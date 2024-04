MDG-krav: – Kjerkol må gå

TV 2 kan torsdag erfare at Nemnda for studentsaker enstemmig har vedtatt at Ingvild Kjerkol (Ap) jukset i sin masteroppgave fra 2021 og fratar helseministeren mastergraden i helseledelse.

– Jeg kan ikke se noe annet utfall enn at Kjerkol må gå. Støre dyttet ansvaret over på nemnda i Nord universitet. Nå kommer denne lekkasjen fra nemnda, og da vil det være ubegripelig hvis han ikke tar den på alvor og tar grep, sier nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet de Grønne (MDG) , til TV 2.

Selv har Kjerkol torsdag ikke ønsket å kommentere det hun beskriver som «en mulig lekkasje til media».

– Dette er en fillesak. Men det er et symptom på at Ap ser ut til å være mer opptatt av å beholde makt enn å bevare tilliten til demokratiet, mener Liland i MDG.

– Hvis Støre hadde tatt ansvar og støttet Kjerkol i første omgang heller enn å peke på Nord universitet, hadde dette kanskje sett annerledes ut. Men nå ser jeg ingen annen utvei, fortsetter hun.

Listhaug: – Svært spesiell

– Jeg mener definitvt at Kjerkol burde komme til den konklusjonen at hun trekker seg, når hun, hvis det stemmer, har blitt tatt i å jukse på oppgaven sin, sier Listhaug til TV 2.

Frp-lederen sier at saken er «veldig alvorlig».

– Jeg skjønner at studentene er opptatt av at dette skal få konsekvenser, for det er mange studenter som opplever knallharde konsekvenser hvis de blir tatt. Det er noe med likhet for loven, og det må få konsekvenser også for de på toppen, sier Listhaug.

ALVORLIG: Frp-leder Sylvi Listhaug mener saken er «alvorlig og svært spesiell» . Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Listhaug minner om at Jonas Gahr Støre i januar mente det var en riktig avgjørelse av Sandra Borch å trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister i en tilsvarende sak.

Hun mener det er underlig dersom disse sakene behandles forskjellig.

– Det som gjør denne saken alvorlig og svært spesiell, er at jukset skjedde da Ingvild Kjerkol satt som helsepolitiker på Stortinget i 2021, og som omhandlet et tema Kjerkol senere ble statsråd på, sier Listhaug.

– Har tilbakeholdt informasjon

Venstre-leder Guri Melby mener saken er «svært alvorlig».

– Det regner jeg med at både Ingvild Kjerkol og Jonas Gahr Støre også mener. Så får vurderingen rundt hennes stilling være noe som Støre tar seg av, sier Melby til TV 2.



Melby forventer at de nå får alle kort på bordet.

– Det opplever jeg at hun ikke har gitt frem til nå, at hun har tilbakeholdt informasjon og hele tiden skjøvet på dette og latt Nord universitet gjøre jobben, sier Melby.

KRITISK: Guri Melby uttaler seg om Ingvild Kjerkol på Stortinget. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, sier de tar beslutningen til etterretning.

– Denne saken har nå tatt uforholdsmessig lang tid å få avklart. Spørsmålet om tillit til helseminister Kjerkol er det statsminister Støre som må ta stilling til, sier han til TV 2.

– Må ta slutt

Både Melby og Listhaug er bekymret for hvordan det siste årets mange politiske skandaler påvirker tilliten til politikerne.

– Nå må alle skandalene under Støres ledelse ta slutt. Jeg er bekymret for at dette blir enda en sak som i verste fall kan svekke legitimiteten og tilliten til norske politikere, sier Listhaug



– Vi har vært i en periode nå med mange skandaler og det er viktig at alle politikere gjør det vi kan for å bygge opp tilliten, kanskje særlig blant unge, så jeg er spent på å høre Ingvild Kjerkol sin reaksjon på dette, sier Melby.



TATT FOR FUSK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) var på plass Stortingssalen da nyheten sprakk torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen Kjerkol sitter i har kjørt en hard linje mot fusk i høyere utdanning, og har blant annet tatt en sak om selvplagiering til Høyesterett.

– Jeg vet at det er veldig mange studenter som har vært opprørt over, det som de opplever som en slags dobbeltmoral, det kom tydelig frem da statsråd Sandra Borch måtte gå, og at de opplever at de er ulike standarder og de blir behandlet hardere enn det politikere gjør, sier Melby.



Ingen kommentar fra Aps ledelse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har foreløpig ikke kommenter torsdagens utvikling. Nestleder i Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre ønsker heller ikke å kommentere saken.

Det vil heller ikke regjeringspartiet Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum gjøre.

Partileder i KrF, Olaug Bollestad, mener derimot at begeret er rent over.

– Vi må kunne forvente at en statsråd ikke lyver om utdanningen sin. Til syvende og sist er det opp til Støre om han har tillit til sine statsråder. Det er akkurat et år siden jeg anbefalte ham å bytte ut Kjerkol fordi jeg mener hun ikke har levert godt nok som helseminister. Hvis dette som nå kommer frem er riktig, mener jeg begeret for lengst er rent over, sier Bollestad.