Mattilsynet: Funn av giftstoffer i te

Mattilsynet anbefaler å redusere inntaket av urtete for å begrense helserisikoen.

ADVARER: Giftstoffene som finnes i urteteen kan være skadelig for leveren, og kreftfremkallende ved inntak over tid. Foto: Paul Kleiven / NTB

I en overvåking av plantegifter i matvarer i 2021 ble det gjort funn i 13 forskjellige urtete-produkter.

Mattilsynet anbefaler nå å begrense inntaket av urtete, for å redusere mulig helserisiko.

– Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider. Disse kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid.

– Det finnes ikke en nedre grense for når mulig helserisiko oppstår. I likhet med flere andre land gir vi derfor et generelt råd om å begrense og variere inntaket av urteteer, sier Gran.

Mange ugress produserer plantetoksiner, altså giftstoffer, som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere.

Dersom slikt ugress følger med under innhøstingen av matplanter, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten.

Ifølge Mattilsynet er det kjennskap til rundt 600 ulike pyrrolizidinalkaloider i planter. Flere har vist seg å være levertoksiske, utviklingstoksiske, gentoksiske og kreftfremkallende i forsøksdyr, og kreftfremkallende i mennesker.