MDG-lederen om cannabis: – Blir fryktelig vanskelig for oss å være annerledes

Denne uka tok Hermstad over som leder av MDG, etter at Une Bastholm brått trakk seg. Han tror legalisering av cannabis vil presse seg fram, også her i Norge. Den fungerende MDG-lederen har lenge engasjert seg i ruspolitikk, og vært pådriver for rusreform.

– Jeg tror at debatten om legalisering og regulering av cannabis kommer kjapt, når tyskerne gjennomfører dette i 2023. Danskene er på vei. Da blir det vanskeligere og vanskeligere å fortsette å late som om dette ikke er et rusmiddel som er tilgjengelig i Norge, sier Hermstad.

CANNABIS: Både hasj og marihuana kommer fra cannabisplanten. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Henger politikken og lovverket etter virkeligheten ?

– Det er så enkelt som at avskrekkingspolitikken ikke har fungert. Jo mer legalisering det blir i resten av Europa, jo dårligere kommer forbudslinjen til å fungere. Det blir fryktelig vanskelig å forsvare en slik politikk, når nabolandene våre går i en annen retning.

I sommer diskuterte Hermstad legalisering av cannabis med grønne politikere i Hamburg. Etter at Die Grünen kom i regjering, har den tyske ruspolitikken endret seg. Tyskland blir det første store landet i Europa som legaliserer cannabis.

Landet kommer trolig til å opprette kommersielle utsalg for cannabis, til glede for en raskt voksende bransje.

Hasj og marihuana er de vanligste typene av cannabis, rusmidler som er ulovlige i Norge. Det lille EU-landet Malta har allerede gjort cannabis lovlig, både å dyrke og bruke. De som ikke har mulighet til å dyrke selv, kan bli medlemmer av «cannabis-klubber» som dyrker for deg. Mengden cannabis du kan oppbevare er regulert.

INDUSTRI: EU-landet Malta har invitert cannabisindustrien til landet, på gunstige vilkår. Foto: Materia Malta

Flere andre land er i startgropa, og det snakkes om en cannabis-revolusjon i Europa.

Rusmonopol?

Hermstad mener det er mulig å lære av de landene som har gjort cannabis lovlig.

– Vi får innført aldersgrenser. Vi får kontroll på det skadelige innholdet i cannabis, som vi ikke har i dag. Og så får vi slutt på de kriminelle nettverkene. Alt dette vil gjøre det tryggere å bruke cannabis for de som gjør det.

Han understreker at cannabis fortsatt er et rusmiddel, som kan være farlig for noen. Siden kjøp og bruk i dag skjer i det skjulte, mener han det er vanskeligere å ha en god diskusjon om hvordan man skal håndtere og regulere dette på en ordentlig måte.

– En ting er for eksempel åpningstider. I dag er det åpent 24/7 for å kjøpe cannabis, uten at man vet hva man kjøper inneholder.

FRA VIN TIL RUS: MDG har ikke tatt stilling til hvordan cannabis eventuelt kan selges lovlig, men Arild Hermstad mener et rusmonopol i stedenfor vinmonopol kan være en god ide. Foto: Jil Yngland/NTB

Han mener både Vinmonopolet og apotek kan være utsalgssteder for cannabis, men partiet har ikke tatt stilling til dette ennå. En løsning er å ha kvoter for hvor mye som kan selges.

– Jeg tror et rusmonopol kan være en god ide.

Skam og straff

MDG-lederen mener det haster med å få gjennom en rusreform. Solberg-regjeringen foreslo å avkriminalisere både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika i 2019. Dette ble nedstemt i Stortinget i fjor av AP, SP og Frp. Et forslag om rusreform fra i år fra MDG, Høyre, Venstre, SV og Rødt fikk ikke flertall.

– Vi trenger en reform som sørger for at vi ikke straffer rusbrukere. Straff, stigma, skam og mental uhelse henger sammen for meg.

Hermstad mener rusmidler må avkriminaliseres for alle, fordi det er svært tungvint og ressurskrevende å skille mellom hvem som er rusavhengig og hvem som ikke er det.

RUSREFROM: Arild Hermstad vil ha en reform som sørger for at rusbrukere ikke straffes. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Vi kan ikke gå inn i hodene til folk og tenke at ditt rusbruk er straffbart, men ikke ditt rusbruk. Det kan ikke politiet forholde seg til, og det kan heller ikke domstolen forholde seg til.

Han mener det er de svakeste som rammes hardest av dagens politikk, enten det er tunge rusbrukere eller en som røyker hasj nå og da.

– Hvis du er en som bruker ulovlige rusmidler av og til, så er sjansen for å bli tatt gigantisk mye større hvis du bor på østkanten i Oslo, eller i en bydel med en større del innvandrerbefolkning, enn hvis du bor på vestkanten i en velstående familie. Dagens politikk rammer ekstremt sosialt skjevt i tillegg.

TYSk CANNABIS: Foreløpig er det små land i EU som har legalisert, men neste år planlegger Tyskland å åpne opp for kommersielt lovlig salg av cannabis. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Du er ikke redd for at flere vil bruke cannabis hvis det blir enklere tilgjengelig?

– Vi ønsker ikke frislipp av rusbruk, men det er allerede mer tilgjengelig for folk enn det vi later som. Fordelen med å få det inn i kontrollerte former, er mye større enn ulempen det er at bruken kan gå opp noe. Det er viktig at bruken som uansett skjer blir tryggere for alle.

Bønder på lag

I Tyskland har bøndene vært sterke pådrivere for legalisering av cannabis, fordi de ser en mulig inntekt i det.

FRA MELK TIL HASJ: I Tyskland har bønder vært en pådriver for legalisering av cannabis. Dette kan også være interessert for norske bønder, mener Arild Hermstad. Foto: HERWIG VERGULT

– Det kan også være interessant i en norsk kontekst, fordi norske bønder trenger flere ben å stå på for å overleve, sier Hermstad.

Meningsmålinger fra andre land, blant annet Danmark, viser at et flertall støtter legalisering. Det er flest unge som er positive til legalisering av cannabis, men det er fortsatt mange som er negative.

Hermstad trekker fram at å gjøre cannabis lovlig kan bety mindre bruk av andre rusmidler, for eksempel sprit.

EDRUELIG DEBATT: Arild Hermstad, fungerende MDG-leder, etterlyser han en debatt om hvorfor cannabis er ulovlig, mens sprit er lovlig. Skadevirkningene av alkohol er mye større for samfunnet, mener han. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Sprit er i en helt annen skala når det gjelder skadevirkninger. Som sagt, begge deler kan være farlig. I dag er det helt sosialt akseptert å tylle i seg sprit, mens å røyke hasj sees på som veldig, veldig kriminelt.