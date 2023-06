Over helgen har flere og flere bedrifter kastet seg på den mye omtalte Freia-boikotten.

Freia eies nemlig av den amerikanske matvaregiganten Mondelez, som ble svartelistet av ukrainske myndigheter i forrige uke ettersom de fremdeles driver virksomhet i Russland.

Administrerende direktør i Mondelez Norge, Chris Callanan, sier i en e-post til TV 2 at de fordømmer Russlands angrep på Ukraina, og at har begrenser deres aktivitet i Russland.

– Situasjonen er også svært kompleks. Hvis vi fullstendig stanset driften, ville det bety at vi ikke kunne tilby stabile, langtidsholdbare matvarer til vanlige mennesker, og det ville skapt stor usikkerhet for våre ansatte og for bønder som er avhengige av oss.

Mondelez er imidlertid ikke det eneste selskapet på den ukrainske svartelista. Der finner man blant annet P&G, som eier Gilette og bleieprodusenten Pampers.

Hyllene ville vært halvfulle

I tillegg selger Mondelez flere andre produkter i Norge utenom Freia-sjokolade, som blant annet Oreo og Toblerone.

Ingen av de er så langt boikottet.

Callanan sier de er lei oss for det som skjer med Freia.

– Vårt merke fremheves blant alle selskapene som har fortsatt med virksomhet i Russland. Det er jo slik at matvarehyllene ville vært halvfulle om alle merkene som fortsatt driver i Russland blir tatt bort.



Tillitsvalgt i Freia, Gøran Nyberg, sier at mye nå avhenger av at de tre store dagligvarekjedene, Rema 1000, Norgesgruppen og Coop, ikke slenger seg på boikotten. Hvis de gjør det, frykter han at det blir permitteringer.

– Vi kjemper med nebb og klør for arbeidsplassene våre. Det er det som er det viktigste nå, at vi ikke blir boikottet av de tre store.



Møte denne uken

Selskaper som Den Norske Turistforeningen, SAS, Norwegian og Widerøe er blant dem som har boikottet Freia.

Dagligvarekjedene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop har altså foreløpig ikke tatt stilling til om de blir med på boikotten, men sistnevnte har etterspurt en avklaring fra regjeringen.

I en e-post til TV 2 sier statssekretær i Utenriksdepartementet at hverken Freia eller Mondelez er på listen over selskaper som er sanksjonert av EU og Norge, og at det derfor ikke er innført sanksjoner mot noen av dem.

– Utover dette mener vi det skal være opp til den enkelte bedrift og organisasjon å gjøre egne etiske vurderinger for seg selv. Det er opp til bedrifter og enkeltpersoner å ta selvstendige valg på hva de skal kjøpe og hvem de skal handle med, sier Rimestad.

De legger til at de vil invitere til et dialogmøte denne uken.