere elve- og bekkeløp, som flomsikring mot ekstremvær

Ta vare på gamle bytrær og plante 100.000 nye innen 2030

Verne og restaurere Oslofjorden, og ansette en egen undervannsgartner

Forby bunntråling i indre Oslofjord, og utslipp av kloakk fra skipsfart og båtseptikk

Gjøre Oslomarka til et pionerområde for vill natur og verne mer skog

Erstatte all natur som bygges ned med ny natur

Ha flere blomsterenger og annen vill natur i byen

Stortingspolitiker for MDG, Lan Marie Berg, mener at også Stortinget må bidra for å sikre et storstilt vern av fjorden.

– Vi må gjøre kommunene rundt Oslofjorden i stand til å bidra. De står overfor store økninger i vann- og avløpsgebyrer fordi de blir pålagt nitrogenrensing, som er bra at de må gjøre.

STATEN MÅ BIDRA: Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) mener partiene på Stortinget må sikre nok midler til å redde Oslofjorden. Foto: Lage Ask / TV 2

– Men jeg er redd regningen blir for stor, så jeg håper de andre partiene på Stortinget kan være med å spleise på den regningen, legger hun til.

– Natur foran boligbygging

MDG vet ennå ikke nøyaktig hvilke områder de vil verne, men er ærlige på at det kan ha konsekvenser for annen byutvikling.

– Noen steder kan det bety at man skal prioritere natur foran boligutbygging, slår Stav fast.

– Et dyrt tiltak?

– En veldig god investering og forsikring, vil jeg si.

Stav understreker at det også kan være dyrt å la være, og viser til at vi allerede har sett skadene ekstremvær kan føre til.

VERN OVER UTVIKLING: Sirin Stav er ærlig på at naturvern må trumfe boligutbygging noen steder. Foto: Lage Ask / TV 2

– Klimaendringene kommer til å føre til mer ekstremvær, sånn som styrtregnet forrige helg her i Oslo, som gjorde at en kloakkledning sprakk og fjorden ble forurenset.

MDG-toppen mener mye står på spill dersom de borgerlige partiene vinner makten i Oslo etter valget.

– Da blir det mer motorvei i øst og vest, stans i sykkelveiprosjektene og mindre satsing på sunn og bærekraftig mat. Det tror jeg er en veldig dårlig løsning for Oslo.

– MDG sparker inn åpne dører

Frps listetopp i Oslo, Magnus Birkelund, er på sin side ikke særlig imponert over MDGs naturvern-planer, og mener partiet sparker inn åpne dører før valget.

– Jeg tror alle er enige om at vi skal ta godt vare på naturen. Det er ingen tvil om at Oslofjorden er kjempesyk, sier han.

LAR SEG KOMBINERE: Oslo Frp-topp Magnus Birkelund mener naturvern kan kombineres med byggeprosjekter. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Men Birkelund er ikke like kompromissløs på naturens vegne som MDG. Han peker på at naturvern er nødt til å kombineres med andre hensyn.

– Det er et ønske fra mange om å bo i Oslo. Det er ønske om at man skal ha idrettsanlegg, skoler og barnehager, sier han.

– Jeg tror det er mulig å kombinere naturvern med andre hensyn i Oslo på en veldig god måte, legger han til.

Men på særlig et område er de to partiene helt uenige. For mens MDG vil ha cruisetrafikken i Oslo til livs, ønsker Frp cruiseturistene velkommen.

– Det er veldig viktig for reiselivs- og besøksnæringen at vi får den trafikken inn, og vi håper å få cruiseturistene til å legge igjen enda mer penger i Oslo i årene fremover.

– Hvordan skal dere da redde Oslofjorden?

– Vi må sette i gang med nitrogenrensing så fort som overhodet mulig. Da er staten nødt til å komme med pengene, sier han.