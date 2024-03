Mattilsynet advarer: – En økende tendens

Nye produkter dukker stadig opp i feeden din med løfter om å gi deg et bedre liv. Det er det ikke sikkert du kan stole på, ifølge Mattilsynet.

Vitaminer, mineraler, brusetabletter eller urter: Det trender stadig nye produkter som skal gjøre livet - og kroppen - bedre.

Ett av de mest populære Google-søkene denne uken er «Hvilke kosttilskudd bør man ta?». Svarene spriker, og det florerer av tips i sosiale medier.

Har du for eksempel forsøkt å gni magnesium under føttene før leggetid? Millioner har sett klipp på TikTok som lover at det skal gi bedre søvn.

Det var i 2020 at salget av kosttilskudd virkelig skjøt fart. Det viser tall fra Apotekforeningen. Interessen for produktene har ikke avtatt. I fjor solgte Apotekene godt over seks millioner pakninger med ulike tilskudd.

Tilskuddene lover blant annet bedre søvn, glødende hud, skinnende hår, mer energi, bedre utholdenhet og økt styrke. Kosttilskudd er altså på alles lepper og i alles feed i sosiale medier. Men er det egentlig noen som trenger å ta dem?

Les mer om de ulike virale kosttilskuddene, lenger ned i saken.

Kan være ulovlig

Mona Magnussen, seniorinspektør i Mattilsynet, forteller at de ser et økende omfang av reklame for kosttilskudd på sosiale medier.

Hun understreker at det er ulovlig å drive villedende markedsføring – for eksempel ved å påstå at kosttilskudd har helsegevinster som de egentlig ikke har.

– Vi har sett en økende tendens til at flere markedsfører kosttilskudd offensivt, blant annet med påstander som kan være ulovlige, sier Magnussen til TV 2.

VÆR FORSIKTIG: Mattilsynet mener man bør være forsiktige med produkter som lover for mye. Foto: Erik Edland / TV 2

Kosttilskudd har sjelden en umiddelbar virkning, og virkningen er ikke så sterk som ved bruk av medisiner, ifølge seniorinspektøren.

– Vær derfor forsiktig med produkter som lover kraftig og rask virkning, legger Magnussen til.

Hun mener influensere har et særskilt ansvar, ettersom de er forbilder for unge mennesker:

– Dersom de markedsfører eller fronter kosttilskudd i sine kanaler, er det viktig at de ikke feilinformerer om hva kroppen trenger, eller skaper et kunstig behov de fleste av leserne deres egentlig ikke har, sier Magnussen.

– Uheldige effekter

Er du en av dem som har latt deg påvirke til å kjøpe tilskudd som betakaroten, ashwagandha eller melatonin?

Kari Tvete Inngjerdingen, forsker ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, mener dette er noe man burde være forsiktig med.

– Kosttilskudd kan gi uheldige effekter når de kombineres med legemidler. Man bør konferere med legen før bruk. Det kan være helseskadelig med for høye doser av vitaminer og mineraler, sier hun til TV 2.

FØRSTEAMANUENSIS: Kari Tvete Inngjerdingen mener de fleste kan unngå bruk av kosttilskudd, ved å ha et normalt og sunt kosthold. Foto: Privat.

Inngjerdingen mener at de fleste ikke har behov for tilskudd av vitaminer ved normalt kosthold.

– Bortsett fra D-vitamin på vinteren, dersom man ikke spiser fisk.

Kosttilskudd som har gått viralt: Magnesium: Er viktig for blant annet normal funksjon av muskler og nerver i kroppen vår. Normalt vil de fleste friske voksne få tilstrekkelig magnesium gjennom kostholdet. Ashwagandha: En indisk ayurvedisk medisin, som brukes som et generelt styrkende middel. Effekten av ashwaganda er ikke vitenskapelig dokumenterte. Finnes i flere typer kosttilskudd. Probiotika: Har vært mest brukt ved ulike diarétilstander og vaginale infeksjoner. Noen mener at man kan gjenopprette den naturlige balansen i tarmen ved å spise levende mikroorganismer av den typen som finnes blant annet i yoghurt (melkesyrebakterier). Probiotika kan også tas som kosttilskudd. Melatonin: Et legemiddel som brukes for å bedre søvnkvaliteten og for regulering av døgnrytmen, som ved jetlag og skiftarbeid. Det selges reseptfritt i doser på under ett milligram. Betakaroten: Brukes i farmasøytisk industri som vitamintilskudd, siden det er en viktig kilde til A-vitamin, og det brukes i kosmetikk for å fremkalle farge i huden. Vitamin C: Et vannløselig vitamin som blant annet er viktig for dannelsen av kollagen. Kollagen er protein som er nødvendig for å opprettholde strukturen av bindevev, brusk og benvev. Vitamin D: Hjelper blant annet kroppen med å ta opp kalsium som er nødvendig for å opprettholde beinbygningen. Tilskudd er anbefalt dersom man spiser lite fisk og andre matvarer som inneholder D-vitamin, eller får lite sollys. Kilder: Kari Tvete Inngjerdingen og sml.no.

Randi Vassbotn Norheim er klinisk ernæringsfysiolog, og mener også at folk bør være mer kritiske til anbefalingene de kommer over i sosiale medier.

KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG: Randi Vassbotn Norheim påpeker at det å få i seg for mye av et vitamin kan gi symptomer på samme måte som å få for lite. Foto: Folk og Foto.

– Det er veldig skummelt at noen tør å ta tilskudd som de ikke vet om de burde ta. I beste fall har det ikke en effekt, men i verste fall kan det gi en uønsket effekt, sier hun.

Ber kunden rådføre seg med lege

Kosttilskuddene er å få kjøpt i dagligvarebutikker, nettbutikker og apoteker. Helsekostkjeden Sunkost er en av kjedene som har brukt TikTok for å markedsføre for ulike kosttilskudd.

TV 2 har stilt Sunkost spørsmål om hvorvidt deres markedsføring av kosttilskudd kan bidra til at nordmenn kjøper produkter de strengt tatt ikke trenger.

Sunkost svarer følgende i en epost til TV 2:

«Sunkost har trygghet for forbruker som et hovedmål. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre kommunikasjon i alle kanaler. Vår primærmålgruppe er 45+ og annonseringen som styres fra Sunkost-kjeden sentralt rettes primært mot aldersgrupper fra 25+».

Videre stiller TV 2 spørsmål om alle kan ta kosttilskudd som selges hos Sunkost, uten å rådføre seg med lege først.

«Sunkost er tilbyder av produktene, men anbefaler alltid kunden å rådføre seg med lege dersom man er under medisinsk behandling, faller inn under sårbare grupper eller er i tvil».

«Behovene er individuelle og i våre butikker får kunden veiledning tilpasset sine behov, av ansatte som kurses jevnlig», skriver de videre.

Dette er unntaket

Til tross for at mange bruker penger på kosttilskudd, er dette altså unødvendig for de fleste brukere.

Ekspertene er klare på at enkelte likevel kan ha behov for det:

– De som trenger tilskudd av vitaminer, tenker jeg er barn og voksne som har sykdommer som gjør at de av ulike årsaker har økt behov, eller har mangelfullt kosthold. Også om man har fått påvist mangel av et næringsstoff, sier førsteamanuensis Inngjerdingen.

TITTER SJELDENT FREM: Det er vanskelig for de fleste nordmenn å få dekket behovet for vitamin D, i løpet av vinterhalvåret. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Nøkkelen til å få seg de riktige vitaminene og mineralene er gjennom mat, mener ernæringsfysiolog Norheim.

– De fleste trenger egentlig bare et sunt og godt kosthold. Kroppen tar også ofte bedre opp næringsstoffene gjennom mat, eksempler er jod og magnesium.

– Kan bli forgiftet

Den store jokeren når det gjelder kosttilskudd i Norge, er D-vitamin. Etter en lang, mørk og tøff vinter som den vi har hatt i år, er det nok mange som kan kjenne på lengselen etter sol i ansiktet. Og det er her nordmenn ofte kan streve med D-vitaminmangel.

Også her kan løsningen ligge i hva man slenger på sin egen tallerken.

Det finnes ifølge ekspertene svært få kilder til D-vitamin i matbutikkene. Likevel er det noen matvarer man bør være obs på i månedene der man er lite eksponert for sollys.

NORMALISERT: Profiler på sosiale medier deler ofte bilder av hvilke tilskudd de tar og anbefaler bruk av det. Dette er ikke nødvendig, mener farmasøyt. Foto: NTB

Fiskelever er den eneste rike kilden til D-vitamin. Men flere typer fet fisk, annen sjømat, egg og soltørket sopp kan inneholde betydelige mengder. Det skriver store medisinske leksikon.

Ernæringsfysiologen påpeker at det ikke er positivt å helle nedpå med vitaminer.

– Man skal ikke få i seg for mye helt ukritisk. Da risikerer man å bli forgiftet.