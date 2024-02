Måtte ta avstand fra Tiktok: – Mer tragisk jo mer jeg leste

20 år gamle Tale Lejon er fortsatt preget etter det hun beskriver som en ubehagelig opplevelse med en voksen tillitsperson da hun gikk på barneskolen.

– Han var først veldig snill. Alle likte han godt. Han var veldig glad i å klemme, og han strøk over mine venninner og meg, sier hun.

Videre forteller Tale at en dag hun trengte hjelp med et prosjekt, spurte hun vedkommende om han kunne komme bort.

– Han stilte seg bak meg og presset ryggen sin inntil kroppen min med armene over meg. Jeg syntes det var så ubehagelig at jeg snakket med venninnene mine om oppførselen hans, og vi ble enige om å si fra.

Frikjent, men dømt i annen sak

Etter at Tale hadde sagt fra til læreren og rektoren sin, ble det stille. Først etter at det kom frem en lignende historie fra en annen jente, fikk Tale tilbud om å dra til barnehuset i Ålesund.

Der var Tale i avhør med en politibetjent, og hendelsen ble anmeldt.

Leder for Felles Etterforskningsenhet i Møre og Romsdal politidistrikt, Linn Breivik Erstad, sier det er viktig for politiet å skape trygghet for de som er involvert i straffesaker.

– Politiet arbeider kontinuerlig med forbedring og tilstreber å ivareta fornærmede under hele prosessen fra anmeldelse til avsluttet straffesak.

Hun legger også til at bistandsadvokat er en god ressurs som de fornærmede kan nytte seg av.

Statens barnehus Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Kilde: www.statensbarnehus.no

I tingretten ble mannen dømt for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år.

Saken ble anket til lagmannsretten, hvor mannen ble frikjent for hendelsen mot Tale.

TV 2 har lest rettsdokumentene, der det også fremgår at mannen ble dømt for voldtekt av en annen jente i samme rettssak.

Den omtalte mannen er informert om denne saken, og ønsker ikke å uttale seg til TV 2.

Kom seg ikke på skolen

Hele prosessen ble en stor påkjenning for Tale sin psykiske helse.

– Jeg fikk så mye angst at jeg slet med å holde maten nede. Jeg kom meg ikke på skolen, og jeg ble deprimert.

– GLEMT AV ALLE: I tiden etter det som skjedde på barneskolen har Tale slitt med angst. Hun ønsker en mer tilgjengelig skolehelsetjeneste for barn med behov for oppfølging. Foto: Privat

Tale savnet mer støtte og oppfølging. Hun oppsøkte derfor selv helsesykepleieren.

Der fikk hun et ark med pusteøvelser hun kunne gjøre, og en beskjed om at hun skulle komme til henne når hun fikk angstanfall. Men ifølge Tale var helsesykepleieren kun til stede på skolen et begrenset antall timer i uken.

– Barn kan ikke planlegge angstanfall etter trange åpningstider i skolehelsetjenesten, sier Tale.

Hun er klar på hva hun synes skolen burde gjort for å ivareta henne.



– Enkelt og greit følge meg opp. Gi meg et tegn på at jeg ikke var glemt av alle. Jeg burde fått tilbud om samtaler med noen som er utdannet til å hjelpe barn i sånne situasjoner.

Kommunalsjef for oppvekstsektoren i kommunen Tale kommer fra vil ikke kommentere enkeltsaker. Han sier han er lei for de gangene de ikke har klart å komme i møte elevene sine behov.

– Vi tar lærdom når vi får tilbakemeldinger som tilsier at vi kan forbedre oss.

Han sier de har gjort tiltak for å forbedre tilbudet for barn som har behov for hjelp og støtte.

– Veldig trist



Våren 2023 valgte Tale å være åpen om historien sin på Tiktok.

– Jeg ville fortelle om det fordi jeg innså i senere år hvor dårlig oppfølging jeg fikk, og følte på meg at mange som hadde opplevd noe lignende, satt med den samme følelsen.

Og det hadde Tale helt rett i. Hun forsøkte å følge med på kommentarene som strømmet inn, men det var så mange at hun ikke rakk å lese alt.

– Det ble bare mer og mer tragisk jo mer jeg leste. Mange sendte meg også private meldinger med deres historier. Det var veldig opplysende, men også veldig trist.

KJENTE SEG IGJEN: Mange av kommentarene på Tales video inneholder fortellinger om vonde opplevelser. Videoen har blitt spilt av 437 000 ganger. Foto: Skjermbilde/TikTok

En periode etter at videoen ble publisert, slet Tale med i det hele tatt å åpne appen. Delingen har også brakt tilbake gamle følelser.

– Jeg takler det mye bedre nå enn før, men det er fremdeles ubehagelig. Noen ganger kan jeg føle meg redd.

Nå har hun et tydelig budskap.

– Skolehelsetjenesten er i mange tilfeller veldig lite tilgjengelig. Det er altfor få helsesykepleiere, og altfor mange elever de skal rekke. Det er ikke deres feil, men det mangler midler.

Store geografiske sprik

Direktør for barns rettigheter i Unicef, Kristin Oudmayer, sier at dette ikke er et ukjent problem for dem.

– Til tross for at mange kommuner nedlegger stor innsats i å skape trygge og gode oppvekstrammer for barn og unge, vet vi at ikke alle får den oppfølgingen de trenger og har rett til.



Hun mener det er helt avgjørende at kommunene velger å prioritere økonomiske og faglige ressurser til tjenester som er lovpålagte.

– Dessverre avdekker vår årlige kommuneanalyse at det er store geografiske sprik i tjenestene som leveres til barn og unge.

KJENT PROBLEM: Ifølge Kristin Oudmayer i UNICEF, er mangel på oppfølging av barn som har deltatt i rettsprosesser en kjent problemstilling for dem. Foto: Carl J Asquini

Oudmayer påpeker at også kommunepolitikken skal være i tråd med FNs barnekonvensjon.

– Det kan ikke være bostedsadressen som avgjør om et barn får oppfylt sine rettigheter.



– Fortsatt en vei å gå

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap) forteller at de er godt i gang med opptrappingen av skolehelsetjenesten.

– I årets budsjett ble det øremerkede tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrket med 45 millioner kroner, sier Rønning-Arnesen.

TRAPPER OPP: Ellen Rønning-Arnesen (Ap) peker på flere tiltak som er gjort for å trappe opp skolehelsetjenesten. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

– Det har vært en betydelig økning i antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men vi har fortsatt en vei å gå for å gjøre særlig skolehelsetjenesten mer tilgjengelig.

– Arbeider kontinuerlig med forbedring

Senior kommunikasjonsrådgiver Merete Romestrand i Justis- og beredskapsdepartementet sier det er viktig å sørge for at barns rettssikkerhet ivaretas.

– Statens barnehus ble etablert for å sikre at barn og andre særlig sårbare grupper som kan ha vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, og hvor forholdet er anmeldt til politiet, ikke utsettes for unødige belastninger i forbindelse med politiavhøret og får god og koordinert oppfølging.

De første barnehusene startet opp i 2007.

– De ble etablert med barnets beste som utgangspunkt. Nå finnes Statens barnehus i hvert politidistrikt.