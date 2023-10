May Tømmervold (43) ble verdensmester i brannsport

Brannkonstabel May Tømmervold (43), blant annet kjent som tidligere befal i «Kompani Lauritzen», er verdensmester i brannsport etter å ha sikret seg førsteplassen under «World Firefighter Challenge Championship» i Florida, USA.

Konkurransen er en arbeidsrelatert konkurranse der utøveren er kledd i utrykningstøy og har en pusteluftflaske på ryggen.



Tømmervold vant i klassen 40 til 44 år, men endte opp på en fjerdeplass blant alle de om lag 90 kvinnene som konkurrerte, skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook.

– Jeg er 95 prosent fornøyd. Varmen på rundt 33 grader og ekstrem luftfuktighet gjorde det ekstremt krevende. Forholdene var ikke laget for en trønder, sier Tømmervold.

Glad, men skuffet

Verdensmesteren har jobbet som brannkonstabel i Vestfold Interkommunale Brannvesen siden 2015.

– Jeg fikk «dreper'n» under løpet og hadde mer enn nok med å komme meg til mål. Er glad for gullet, men skuffet over at tiden ikke var god nok til å komme på pallen i over all klassen.

90 DELTAKERE: Det var totalt 90 kvinner som deltok i konkurransen. Fra venstre: Katie Ross, May Tømmervold, Jackie Belluomini og Lindsey Ingram. Foto: Privat / Vestfold Interkommunale Brannvesen

Brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen er svært imponert over innsatsen.

– For det første må jeg gratulere May som klassevinner i det som i praksis er et verdensmesterskap for brann- og redningspersonell. Utrolig imponerende, sier Kaiser.

– Fikk en på trynet

Når TV 2 tar en telefon til Tømmervold søndag ettermiddag, kan hun fortelle at hun har blitt verdensmester i enda et løp:

– Jeg ble nettopp verdensmester i Tandem mix, et løp hvor en mann og en dame konkurrerer sammen. Man springer første halvdel, veksler, også springer den andre personen neste halvdel, forklarer hun.

Verdensmesteren forteller at hun ofte legger press på seg selv i forkant av konkurransene.

VERDENSMESTER: May Tømmervold er verdensmester i Brannsport og Tandem Mix. Foto: Privat / Vestfold interkommunale brannvesen

– Det er et press som jeg legger på meg selv for å få det til år etter år. Men skal innrømme at jeg fikk en på tryne med tanke på været og luftfuktigheten her. Varmen slo meg godt i trynet, innrømmer hun og ler.



Hele vintersesongen har gått til styrketrening og grunntrening for Tømmervold. Til tross for det, er Tømmervold skuffet over prestasjonene.

– Litt på grunn av de forventningene jeg hadde på forhånd, at jeg hadde lyst å forbedre min egne verdensrekord.

– Hvor lenge kommer du til å konkurrere?

– Jeg synes det er kjempegøy å holde på med. Så lenge jeg synes det er gøy og at det er ok for mannen min. Det er jo bare god trening og gir masse motivasjon.

Vunnet flere konkurranser

Brannsjef Kaiser sier at Tømmervold har vist at hun er i den internasjonale verdensklasse i en krevende idrett.

– Samtidig må jeg si at det er særlig moro at det er en brannkonstabel fra Vestfold interkommunale brannvesen som viser verden ryggen. Det er bare å gratulere. Helt fantastisk.

BEFAL I KOMPANI: May Tømmervold har også vært sersjant for kompanirekruttene i «Kompani Lauritzen» på TV 2. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Tømmervold har tidligere vunnet «Toughest Fire Fighter Alive Europa» – i tillegg til at hun er europamester i både Firefit og Firefighter Combat Challenge.

Tømmervold ble også, som nevnt, hentet inn som en del av befalet til «Kompani Lauritzen», hvor hun hadde rollen som sersjant for kompanirekruttene.

Hun forteller hvorfor hun valgte å gi seg som sersjant i programmet.

– Jeg trives best bak kamera og det var litt mye greier i media i ettertid. Jeg er egentlig en sjenert person og liker ikke å være i «spotlighten», innrømmer hun til TV 2.

På spørsmål om hun kunne tenke seg å vende tilbake til «Kompani Lauritzen», svarer hun følgende:

– Skal aldri si aldri, men ser ikke for meg det per dags dato.

