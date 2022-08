MC-damer om dystre dødstall: – Vi vil gjerne beholde disse mennene

– Dette må ikke fremstilles som at kvinnene skal være belærende overfor mennene! Da kan vi ikke vise oss noe sted, sier WIMA-president Eli Johanne Stene og flirer.

Latteren sitter løst blant de seks kvinnelige motorsyklistene TV 2 treffer denne onsdagskvelden, men selv om stemningen er god, er bakteppet for møtet alvorlig.

Per dags dato har 18 personer mistet livet i MC-ulykker. Når 17 av dem er menn, er det lett å se et kjønnsmønster i dødsstatistikken.

– Er kvinner er mer forsiktige MC-førere?

– Ja, jeg tror det. Det er selvsagt ikke alle damer som er forsiktige, og det er ikke alle menn som er risikovillige heller, men hvis du ser på de store linjene så tror jeg damene er litt mer tilbakeholdne på blant annet fart, sier Stene.

Damenes inntog

Hun leder norgesavdelingen av den internasjonale motorsykkelorganisasjonen for kvinner.

Med tusenvis av medlemmer over hele verden, jobber WIMA for å skape et felles nettverk for kvinner som ønsker å tre inn i en motorgren som tradisjonelt sett kanskje har vært en «mannegreie».

– Det har jo vært det, men nå er det mye damer og! Ifølge Statens vegvesen innehar kvinner 23 prosent av alle sertifikat for tung motorsykkel, og det er stadig økende så nå kommer vi for fullt, sier Stene.

WIMA: Eli Johanne Stene leder norgesavdelingen for Women´s International Motorcycle Association. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Selv om det er langt flere menn som er aktive motorsyklister, er det ingen tvil om at menn står for de aller fleste ulykker og dødsfall med MC.

I tabellen under kan du se dødstallene for de siste åtte årene.

Klar oppfordring

WIMA-presidenten vil ikke sitte på noe høy hest og si at kvinner er bedre sjåfører, og hun har heller ikke noen enkelttiltak som kan få ned antall ulykker.

Hun har likevel noen klare tanker om hva som kan hjelpe på statistikken.

– Man ser ofte at de som kjører seg i hjel har høy alder. Det hadde vært veldig kjekt hvis flere menn tok såkalte førerutviklingskurs. Det har vært en gjenganger at mange tenker «jeg har kjørt i 30-40 år, så dette kan jeg». Javel, men det kan ha skjedd nye ting. Det kan hende det hjelper å finpusse litt på kjøreteknikken, sier Stene og fortsetter:

– For vi vil jo gjerne beholde disse mennene. Det er kjærestene og vennene våre, og vi er ekstremt opptatte av færrest mulig ulykker blant begge kjønn.

VERDEN: Motorsykkelorganisasjonen WIMA har medlemmer over hele kloden. Foto: Kåre Breivik / TV 2.

– Det viktigste tiltaket

I april, ved starten av hver sesong, er det vanlig å arrangere ulike MC-kurs for alle som vil delta og enten trene på kjøring eller friske opp gamle kunster.

Ofte gjennomføres kursene på profesjonelle baner som Rudskogen og Vålerbanen, men også grusløyper tas i bruk slik at førerne kan trene på ulike underlag.

I tillegg arrangeres det kurs der motorsyklistene får innføring i teknisk vedlikehold av syklene.

– Jeg tenker det viktigste tiltaket for å unngå ulykker er å være en god sjåfør. Da gjelder det å øve, for motorsykkelkjøring er ferskvare. I tillegg er det utrolig viktig å kunne drive teknisk vedlikehold og bedømme når sykkelen er sikker for kjøring, sier WIMA-presidenten.

– Når det gjelder selve kjøringen - hva mener WIMA er det viktigste rådet?

– Hold marginene på din side. Ikke kjør alt du kan, for hvis det skjer noe så trenger man den lille «slacken» for å hindre ulykke, sier Stene, og kniper ut et lite mellomrom mellom tommelen og pekefingeren.

SIKKERHET: I likhet med mange MC-førere, liker WIMA-gjengen å kjøre sammen. Det krever egne rutiner for sikker kjøring. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Ikke tro på å skremme

I sommer slo Statens vegvesen alarm og iverksatte flere tiltak for å få ned tallet på MC-ulykker.

I tillegg til underskinner i svinger og generell utbedring av veistrekninger, ble det vedtatt flere fartskontroller og mer oppetid på fotobokser.

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) var kritiske til disse tiltakene, og mente myndighetene heller burde iverksette andre tiltak enn straff for råkjøring.

KRITISK: Regionleder Dane Georg Kristoffersen i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Vest. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg har ikke tro på å skremme folk ned i fart. Det beste tiltaket slik jeg ser det, er å friske opp kompetansen til hver enkelt sjåfør og gi grundig opplæring. Dette må det jobbes med kontinuerlig, sa regionleder Dane Georg Kristoffersen.

Seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i vegvesenet avviste at fotoboksene og kontrollene er virkningsløse skremmetiltak.

– Jeg tenker ikke at vi skremmer noen. Er man innenfor fartsgrensen, så er man innenfor regelverket. Det er der vi ønsker at folk skal være. Hvis vi får ned farten, så får vi også færre ulykker. Vi vet veldig godt at dette er tiltak som virker, sa Haslie.

Vil ha gratis kurs

WIMA er enige med NMCU i at fartskontroller og fotobokser ikke er svaret på ulykkesproblemet.

– Nei, det blir for lettvint. Vet vi at det er fart som er hovedårsaken? Man har ikke analysert alle ulykkene for 2022 ennå. Fart kan spille inn, men det blir for enkelt å kjøre frem ett tiltak og tenke at det er løsningen, sier Stene.

LIDENSKAP: WIMA-medlem Anne Marie Ulvolden sier det skjer noe spesielt når hun kjører motorsykkel. – Det føles som å bli ung igjen, sier hun og smiler. Foto: Kåre Breivik / TV2

Ifølge Trygg Trafikk er det utforkjøring som dominerer dødsstatistikken. Ofte skjer dette som en singel-ulykke, der sjåføren ikke støter borti noen andre.

Visepresident Anette Sundsbak i WIMA mener myndighetene burde gjøre førerutviklingskursene gratis.

– Det vil gi en utrolig god effekt. På min første runde i vår, tenkte jeg at det så ut som om jeg fikk sertifikatet i går. Det tar tid å bli varm i trøya, sier Sundsbak.