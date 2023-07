Måtte ut med 200.000 kr for å redde Kenai (6)

– Det har blitt ganske høye summer ja, erkjenner Isabell Ekløff (28).

For noen uker siden la hun merke til at noe var galt med pusten til den 6 år gamle huskyen Kenai, som hun eier sammen med ektemannen Snorre Gran (29) i Arendal.

– Det var en lungekollaps, noe som er ganske heftig. Vi vet fremdeles ikke hva som forårsaket det, forteller hundeeieren.

Huskyen ble lagt inn på dyresykehus i Kristiansand i nesten én uke, før den ble henvist videre til NBMU på Ås.

Prislappen? Om lag 212.000 kroner til sammen, ifølge Ekløff.

LUNGEKOLLAPS: Huskyen Kenai (6) måtte operere lungen etter en lungekollaps. Foto: privat

Ekteparet har dyreforsikring, men denne dekket bare opp til 45.000 kroner. Resten har de måttet punge ut fra egen lomme.

Ekløff og ektemannen ble nødt til å ta opp forbrukslån for å dekke veterinærutgiftene, og har i tillegg opprettet en dugnad på innsamlingssiden Spleis, hvor de foreløpig har fått inn over 50.000 kroner.

– Jeg er litt der at jeg ville ha solgt hus og bil for å få han frisk, sier Isabell Ekløff.

FAMILIEMEDLEM: Isabell Ekløff (28) forteller at hun hadde solgt huset for å redde Kenai. HUNDEEIER: Snorre Gran eier hunden sammen med ektefellen Isabell Ekløff.

Blir kontaktet av mange

Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, forteller at de stadig blir kontaktet av dyreeiere som trenger hjelp til å betale veterinærregningene.

– Det er en krevende økonomisk tid for mange, og vi har opplevd en økning av den type henvendelser. Veldig mange kontakter oss for å få hjelp med regninger, sier hun.

– Folk kan ha uflaks, og livet kan plutselig ta en ny vending, men vi har dessverre ikke mulighet til å hjelpe alle. Da gir vi beskjed om at eieren må ta ansvar selv, legger hun til.

Dyrebeskyttelsen Norge åpnet en gratis dyreklinikk på Grünerløkka i Oslo tidligere i år. Denne er likevel ment for de som er mest vanskeligstilte, og ikke de dyreeierne som har hus og bil, forklarer Roaldset.

DYR BLIR DUMPET: Dyrebeskyttelsen Norge bruker mye tid på dyr som forlates av eierne, forteller Åshild Roaldset. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

– Det er dessverre sånn at folk må omplassere dyret sitt på grunn av kostnader forbundet med det å ha kjæledyr, sier hun.

– Enkelte velger også å dumpe dyrene sine, og det bruker vi veldig mye ressurser på. Derfor mener vi at lovpålagt ID-merking er helt nødvendig for å sikre dyr mot å bli dumpet.

De fleste avdelingene til Dyrebeskyttelsen Norge vet om flere dyr som trenger hjelp enn de er i stand til å hjelpe. De fleste katter og kaniner som fortsatt går ute når vinteren, kommer vil dø av frost og sult, ifølge den daglige lederen.

– Vi synes selvfølgelig det er best om folk tar kontakt med oss uansett om de trenger hjelp. Det å ta vare på kjæledyret sitt er et lovpålagt ansvar som eier har, og vi bruker mye tid på å fortelle dem det, sier Roaldset.

Merker svak kronekurs

Monica Heggelund, fagsjef i veterinærkjeden Evidensia, forteller at de i gjennomsnitt har hatt en prisoppgang på tjenestene sine det siste året, men at den er vanskelig å sette tall på, ettersom den påvirkes av etterspørselen på hver enkelt klinikk.

Den svake kronekursen har ført til større utgifter for veterinærene, ettersom de kjøper mye utstyr og tjenester fra utlandet, forklarer hun.

HAR ØKT PRISENE: Evidensia har økte prisene på grunn av blant annet svak kronekurs. Foto: Bård Gudim

– Vi må øke prisene i takt med våre egne kostnader. For eksempel har våre ansatte hatt et bedre lønnsoppgjør enn rammen i frontfagene, noe vi føler er høyst fortjent da dyrepleiere og veterinærer ligger etter i lønn sammenlignet med for eksempel sykepleiere og leger, sier Heggelund.

En annen stor veterinærkjede, Anicura, forteller til avisen Nordlys at de opplever at færre folk drar til veterinæren, sannsynligvis på grunn av trangere tider økonomisk.

– Vi har omtrent det samme volumet som tidligere, men merker at noen utsetter ting som kan vente. Vi tenker det er en naturlig og fornuftig prioritering om man opplever dårligere personlig økonomi, sier Heggelund i Evidensia.

– Må dere avlive mange dyr fordi eierne ikke har råd til å ta på seg kostnadene?

– Vi er opptatt av at dyr ikke skal avlives unødvendig, og vi følger derfor disse tallene aktivt. Vi har heldigvis ingen målbar økning av dyr som avlives eller dumpes hos oss, svarer hun.

En påkjenning

Isabell Ekløff sier at hun har forståelse for at veterinærene må ta seg betalt.



– De skal selvfølgelig ha betalt for jobben de gjør. Det er tross alt et høyt utdannet yrke, sier hun.

Det endte med lungeoperasjon for den 6 år gamle huskyen. Kenai har det «etter forholdene fint», selv om Ekløff ikke legger skjul på at de siste ukene har vært en påkjenning for både hunden og eierne.

PÅ BEDRINGENS VEI: Kenai har det bedre etter operasjonen, forteller eierne. Foto: privat

– Har dere bekymringer om økonomien deres videre?

– Det med økonomi har selvfølgelig vært en tung tanke. Det er snakk om ganske mye penger som vi ikke hadde på bok akkurat nå, svarer ektefellen Snorre Gran.

– Men det vil nok ordne seg før eller senere, det gjør jo som regel det, legger han til.