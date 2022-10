May Evelyn (79) selger unikt hjem: – Jeg har alltid gått for min egen stil

På Vestsiden i Porsgrunn skjuler det seg et hjem fullt av fargerike overraskelser.

KREATIVT BAD: På badet til May Evelyn Christensen (79) er tapeten preget av roser og pioner. Foto: Lars Aasheim/Inviso

– Jeg må ha farger rundt meg og kan ikke bo et sted med hvite, lyse vegger. Det blir altfor sterilt, sier May Evelyn Christensen (79).

Ved første øyekast ser eneboligen i Porsgrunn ut som et helt vanlig hjem. På innsiden bugner det derimot av kreative overraskelser.





TYPISK ENEBOLIG: Ved første øyekast ser dette ut som et helt vanlig hjem. Foto: Lars Aasheim/Inviso

Christensen har alltid vært opptatt av å gå for sin egen, unike stil. Interessen for denne typen interiør begynte da hun jobbet i en butikk som solgte farger og tapet tilbake på 80-tallet.

– Jeg har sydd alle gardiner, puter og lampeskjermer selv, sier hun.

Får mye skryt

Christensens favorittrom er kjellerstuen.

– Den er tapetsert med en blomstertapet fra den engelske tapetprodusenten Sanderson. Her har vi også peis og en egen bar, forteller hun.

79-åringen er klar på at det har vært mye jobb og at det har tatt tid å innrede huset, som nå skal selges.

– Å innrede dette huset har vært mitt lille prosjekt. Den røde tråden er blomstene. Jeg har prøvd å holde meg til det, så det ikke skal bli så mye forskjellige mønstre, sier hun.

FAVORITTEN: Selger av boligen forteller at kjellerstuen, som innehar en peis og egen bar, har vært favorittrommet opp gjennom tidene. Foto: Lars Aasheim/Inviso

Reaksjonene til de som har vært på besøk er ofte positive.

– De fleste blir veldig overrasket og jeg får mye skryt. Det er ikke tvil om at dette er annerledes enn hva man vanligvis ser rundt om.

– Mistet litt av gnisten

Boligen er fra 70-tallet, og Christensen har frem til januar bodd her sammen med sin ektemann. Da hun ble enke, var tiden inne for å selge huset, og flytte inn i en leilighet.

– Det har vært tøft, jeg må si det. Jeg har på en måte mistet litt av gnisten. Når det er sagt har det hjulpet å ha så mange fine mønstre og farger rundt meg, sier hun.

NYTT KAPITTEL: May Evelyn Christensen synes det er vemodig å flytte inn i en ny leilighet. Foto: Privat

Nå går turen videre til en leilighet på 95 kvadratmeter. Christensens nye hjem vil få sitt preg av hennes unike sans for interiør, broderier og fargestil.

– Jeg har allerede bestemt meg for en tapet jeg skal fylle leiligheten med, sier hun entusiastisk.

ELSKER Å SY: Mey Evelyn Christensen har lagt ned mange timer til å sy puter, gardiner, lampeskjermer og sengeteppe. Foto: Lars Aasheim/Inviso Les mer ELSKER Å SY: Mey Evelyn Christensen har lagt ned mange timer til å sy puter, gardiner, lampeskjermer og sengeteppe. Foto: Lars Aasheim/Inviso Les mer

– Det er absolutt gøy å starte på noe nytt, men det blir en hektisk tid fremover med pakking og flytting.

– Har stusset litt

Christensens sønn, Lasse Rambekk Christensen, synes det har vært fantastisk å vokse opp i det fargespekkede hjemmet.

– Huset er litt spesielt kan man si, og venner har stusset litt når de har kommet på besøk. Dette er jo på mange måter livsverket til mamma, og det har vært fantastisk å vokse opp her.

Han har derimot ikke videreført morens kjærlighet for farger og blomster til sitt eget hjem.

KREATIVT BAD: Mange blir overrasket når de ser badet til May Evelyn Christensen. Foto: Lars Aasheim/Inviso

– Det er ikke sånn ut hjemme hos meg. Der er det ganske minimalistisk, ler han.

Spent på salget

Eneboligen i Porsgrunn har en prisantydning på 4,18 millioner kroner.

– Denne boligen ligger i et fint område i Porsgrunn. De fleste velger jo å ta ut tingene sine og style boligen, men det er det ikke alle som har mulighet til. Det er et unikt hjem som nå ligger for salg, sier eiendomsmegler i DNB Stig Engebretsen.

Christensen sier selv at det blir spennende å se hvordan salget går.

– Det er nok mange som blir litt skremt av at det er så mange ting her. Men jeg håper noe av det kan stå. Når det er sagt er det jo litt utfordrende å selge hus nå som rentene stiger og alt med seg.