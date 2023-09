McDonalds nekter å svare

Flere kjente kjeder lokker barn og unge med spill og rabatter.

Her kan man vinne rabatter og kuponger.



Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket er ikke nådig i kritikken.



– De appene er åpenbart laget for å appellere til barn og unge, for å få dem til å leke og spille og seg til rabatter på usunn mat og drikke.

– Dette må forbys

Det er spesielt appen til McDonalds som får gjennomgå.

Forbrukerrådet sier spillene til McDonalds neppe er laget for å engasjere voksne.



– Dette må forbys. Selv om det er etablert aldersgrense, er alt annet ved tjenesten som retter seg mot barn og unge, sier Inger Lise Blyverket til TV 2.

De viser til at spillet er enkelt, fargesterkt og har barnslig design.

STILLE: McDonalds Norge svarer ikke konkret på kritiske spørsmål. Kommunikasjonssjef i McDonalds i Norge, Kristina Johansen, vil heller ikke kommentere kritikken som kommer frem i saken. Foto: Food Folk AS

Man kan opptjene poeng ved kjøp, som man kan senere bruke som betaling. Hos McDonalds er det kjøpeplikt dersom man ønsker å få ut premien sin.

Forbrukerrådet mener disse appene må forbys.



– Det som er problematisk, er at man lager en kobling mellom det å leke og spille og å vinne premier og det å få enklere og billigere tilgang til usunn mat og drikke. Det er åpenbart en kynisk utnytting av hvordan barn og unge faktisk fungerer, sier Blyverket

Svarer ikke

I flere dager har TV 2 stilt mange spørsmål til Food Folk, som har ansvar for merkevaren McDonalds i Norge.

Har dere laget en app som er rettet mot barn og unge?

Hva er målet med appen?

Hvorfor skal brukerne belønnes med ulike goder og føre til merkjøp?

Er dere enige i at dette er reklame?

Har dere et ansvar, når flere barn åpenbart bruker disse appene?

Kan dere gjøre noe annerledes for å luke bort barn og unge?

I tillegg har vi bedt dem kommentere kritikken fra flere hold.

Etter flere runder med ingen svar, fikk vi denne setningen fra burgergiganten:

«Det er viktig for oss å overholde gjeldende regelverk, derfor har vi aldersgrense på både bruk av app og på selve spillet.»



Dette skriver kommunikasjonssjef i McDonalds i Norge, Kristina Johansen, til TV 2 i en e-post.

Brukervilkårene til McDonalds sier ett sted at du må være 16 år for å lage en brukerkonto, mens et annet sted må du kun være 18 år for å fortsette.



McDonalds ønsker å presisere dette:

«Under vilkår og betingelser står det at det er 16-års aldersgrense for å bruke de elektroniske tjenestene, herunder appen. For spill i appen må brukerne bekrefte på nytt at de er 16 år eller eldre. For noen av tilbudene i appen fra våre samarbeidspartnere har vi en 18-års aldergrense. Det gjelder Viaplay, hvor det er 18-årsgrense for å opprette abonnement.»

TV 2 har også stilt flere spørsmål til Burger King og Normal. De har heller ikke svart på spørsmålene. Kjedene er også blitt forelagt kritikken som kommer fram i saken.