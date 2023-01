Måtte ut med titalls tusen ut for kjønnsbekreftende inngrep

Emilia Holt følte at hun så ut som en jente, men hørtes ut som en gutt. For å endre på det måtte hun ut med 55.000 kroner fra egen lomme.

Da Emilia var i 12-årsalderen startet den sosiale prosessen. Hun hadde lenge følt på at noe ikke var som det skulle. Etter flere samtaler med helsesykepleier på skolen forstod hun det gradvis mer og mer. Nå skulle hun være jente.

OPPVEKST: Emilia vokste opp med støttende familie rundt seg. Foto: Privat

Noen år senere startet den fysiske prosessen. Emilia var 17 år da hun fikk innvilget rett til kjønnsbekreftende behandling. Da hun var 18 startet hun med hormonbehandling.

– Hadde jeg kommet enda tidligere ville jeg nok fått pubertetsutsettende medikamenter, sier Emilia.

Hun var allerede begynt å komme i puberteten, og kommet i stemmeskiftet, da hun startet hormonbehandlingen.

– Det skjedde mye de årene. Jeg opererte puppene og gjennomførte andre operasjoner for at jeg skulle ligne en jente mest mulig, sier Emilia.

Kjønnsinkongruens En tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten og i voksen alder. Kilde: Oslo Universitetssykehus

Rikshospitalet i Oslo er de eneste i landet som har Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens. De tilbyr logopedbehandling for de som er i en kjønnsbekreftende prosess.

– Jeg tok imot tilbudet, og trente på stemmen, men det var ikke nok, sier Emilia.

Alt stemte, utenom stemmen

Hun følte hun så ut som en jente, men hørtes ut som en gutt. Hun ønsket ikke at alle skulle forstå at hun var født i feil kropp bare ved å snakke med henne, hun ville at folk bare skulle tenke at hun var en jente. Etter å ha prøvd alt Rikshospitalet kunne tilby, begynte hun å se på alternativer.

OPERASJON: Emilia i England for å operere stemmen. Foto: Privat

På nettet leste hun om en stemmeoperasjon som ikke tilbys i Norge. Etter en tid med sparing og hjelp fra foreldre, kunne hun endelig reise til London i juni for å få på plass den siste brikken i puslespillet.

– Jeg var veldig spent og grugledet meg. Dette inngrepet skulle være det som var mest tydelig for de rundt meg, sier Emilia.

Operasjonen kostet henne cirka 55.000 kroner.

– Nytteverdien står ikke i forhold til risikoen

Kim Tønseth, leder for Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens ved Rikshospitalet sier at pasientene får tilbud om henvisning til stemmetrening hos logoped.

Han sier at denne behandlingen vurderes som effektiv, uten bivirkninger og tilstrekkelig for de fleste i denne gruppen.

– Ved den nasjonale behandlingstjenesten har vi over flere år vurdert innføring av stemmebåndskirurgi ved kjønnsinkongruens. Så langt har vi på generell basis vurdert at nytteverdien ikke står i forhold til de risikoer man utsetter pasienten for, sier han.

Kan være seg selv

Ifølge Emilia skjedde det ikke en voldsom forandring i stemmen, men litt.

– Den er fremdeles dyp, men det er mer en kvinnestemme. Latter og hosting er helt annerledes, sier hun.

Den lille forandringen har gjort henne mye gladere.

– Jeg kan være meg selv, uten at folk vet bakgrunnen min.

Kan ha negativ påvirkning

Tønseth forteller at de er klar over at enkelte pasienter vil kunne ha god effekt av operasjonen, men sier det også vil være pasienter som ikke har effekt og i verste fall får negativ påvirkning på stemmen.

– Uavhengig av dette er det i tillegg er en prioriteringsdiskusjon på hva som skal innføres av helsetjenester hvor man vurderer nytteeffekt opp mot ressursbruk/kostnader, og hvor vi så langt har begrenset dokumentasjon på langtidseffekter.

Får flere DM-er

Emilia mener det er et definitivt behov for et tilbud om stemmeoperasjon for kvinner som er født i feil kropp i Norge.

– Jeg får flere DM-er av folk på Instagram som skriver at de ikke visste om operasjonen og at de gjerne kunne tenke seg det. De har mange spørsmål om det.

Hun synes det er på tide at Rikshospitalet tilbyr dette også i Norge.

– Noen klarer å trene seg til lysere stemme, men ikke alle.